La cantante y compositora Taylor Swift estrenó este viernes cuatro nuevas canciones, en el marco del inicio de "The Eras Tour", su primera gira en cinco años, la cual comienza este viernes en Arizona, Estados Unidos. Se tratan de tres obras que la artista regrabó de sus primeros discos, y una inédita que había sido considerada para el álbum Lover (2019), pero que finalmente quedó excluída.

“Eyes Open (Taylor’s Version)", “Safe & Sound (Ft. Joy Williams and John Paul White) (Taylor’s Version)”, “If This Was a Movie (Taylor’s Version)” y “All of the Girls You Loved Before", son las nuevas producciones que la multipremiada artista publicó en Spotify.



El anuncio oficial del lanzamiento de las nuevas cuatro canciones de Taylor Swift. Foto: (IG/@taylorswift)

"All of the Girls you Loved Before" es una canción inédita que fue considerada para el álbum Lover, publicado en 2019, pero que finalmente había quedado excluída. No obstante, la canción se filtró en enero de este año y se viralizó en la red social TikTok, y desde entonces los fanáticos le pidieron que la lanzara de manera oficial.

Otros dos lanzamientos son reversiones de canciones que formaron parte del soundtrack de la película de Los juegos del hambre, de 2012: "Safe and Sound (Ft. Joy Williams and John Paul White) (Taylor's Version)" y "Eyes Open (Taylor's Version)". Por otro lado, "If this was a movie" es una reversión de su primer disco, titulado con el nombre de la artista.

"The Eras Tour", la nueva gita de Taylor Swift

"The Eras Tour" es la nueva gira estadounidense de la cantante, en la que repasará todo su repertorio musical, incluídas las canciones de sus álbumes de estudio publicados entre 2019 y 2022: Lover, Folklore, Evermore y Midnights, los cuales todavía no pudo presentar en vivo debido a las consecuencias de la pandemia de coronavirus.

Midnights, su último disco lanzado en octubre de 2022, llevó a Swift a convertirse en la primera artista musical en conquistar los 10 primeros puestos de la lista de 100 canciones del Billboard Hot 100. Además, el disco fue el más escuchado de Spotify en un solo día.



Taylor Swift regraba sus discos: ¿qué significa Taylor's Version?

Además de ser reconocida en todo el mundo por su talento musical, Taylor Swift es respetada en la industria por haberse enfrentado ante las grandes compañías y magnates que controlan la música de sus artistas.

Todo comenzó cuando la naciente artista proveniente de la ciudad estadounidense de Nashville firmó en 2005 un contrato con el sello discográfico Big Machine Records con vigencia hasta el 2018. Al finalizar ese trato, la disquera tenía en su poder los derechos de las grabaciones originales de sus primeros seis álbumes.

Taylor Swift en su etapa "Fearless", en 2008. Foto: ([email protected])

Swift destacó durante años que siempre participó de manera activa en cada etapa del desarrollo de su música, ya sea la composición, la producción y la distribución de sus discos. No obstante, el problema surgió cuando la compañía Big Machine Records fue adquirida por Ithaca Holding.

Esta empresa pertenece a Scooter Braun, quien además de ser mánager de famosos como Kayne West y Justin Bieber, es uno de los grandes enemigos de Taylor. Según la propia artista, en el pasado el magnate desvalorizó su trabajo y la acosó.

Braun no le permitió comprar su antigua música, lo que quiere decir que todas las reproducciones de las primeros seis discos de Taylor Swift en las plataformas incrementan las ganancias del titular de Ithaca Holding. Es por esto que la cantautora decidió regrabar toda su discografía para tener bajo su poder todos los derechos de su música.

La artista agradeció a sus fans por el apoyo para regrabar música. (Foto: IG/@taylorswift)

Entonces, cuando un usuario de Spotify o cualquier otra plataforma escuche una canción que lleve en su título "Taylor's Version", estará escuchando una reversión que beneficiará a la autora de esa obra, y no a su principal adversario.

Hasta la fecha, Taylor Swift regrabó dos de sus álbumes: Red y Fearless. Faltan cuatro discos por ser regrabados: Speak Now, 1989, Reputation y su álbum debut, Taylor Swift. Sus últimos álbumes, Midnights, Evermore, Folklore y Lover, fueron publicados bajo su nuevo sello discográfico, que le permite tener derecho sobre su música, por lo que no serán regrabados.



A través de sus redes, la compositora realizó una campaña para que sus fanáticos consumieran sus regrabaciones, ya que consideraba que era su derecho ser retribuída por la música que verdaderamente le pertenecía.

La ciudad de Glendale se llamará "Swift City" en honor al tour de Taylor Swift

La ciudad estadounidense de Glendale, en Arizona, anunció que durante dos días cambiará su nombre por el de Swift City en honor a que la cantante Taylor Swift comenzará allí este 17 y 18 de marzo la gira “The Eras Tour” con la que regresa a los escenarios tras cinco años.



El singular homenaje a la artista, de 33 años, fue una iniciativa de la alcaldía de Glendale, que con sus 250.000 habitantes se encuentra en los suburbios de Phoenix, la capital de Arizona.



