Con un concierto que entre otras cosas incluirá el estreno de obras encargadas especialmente para la ocasión, comienza una nueva edición del Ciclo de Música del Teatro Nacional Cervantes. El miércoles 8 a las 20, en la Sala Orestes Caviglia del complejo de Libertad 815, el Ensamble Sonorama, con la dirección de Marcelo Delgado e invitados, será protagonista del primer concierto de la serie, dedicado a las músicas actuales. Las entradas gratuitas se pueden retirar en la boletería del Cervantes o reservar a través de Alternativa Teatral, el mismo día de la función a partir de las 10. “La entrada gratuita es un esfuerzo que hacemos desde el teatro con la idea de que un público amplio pueda escuchar música contemporánea con excelentes artistas”, plantea Martín Queraltó, curador del ciclo.

Las tres caras de la moneda, de Mario Mary, y Error de perfil temporal en Windows, de Eva García Fernández, son dos de las obras encargadas para este ciclo que se presentarán en primera audición, como parte de un programa que tras la apertura con Naturale –para viola y percusión–, de Luciano Berio, culminará con ¿Estás ahí? –para flauta baja–, de Mariano Roca, y el estreno del otro encargo: Periferia, de Diego Taranto. “Poder estrenar obras con uno de los ensambles más importantes del país es un verdadero privilegio”, destaca Queraltó sobre el inicio con Sonorama. Cuenta que el ensamble tocó en la primera Temporada de los Ciclos, allá por 2010, y ahora regresan con Mariano Malamud en viola y Bruno Lo Bianco en percusión como invitados.

El Ciclo de Música del Teatro Nacional Cervantes se articula en tres secciones: la música contemporánea, la canción académica y la canción popular. “Los tres segmentos se ligan en muchos aspectos”, asegura Queraltó. “En principio porque convocan intérpretes y compositores nacionales. También porque se producen cruces, con artistas que transitan lo popular desde una formación académica, como el caso de Nadia Szachniuk, que este año estará en el segmento de Música Popular, donde también participarán Mica Farías Gómez y Manu Uriona con un ensamble de cuerdas”, explica. “Otro aspecto importante es que los conciertos de música popular abran espacios para expresiones originales, de búsqueda, que por ahí no son tan populares, pero merecen un lugar. Y hay otro punto de conexión con lo teatral del espacio, que está muy ligado a la música contemporánea desde muchas facetas, como así también a la voz y la poesía de las canciones, tanto académicas como populares”, continua el curador.

Con esta edición el Ciclo de Música del Cervantes cumple 15 años, un logro importante para un espacio cuidadoso de las diversidades y el nivel artístico. Queraltó destaca un ciclo como este en un teatro como el Cervantes como "necesario". “El Cervantes no tenía una sección de música, fue muy interesante que este espacio se abriera. Cuando empezamos estaba el hoy inexplicablemente desaparecido Ciclo de conciertos de música contemporánea del San Martín, que convocaba mayoría de artistas extranjeros, y no mucho más”, continua el curador, que recuerda que en 2017 el ciclo corrió peligro de cierre. “No pudieron cerrarlo, entre otras cosas por la reacción de la comunidad artística en general, que se hizo oir con una manifestación sonora en las puertas del teatro. Lo importante es que desde ahí el ciclo maduró y creció, con la incorporación de espacios que en diálogo con la música contemporánea abarcan la canción de cámara y la canción popular. Con un presupuesto acotado, pensamos una temporada austera, pero creativa, con conciertos todo el año y un evento importante, como el Festival Internacional de Música Electroacústica, entre el 2 y el 4 de agosto”.