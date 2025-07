Entre la necesidad y la obligación, Newell’s juega esta tarde en Mar del Plata frente a Aldosivi. Cristian Fabbiani aún duda en mantener una formación con línea de cinco en el fondo para visitar a un rival que aún no ganó en el Clausura y pelea la permanencia. En el arco se producirá el debut de Juan Espínola, el refuerzo contratado para reemplazar a Keylor Navas que se sumó el jueves a los entrenamientos en Bella Vista.

La derrota ante Banfield le quitó a los leprosos las ilusiones que habían germinado en el triundo en Mendoza por la primera fecha del torneo ante Independiente Rivadavía. La lepra jugó muy mal el último domingo y deberá recomponerse esta tarde, más aún porque visita a uno de los rivales más débiles del torneo.

Fabbiani no confirmó la línea de cinco atrás y hay chances hoy para la aparición en el mediocampo de Giovani Chiaverano en lugar de Jerson Mosquera. Pero la mayor novedad estará en el arco, donde debutará el paraguayo Espínola. El refuerzo rojinegro reemplazará a Williams Barlasina, de errático nivel en los dos partidos que debió atajar por la negativa a hacerlo Keylor Navas. El chico vuelve al banco porque Fabbiani trajo al ex arquero de Belgrano con la certeza de que viene para ser titular y no para pelear por el puesto. Darío Benedetto, en cambio, sigue sin debutar por el desgarro muscular que sufrió en la pretemporada.

Aldosivi viene de caer ante Defensa y Justicia y debutó de local con un empate con Central Córdoba de Santiago del Estero. Al equipo le urge una victoria en su lucha por la permanencia.

Aldosivi: Carranza; Cerato, Kummer, Mottes, Guerrico; Bochi, Gino; Palavecino, Giani, García o Preciado; De la Vega. DT: Mariano Charlier.

Newell’s: Espínola; Montero, Lollo, Cuesta, Martino; Mosquera o Chiaverano, Sotelo, Banega, Herrera; Maroni; González. DT: Cristian Fabbiani.

Arbitro: Felipe Viola

Cancha: José María Minella

Hora: 14.30

TV: TNT Sports Premium