El racismo que perdura en Puerto Rico es el tema central del nuevo libro del polifacético escritor Luis Rafael Sánchez. Titulado “Piel sospechosa”, (Seix Barral) incluye una serie de ensayos y artículos periodísticos publicaos en cerca de 50 años sobre el tema de la negritud.

“El perjuicio racial ha logrado convertir la piel del negro en una piel de la que hay que tener duda. Se duda del negro intelectualmente, se duda del negro cívicamente, se duda del negro, incluso sensualmente, cuando se piensa que ninguna mujer blanca tiene derecho a compartir sus encantos con él. Así que realmente al negro la sospecha casi parecería retratarlo en términos del prejuicio nuestro”, dijo el autor.

Sánchez es reconocido como uno de los autores más trascendentales que ha dado Puerto Rico y Caribe en el último siglo, aclamado incluso por la Real Academia de la Lengua Española, que aceptó su petición de incluir en el diccionario el término “puertorriqueñidad”. Es desde esa óptica puertorriqueñista y caribeña que el autor aborda el espinoso tema del racismo que la sociedad intenta negar, un asunto que ha sido frecuente en su extensa obra literaria.

En esta veintena de textos que recorren cinco décadas, Luis Rafael Sánchez aborda de frente «el repudio feroz a la ignominia que representan los odios raciales», desde la esclavitud y la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos hasta el homicidio de George Floyd. Va desde Nelson Mandela a Meghan Markle, en ensayos ya clásicos como «El pelo malo», «Las señas del Caribe», «Todo sobre la nariz» o «Soy negro y qué».

En este libro celebra la aportación de la negritud a la historia y cultura del Caribe, y confronta los juicios y prejuicios en torno a las cuestiones de raza y de clase social que están presentes en el devenir político y social de Puerto Rico: «El idioma y la historia varían de Jamaica a Haití, de Aruba al Caribe hispánico. Pero la prietura permanece como la señal que hermana los piélagos antillanos».

“Es una sospecha inventada desde el prejuicio, realmente. Además, me entero de las maneras que ha tenido el prejuicio de ratificar su miseria. Sospecha en el sentido de que no da la medida para lo otro, para lo razonable, para lo normal. Hablo en el libro del prejuicio llevado a sus últimos extremos repugnantes... Yo me paso diciendo: ¿Dónde están los negros en este país? En el gobierno no los ves. Tú no los encuentras al frente de ningún departamento importante. No existe. El primer negro en el Tribunal Supremo de Puerto Rico entró en el 2009”, cuestionó Sánchez.

Sánchez puntualizó que su libro está escrito en lenguaje puertorriqueño, con los matices que se usan en el Caribe.

Luis Rafael Sánchez es dramaturgo, novelista, cuentista y ensayista puertorriqueño. Con una prosa innovadora y un profundo compromiso con la identidad cultural de su pueblo, Sánchez ha sabido capturar las complejidades de la sociedad puertorriqueña con una mezcla única de humor, ironía y un lenguaje barroco y sonoro. En octubre de 2024 la Universidad de Puerto Rico y el Instituto Cervantes crearon la Cátedra Cervantes, conferida a Sánchez como su flamante director.



Entre sus obras más reconocidas están las novelas La guaracha del Macho Camacho (1976) y La importancia de llamarse Daniel Santos (1988). En el teatro, ha estrenado sobre 12 piezas como La Pasión según Antígona Pérez (1968) y la famosa “Quíntuples” (1984). En ensayo destaca con libros como “La guagua aérea” (1994), que ha sido adaptada al teatro y al cine, y “No llores por nosotros, Puerto Rico” (1997).

*Periodista afropuertorriqueña multipremiada por su actividad profesional. Actualmente conduce el programa radial En Blanco y Negro con Sandra que se emite en Puerto Rico.