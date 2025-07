El 27 de julio se conmemora el "Día del Estadístico" en homenaje al natalicio del profesor Carlos Eugenio Dieulefait, creador de la carrera de Estadística en Rosario, primera de América Latina. Muchos son los que consumen información estadística, como el índice de precios al consumidor para medir la inflación, la esperanza de vida de las personas, o la intensión de votos de un político, sin saber qué es la Estadística como tal. Si se preguntan, ¿qué es la Estadística? generalmente responden: es una rama de la matemática, es un conjunto de técnicas para el tratamiento de datos, por dar ejemplos.

Me decidí estudiar Estadística porque me gustaba matemática, pero cuando me preguntaban de qué se trataba, me costaba dar una definición, sabía de qué se ocupa la Estadística, pero no que es como tal. Me provocaba una falta de identidad profesional, que se había transformado en un problema casi existencial. Me orienté a encontrar una definición de Estadística que precisara qué es. ¿Es una técnica? ¿Si es una técnica, de qué ciencia deriva? ¿O es una ciencia, y si lo es de qué tipo? En ocasiones recurría a la lectura de destacados estadísticos en libros de Estadística. Las respuestas eran: “La Estadística es una disciplina que se ocupa de...”, “La Estadística es una técnica que se aplica en...”. Describen qué hace la Estadística, no qué es. El problema es que no se puede decir estadísticamente qué es la Estadística.

Tomé conocimiento del libro “Principios de Filosofía” de Adolfo Carpio. Filósofo, profesor en la UNR. Se perfeccionó en Alemania con el filósofo Martín Heidegger, a quien cita: “Ninguna ciencia puede jamás enunciar nada acerca de sí con sus propios recursos científicos”. “A cada ciencia como tal, le resultan inaccesibles sus conceptos fundamentales”. “Heidegger llama conceptos fundamentales a aquellos que constituyen el fundamento de la ciencia. En el caso de la Física, por citar una, conceptos como los de espacio, tiempo, movimiento, etc., son condiciones, no sus temas de estudio. Por ejemplo, toda ciencia usa el concepto de igualdad, pero no pregunta qué es la igualdad”.

Los conceptos fundamentales de una ciencia, son conceptos que no se cuestionan desde la propia ciencia, se aceptan. Indagar sobre los conceptos fundamentales, se lo debe hacer desde un plano superior. Preguntarse si la Estadística es una ciencia, induce inmediatamente a formularse otro interrogante. ¿Qué es ciencia? Y esta, deja de ser una pregunta científica. Dijo Carpio: “Preguntarse acerca de la ciencia en general, y de una ciencia en particular, no puede responderlo la ciencia, sino son cuestiones propias de la Filosofía. La pregunta por la ciencia es una pregunta filosófica”. La ciencia es un saber limitado, con “supuestos” que se aceptan y son su base a partir de la cual comienza a investigar. La Filosofía, contrariamente, no tiene supuestos, por eso, es el saber más amplio. En Filosofía, existen diferentes maneras de razonar a través de un proceso que consta de dos proposiciones, una premisa mayor y una premisa menor, y de otra proposición como conclusión que surge como inferencia de las dos anteriores.

Según el orden de las proposiciones se tienen dos tipos de razonamiento. Ejemplo de Carpio:

Razonamiento Deductivo. Regla General: “Todos los porotos del paquete X (población) son blancos”. Caso: “Estos porotos (muestra) provienen del paquete X”. Resultados: “Estos porotos (muestra) son blancos” (inferencia deductiva). El razonamiento deductivo es un razonamiento de lo general a lo particular y las conclusiones obtenidas son con certidumbre.

Razonamiento Inductivo. Caso: “Estos porotos (muestra) provienen del paquete X”. Resultados: “Estos porotos son blancos” (evidencia). Regla General: “Todos los porotos del paquete X (población) son blancos” (inferencia inductiva). El razonamiento inductivo es un razonamiento de lo particular a lo general y las conclusiones obtenidas son con incertidumbre.

En consecuencia, se puede hablar de Filosofía Deductiva y de Filosofía Inductiva. El origen de los estudios sobre la Inducción, provienen de las obras de Aristóteles, primer intento por mostrar el argumento inductivo en la formación del conocimiento científico en contraposición al deductivismo. El término “inducción”, es planteado por Aristóteles para designar la acción de determinar proposiciones de carácter universal mediante la utilización de casos particulares contenidos en ella misma. Para Aristóteles la experiencia es la fuente del conocimiento. Y dice: “La inducción es un tránsito de las cosas individuales a los conceptos universales”. También: “La inferencia inductiva es aquella que permite ir de lo conocido a lo desconocido”. Según Aristóteles, el razonamiento deductivo es aquel en el que la información de la conclusión se encuentra totalmente contenida en las premisas, por lo que, si las premisas son verdaderas, entonces su conclusión será necesariamente verdadera. El argumento deductivo es de carácter demostrativo. Hay certeza. En el razonamiento inductivo, se puede afirmar la verdad de las premisas y plantear la posibilidad de que la conclusión sea falsa, porque la información de la conclusión no está contenida totalmente en la información de las premisas. El argumento inductivo no es de carácter demostrativo. Hay incertidumbre.

Los “inductivistas” afirman que en el razonamiento deductivo, no se puede dar un salto en el conocimiento, al estar la conclusión contenida en las premisas. No agrega nuevos conocimientos. En el razonamiento inductivo, sí es posible agregar nuevos conocimientos. A partir de la información previamente aceptada, y las conclusiones exceder a esta, haciendo predicciones o plantear teorías que amplían la información de las premisas originales, surgen nuevos saberes.

En el siglo XVII, Francis Bacon propone que el razonamiento inductivo debería ser el método de las ciencias en la formación del conocimiento científico, en contraposición al deductivismo. Bacon afirma que las aproximaciones al conocimiento basadas en el razonamiento deductivo, “están condenadas a dar vueltas en torno a una misma cantidad de conocimientos”, sólo los reafirma.

Un aporte fundamental fue el de Jakob Bernoulli, quien contribuyó con la idea de que se podía “aprender” a partir de la experiencia y que cuanto mayor fuera la información disponible, más precisa sería la estimación de lo desconocido. Que la incertidumbre disminuía en la medida que se incrementaba el número de observaciones, proceso conocido como “La Primera Ley de los Grandes Números”, constituyó el primer “Teorema Límite de la Teoría de la Probabilidad”. Hasta ese momento, los estudios se basaban en el razonamiento desde las “causa” a los “efectos”, en términos estadísticos “desde la probabilidad a la frecuencia”. La frecuencia era el efecto de un modelo de probabilidad existente. Para Bernoulli, en una experiencia con suficientemente información, se pueden conocer las “causas ocultas” que provocan el fenómeno a través de la “evidencia” empírica. Conclusión: El pensamiento estadístico está íntimamente vinculado con el razonamiento inductivo.

Para definir si la Estadística es una ciencia, primero debemos preguntarnos qué es ciencia. Si recurrimos al diccionario de la Real Academia Española, encontraremos una definición muy general: “Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente”.

Si volvemos a Carpio: “Una disciplina se constituye en ciencia, o penetra en el seguro camino de la ciencia, cuando se establece convenientemente su sistema de conceptos fundamentales (condiciones que se aceptan y no se discuten), que acotan o delimitan su campo propio, su objetivo, o, con otras palabras, cuando los que cultivan la ciencia del caso están de acuerdo sobre aquel sistema de conceptos. Es decir cuando hay unanimidad sobre las verdades científicas y sobre los contenidos de la ciencia de que se trate”.

Podemos decir que “la Estadística está penetrando en el seguro camino de la ciencia”, pero no en el camino de la clásica ciencia deductivista y determinística. Por el contrario, la Estadística es su antítesis, de manera que algunos la denominan “la ciencia de la incertidumbre”.

Algunos de los conceptos fundamentales que constituyen el fundamento de la ciencia Estadística, que no se cuestionan y se aceptan por todos los que la practican:

● La Estadística eleva la idea de la precisión en reemplazo del concepto abstracto de exactitud.

● Predomina el pensar probabilístico en el lugar del pensar determinístico. En un mundo estable, basta con la rutina para subsistir, en un mundo cambiante es imprescindible el pensar probabilístico.

● La Estadística en su procedimiento para la búsqueda del conocimiento sigue un razonamiento inductivo, denominado “Inferencia Estadística”, que le permite pasar de los resultados obtenidos mediante las observaciones, muestra, a un universo hipotético o real llamado población, donde se hallan los parámetros e hipótesis bajo investigación.

● Este es el rol fundamental de la Estadística en la investigación de lo desconocido, decir cómo pasar de la particular a lo general, con precisión y con incertidumbre acotada, apoyada en la teoría de probabilidades.

Leslie Kish afirma que “la estadística únicamente existe en la combinación entre el azar y el dato empírico”. Como el azar y el dato empírico existen en los diversos campos de las ciencias, los estadísticos no tenemos un campo propio y único de donde extraer los datos para nuestras aplicaciones. Por eso, nuestras aplicaciones no tienen límites, pues allí, donde se combina el azar y el dato empírico, hay trabajo para un estadístico.

Como la mayoría usa la Estadística como instrumento para resolver problemas, sólo la conciben como una técnica. Pero están aquellos dedicados a desarrollar nuevas técnicas para resolver nuevos problemas, están utilizando la Estadística como ciencia, porque la ciencia es la que crea la técnica. En resumen, el tránsito del problema práctico particular al concepto general derivado, ha sido y es, la usina generadora del cuerpo teórico de la Estadística y su amplio campo de acción. Este razonamiento “empirista”, que a partir de las observaciones de los fenómenos se construyen teorías o modelos sobre lo observado, produjo como resultado la “Teoría Estadística de la Inferencia Inductiva”.

Finalmente: ¿Qué es la Estadística? En respuesta elaboraré la siguiente definición, la que compartí con alumnos y colegas durante mucho tiempo y hoy pongo a consideración: “La Estadística es la ciencia inductiva que crea, desarrolla y aplica técnicas, para resolver problemas de toma de decisión, en un contexto de incertidumbre, basándose en la Teoría de Probabilidades para medir y acotar el grado de incertidumbre de las decisiones”.