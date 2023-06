El anuncio de la visita de Taylor Swift a la Argentina el 9 y el 10 de noviembre, en el marco de los dos shows que dará en River dentro de su gira sudamericana The Eras Tour, provocó un estallido de comentarios y memes en las redes.



El nombre de la artista pop estadounidense se convirtió en menos de un minuto en una de las principales tendencias de Twitter a raíz de su aviso y las diversas reacciones que se suscitaron por los detalles de ambas fechas y su organización.

La gira The Eras Tour de Taylor comenzó este año en Estados Unidos. Foto: Instagram @taylorswift

Muchos comentarios de los usuarios de las redes sociales estuvieron relacionados con los altos precios precios de las entradas, que van desde los 16.000 a los 75.000 pesos (sin contar con el recargo por servicio).

(Foto: captura de pantalla Twitter @matiasreynoso_)

Asimismo, se hizo especial énfasis en un detalle no menor: algunas de las entradas de valores elevados corresponden a un sector del estadio porteño que se encuentra por detrás del escenario principal, lo que significa que quienes compren esos lugares tendrán una visión restringida/reducida del show de Swift.

Foto: captura de pantalla Twitter @fabipa90

Por otro lado, al informarse que la entidad bancaria designada para que los interesados accedan a la preventa era el Banco Patagonia, cientos de internautas bromearon con la idea de crearse una cuenta de forma inmediata con el único fin de comprarse tickets.

Foto: captura de pantalla Twitter @lulens

Foto: captura de pantalla Twitter @mdkro

Tras meses de rumores y especulaciones, el deseo de miles de fans de ver a la cantante en el país se hará realidad, motivo por el cual surgieron muchas expresiones creativas y divertidas para reflejar la emoción que les produjo el anuncio de la autora de éxitos como "Love Story", "All too well", "Blank Space", "Lavender Haze" y otros.



