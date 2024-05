Con la temporada otoñal ya se empezaron a sentir los primeros fríos en la ciudad de Salta, y con ello se agudizó la preocupación de distintas organizaciones civiles que trabajan en la asistencia y acompañamiento a personas en situación de calle y con consumos problemáticos. La Red Puentes y la Fundación Formando Caminos entregarán hoy, en las inmediaciones del Parque San Martín, al menos 400 kits de invierno para esta población.

Esta semana se conoció el fallecimiento de una mujer que vivía debajo de un puente, era madre de dos niñas. Con ella, son tres las personas en situación de calle fallecidas en lo que va del año en la ciudad de Salta, antes murieron dos hombres. Según el Censo 2022, Salta es la cuarta provincia con mayor cantidad de personas en situación de calle, con 254 personas, detrás de CABA, Buenos Aires y Santa Fe.



La integrante de la Red Puentes, Fernanda Sánchez, aseguró a Salta/12 que en el contexto de crisis socio económica que afronta el país se evidencia un panorama "muy difícil" para las personas en situación de calle y con consumos problemáticos, entre otras cosas, porque se va incrementando su número. "Cada vez hay más personas que asisten a nuestras casas y cada vez se vuelve más insostenible", contó.



La Red Puentes está en la ciudad de Salta desde hace 7 años y cuenta con dos casas: su sede principal está en la calle Tucumán 772, y también hay otra en el barrio 20 de Febrero, en la zona norte de la ciudad. En ambas brindan alimentos, abrigos, propuestas de formación en diferentes oficios, y acompañamiento psicológico. Se sostiene con el principal aporte de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar), organismo que coordina políticas públicas enfocadas en la prevención, atención, asistencia y acompañamiento de personas con consumos problemáticos de sustancias, en todo el país.

Al tratarse de un organismo nacional, y en vista del recorte abrupto que está llevando adelante el gobierno de La Libertad Avanza, la Red manifiesta una gran preocupación sobre la continuidad del programa. "Hasta ahora nos vienen cumpliendo, pero tenemos ese miedo constante de que mañana se corte este financiamiento", dijo Sánchez. Puntualizó que ese corte no sólo afectaría a la Red Puentes, que está en todo el territorio argentino, sino también a otras organizaciones civiles que desde hace años brindan su trabajo en pos de cambiar la realidad.

Preparación de los kits de invierno.

"Realmente sería un caos", se sinceró. El financiamiento mensual que llega desde la Sedronar se utiliza mayormente para el pago del alquiler del lugar que utilizan para las actividades, o de los sueldos de las y los trabajadores que están en las casas. En el caso de la Red Puentes, cuenta con operadores que están en dos turnos: mañana y tarde, además del acompañamiento de psicólogos y trabajadores sociales, y el dictado de talleres en distintos oficios. "Todos los días brindamos desayuno, almuerzo y merienda", agregó Sánchez.

La Red Puentes y la Fundación Formando Caminos estiman que asisten mensualmente al menos a 300 personas. En el marco de sus distintas acciones, hoy entregarán kits de invierno para personas en situación de calle. Estos kits incluyen una frazada, ropa térmica, cepillo y pasta dental, desodorantes y toallitas femeninas, en el caso de las mujeres. Se prepararon 400 kits, que serán entregados desde las 20, en las inmediaciones del Teleférico, en el Parque San Martín de la capital salteña.

"A través del Programa Nacional Integral logramos obtener elementos para armar kits de Invierno para entregar a estas personas que se encuentran en constante estado de vulnerabilidad ante un estado provincial ausente", expresó la Red Puentes en sus redes sociales. A la entrega también se sumará un olla popular para las personas que se acerquen.



Por su parte, la integrante de la Fundación Formando Caminos, Jaquelina Cristina Hoyos, aseguró a este medio que vienen trabajando desde hace dos años con la población en situación de calle. Entre sus actividades principales se destaca la preparación de una vianda de comida semanal que se brinda cada miércoles en el horario de la cena y se reparte en el Parque San Martín.

"Hacemos más de 50 bandejas, vamos solamente los miércoles en la noche y no recibimos financiamiento" gubernamental, aclaró Hoyos, destacando que "es todo a pulmón de nosotros, de las donaciones que nos dan, de lo que nosotros podemos también donar para preparar la comida". Como organización también tienen distintos emprendimientos, como la elaboración y venta de pañuelos, que les permite solventar las cenas semanales.

Al igual que Sánchez, Hoyos alertó sobre el incremento de personas en la vía pública, y de la demanda a estas organizaciones. "Hace dos años que venimos y cada vez hay más cantidad de personas. Sabemos que las 50 bandejas que hacemos nos quedan cortas porque vienen personas y nos piden más comida y la verdad que no tenemos", insistió. Ante el preocupante contexto, la Fundación puso a disposición sus redes sociales de Facebook e Instagram, y el mail: [email protected], para quienes quieran hacer donaciones.

Refugio permanente

Fernanda Sánchez dijo que intentan visibilizar la problemática, dado que la demanda se incrementa fuertemente y las organizaciones civiles no dan abasto. Ante ese escenario, demandaron una mayor presencia del Estado provincial y municipal. "Necesitamos que el gobierno provincial y municipal vea esta situación", afirmó. Desde 2020, el refugio para las personas en situación de calle pasó a estar cargo de la Municipalidad de Salta.

Con la asunción del intendente Emiliano Durand se informó que el lugar donde funcionaba el refugio se encontraba “en condiciones deplorables”, por lo que se avanzaría en acondicionar otro inmueble. La Municipalidad de Salta y el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, informaron a Salta/12 que la apertura del nuevo refugio aún se encuentra en tratativas, pero dejaron en claro que trabajarán de manera conjunta para dejarlo en marcha.

Por lo pronto, se supo que la Municipalidad es la responsable de conseguir un lugar adecuado para el funcionamiento del refugio, un espacio que albergue gran número de camas, que tenga al menos dos baños (ya que ingresarían tanto hombres como mujeres), y que haya un espacio compartido para las distintas comidas. Mientras que el Estado provincial afrontaría todos los gastos referidos a su funcionamiento, la compra de los insumos y la contratación de las personas que trabajarían en el lugar, como principales contribuciones.

Si bien la expectiva es poner en marcha el refugio antes del inicio de la temporada invernal, las organizaciones civiles vienen demandando desde hace años un lugar que funcione de manera permanente. Sánchez incluso cuestionó que el año pasado (durante el último año de la gestión de Bettina Romero) "ni siquiera había terminado el invierno y lo cerraron". También cuestionó que "ponen un montón de condiciones" para el ingreso de las personas. "Muchas veces hemos pedido una reunión con el director (que manejaba el refugio) porque había pibes que vivían en la calle, pero estaban estudiando, querían terminar el secundario y no los dejaban entrar", contó.

También denunció que durante la gestión anterior no podían ingresar quienes tenían una orientación sexual no heteronormativa, alguna enfermedad, o alguna discapacidad, ya que "estaban más abocados a las personas adultas mayores". No obstante, la Red Puentes viene visibilizando que en situación de calle hay "muchos jóvenes que están excluidos totalmente" de la sociedad, por lo que se protegen de la intemperie en las inmediaciones del Parque San Martín, la terminal de ómnibus o en los hospitales públicos.

"Sabemos que tener un lugar abierto todo el día y todos los días del año es difícil, pero también sabemos que con este gobierno actual la situación se va a complicar mucho más", insistió Sánchez. En la misma línea se expresó Hoyos, quien sostuvo que "cada vez son más las personas que están en dicha situación, más cantidades de personas que están desamparadas", lamentó, señalando que es visible el incremento de familias enteras en las calles.