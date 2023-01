La cantante estadounidense Taylor Swift sacudió las redes sociales durante la noche del jueves hasta convertirse en tendencia mundial luego de estrenar en Youtube el videoclip de "Lavender Haze", una de las canciones de su último álbum de estudio, Midnights.

Se trata de la tercera publicación audiovisual relacionada al último trabajo musical de la artista, que también dirigió la pieza. En el videoclip se puede ver a la propia Swift en una bañadera llena de agua de color púrpura, bailando en nubes de humo violeta, y acurrucada en una cama junto a la modelo transgénero Laith Ashley, quien interpretó a su interés amoroso.

En su última publicación de Instagram, la súper estrella de 33 años anunciaba el lanzamiento con la siguiente descripción: "El video de 'Lavender Haze' ya está disponible. Hay mucha lavanda. Hay mucha neblina. Está mi increíble coprotagonista @laith_ashley con quien absolutamente adoré trabajar. Este fue el primer video que escribí de los 3 que se lanzaron, y este realmente me ayudó a conceptualizar el mundo y el estado de ánimo de Midnights, como un sueño sensual de los '70 sin dormir. Espero que les guste".



Los fans de la cantante de "All too well" esperaban la nueva publicación desde que se estrenó el video musical de la canción “Bejeweled” a finales del pasado mes de octubre. Ese videclip, de acuerdo con los medios especializados en su carrera, estuvo inspirado en el personaje de Cenicienta, y fue lanzado apenas dos semanas después del video musical de "Anti-Hero", el sencillo principal de Midnights.

Midnights representó la vuelta al pop de la cantante tras el inesperado acercamiento previo al folk alternativo en los discos intimistas Folklore (2020) y Evermore (2020), a los que siguió en 2021 la regrabación de dos de sus álbumes clásicos, Fearless y Red.

¿Viene Taylor Swift a Argentina?

En los últimos días se acrecentó el rumor de que Taylor Swift podría desembarcar en Argentina en octubre de este año, en el marco de su gira internacional, que será la primera en cinco años.

El diario El Día de La Plata publicó que la superestrella brindaría dos shows en el Estadio Único de La Plata el 6 y 8 de octubre, aunque la información no fue confirmada de forma oficial por nadie de la organización de la artista norteamericana. Sin embargo, la mera posibilidad de su llegada al país generó furor entre los “swifties”.

“The Eras Tour” comenzará el 18 de marzo en Glendale, Arizona, e incluye por el momento un total de 35 shows. Todos los recitales confirmados tendrán lugar en Estados Unidos, con una cartelera que se extiende hasta el 5 de agosto en Los Ángeles.