La cantante y compositora Taylor Swift anunció este viernes por la noche que su próximo álbum "Speak Now (Taylor's Version)", que fue lanzado por primera vez en 2010, saldrá a la venta el próximo 7 de julio. La noticia la dio a conocer durante el primero de sus shows de "The Eras Tour" en Nashville, su ciudad natal, en Tennessee, Estados Unidos.



En el momento de anunciar la fecha de lanzamiento oficial en el escenario, Taylor explicó que había estado "planeando algo por un tiempo". "Tramo, planifico, planifico. Creo que en lugar de hablar de eso, pensé en mostrarles, así que si dirigen su atención a la pantalla grande", expresó antes de revelar que el estreno será el 7 de julio. Inmediatamente, los fanáticos que disfrutaban del show respondieron eufóricos con gritos de alegría por la noticia.

Horas después, Swift brindó más detalles del lanzamiento y la preventa del disco en sus redes sociales. "Me llena de tanto orgullo y alegría anunciar que mi versión de Speak Now saldrá el 7 de julio", escribió la artista estadounidense.

Y agregó: "La primera vez que hice Speak Now, completamente escrita por mí, tenía entre 18 y 20 años. Las canciones que surgieron de esta época de mi vida estuvieron marcadas por su honestidad brutal, confesiones cronológicas sin filtros y melancolía salvaje. Me encanta este álbum porque cuenta una historia de crecimiento, agitándose, volando y chocando... y viviendo para hablar de ello".

"Con seis canciones adicionales que he sacado de la bóveda, no puedo esperar para celebrar Speak Now (Taylor's Version) contigo el 7 de julio", precisó la cantante, adjuntando el link de preventa.

Speak Now fue el tercer álbum de Taylor Swift, con sencillos como "Mean", "Ours", "Sparks Fly" y "The Story of Us". El disco vendió más de un millón de copias en su primera semana, estableciendo un récord para el mayor número de ventas de una artista country solista. El álbum nominado a un Grammy al Mejor Álbum Country, con "Mean" ganando por Mejor Interpretación Country Solo y Mejor Canción Country.

