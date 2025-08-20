P. U. T. O. S. DE CHARLEE ESPINOSA

Estrenó el show filosófico homosexual escrito y dirigido por Charlee Espinosa: una obra que trae putos de todos los colores, olores y sabores, como los que ya no están y los están por venir, los orgullosos, incendiarios, irreverentes, los que se muestran sin culpa y con la certeza de que la existencia es un acto político y festivo. Un postdrama que mezcla explosivamente canciones en vivo, coreografías, humor y textos punzantes para celebrar la vida desde la trinchera del deseo y de la risa, protagonizado por Dany Billordo, Fabrizio Chiariello, Ignacio Daniluk, Charlee Espinosa, Ramona Flagüers, La Cola Mostra, Ale Rumbos, Juan Sayes y la asistencia y coreografía de Barbie Rágica. Funciones: sábados de agosto a las 22 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

VENADO ASESINO DE MARUJA BUSTAMENTE

Con adaptación y dirección de Maruja Bustamante, la obra explora la historia narrada por Santiago Nazarian en su libro homónimo: los límites de la soledad, la violencia política y el desencanto social. Protagonizada por Lisandro Rodríguez y Max Suen, la acción comienza con un acto brutal: un joven no binario asesina a un presidente de ultraderecha y este será el punto de partida para adentrarse en la mente del protagonista, cuyo sentido de la vida emerge distorsionado por el rechazo y el vacío existencial. Domingo 24 de agosto a las 19 en Estudio Los Vidrios, Donado 2348.

FIESTAS

Fun Fun. Nueva edición de la fiesta comandada por DJs Pareja en esta oportunidad con el regreso a la pista de Camila Isabel, DJ y fundadora de Missa, y Fran Benítez, por primera vez en la Fun Fun. Además, las bandejas de los residentes DJs Pareja con toda la electrónica underground. Sábado 23 de agosto a las 23:59 en Shamrock Basement, Rodríguez Peña 1220.

La Perversa. Lista free TTNB hasta agotar, porque una vida sin travestis nunca existió ni existirá. Por eso, llega la fiesta para asistir con todos tus truques desviados bajo la categoría Mostris Futuristas. Dark Room toda la noche, Blujaus en vivo y un line up formado por Rumanians, Franco Galán y Jairo. Hostea La Kalo y perfo de Lynx. Viernes 22 de agosto a las 23:59 en Espacio Rincón, Rincón 1330.

TERTULIAS

Artlab. El primer Centro Cultural Hi Fi de Buenos Aires continúa sumando contenidos, este viernes a las 23 con el ciclo "Círculo de Sonido" y la presentación de Guido Sartoris + Solimano. La galería se integra al Listening Bar, en donde los cócteles de autor se combinan con la cocina asiática de Synthesis Modular y la escucha de discos, en esta oportunidad, el jueves a las 19 con Queen y sus "Greatest Hits", el viernes a las 19 con Beastie Boys y "Ill Communication" y el sábado también a las 19 con Oasis y "Definitely Maybe". El jueves a las 18 continúa Postlab / Punto De Encuentro Para Industrias Creativas y el sábado a las 22 Artlab en vivo! con Pato Mallet & Friends. Jueves 21 a las 18 y a las 19, viernes 22 a las 19 y a las 23 y sábado 23 de agosto a las 19 y a las 22 en Artlab, Roseti 91.

TEATRO

Viento blanco. Con dramaturgia de Santiago Loza, protagónico de Mariano Saborido y dirección de Valeria Lois y Juanse Rausch, continúan las funciones de la obra que recorre la vida de Mario, quien mantiene con su madre un hostal en un alejado pueblo del sur. De repente hay un regreso, una despedida y el deseo de Mario de huir para siempre entre el mar helado, los ardores, los cánticos y el viento. Domingo 24 de agosto a las 20 en Dumont 4040, Santos Dumont 4040.

Ha muerto un puto. Nueva temporada con únicas dos funciones de la creación teatral y performática de Gustavo Tarrío a partir de la obra de Carlos Correas, escritor, traductor, ensayista, profesor, prologuista y cronista. En la obra, los textos de Correas aparecen puestos en escena desde los comienzos, pasando por su autobiografía y sus reseñas de actualidad hasta el cine y la televisión de la década del 90, como un réquiem luminoso o una posible narración de la historia o la despedida furiosa y deseante de un escritor secreto. Sábado 23 de agosto a las 21 en Planta Inclán, Inclán 2661.

Piel de encaje. Continúan las funciones de la obra en la que el Drag, el tango y los derechos desafían las normas establecidas y celebran la diversidad con el unipersonal de teatro musical interpretado en vivo por Eduardo "Pacha" Paglieri, arreglos y música original de Carlos Ledrag y dramaturgia y dirección de Fernando Alegre. Sábado 23 de agosto a las 21 en La Gloria Teatral, Yatay 890.

La Vargas. El espectáculo de teatro musical escrito y dirigido por Leo Rizzi une las voces de Karina Levine y Mona De Marco para narrar la historia de una mujer que rompió barreras en Latinoamérica: Chavela Vargas. Enmarcada en la noche antes de su recital en el Olympia de París, Chavela entrelaza recuerdos y canciones, evocando su increíble historia de vida y lucha junto a las clásicas canciones de la Chamana. Sábado 23 de agosto a las 21 en Beckett Teatro, Guardia Vieja 3556.

DANZA

Hijo único. Vuelve la obra de danza creada e interpretada por Lautaro Noriega en la que un bailarín improvisa con canciones que la audiencia elige antes de entrar a la sala. En esta nueva edición, la propuesta contará con el acompañamiento en el escenario de la DJ Galga TPK para mezclar la música en vivo. Jueves 21 de agosto a las 21 en Planta Inclán, Inclán 2661.

CINE

Un año sin amor. Se viene una proyección homenaje en el Ciclo de Cine LGBTIQ+ de este suplemento y el cine Cacodelphia para celebrar dos décadas del estreno de la película de Anahí Berneri basada en la novela homónima de Pablo Pérez: la noche BDSM, el sexo libre en los sótanos de la ciudad y la búsqueda del amor en la vertiginosa década del 90, con el fantasma del VIH como amenaza omnipresente. Jueves 21 de agosto a las 19 en el Cine Arte Cacodelphia, Av. Pres. Roque Sáenz Peña 1150.

Mullholland Drive. Nueva función del cine club queer en Feliza comandado por Ro Amarula que, en esta oportunidad, proyecta el clásico de David Lynch. Cupos reducidos, entradas anticipadas por mensaje de Instagram: @lady.amarula. Jueves 21 de agosto a las 20:30 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

RECITALES

Fama y Guita. El dúo de queerpunk criollo se presenta en vivo para hacer un show distinto, con una puesta más teatral, entrada gratis y salida a la gorra. Viernes 22 de agosto a las 21 en La Greco, Perú 269.

Ópera Queer. Continúan las funciones del dúo lírico y popular formado por La Ferni y Luchi de Gyldenfeldt con sus aventuras y la apuesta autogestiva independiente para la cultura disidente, interpretando clásicos de su carrera, sorpresas y novedades. Sábado 23 de agosto a las 23:59 en el Teatro Picadero, Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857.

TALLERES

Taller de escritura online. Comenzaron los nuevos talleres coordinados por la poeta, escritora, traductora y performer Cecilia Perna. Taller grupal para proyectos, para quienes vienen escribiendo algo, notas que ordenar o un trabajo que pide una lectura final para ser presentado, los lunes de 19:30 a 21 y los jueves de 17 a 18:30. Taller grupal con consignas, para experimentar y jugar con la escritura, desbloquear o adquirir experiencia escribiendo, los miércoles de 17:45 a 19:15 y los viernes de 10:30 a 12. Taller personalizado para trabajos más específicos: horario a convenir. Toda la información e inscripciones a [email protected]

Tango para Todes. Clases de Tango Cuir coordinadas por Damián Gargiulo abiertas a toda la comunidad, todos los jueves a las 20 y los segundos jueves del mes con la Milonguiza: práctica de tango cuir. Jueves desde las 20 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Taller de poesía. ¿Te gusta leer y escribir poesía? Jacqui Casais coordina talleres de poesía grupales en modalidad presencial los miércoles a las 19 en zona Boedo o virtual los lunes a las 18:30. También se encuentra abierto el espacio individual de la Clínica de poemarios en proceso, para dar el último paso antes de la publicación. Horarios y días a coordinar. Toda la información escribiendo a [email protected]

CONVERSATORIOS

Derechos culturales para imaginar democracias y ciudadanía. El programa ACERCA invita al encuentro a realizarse los días 4, 5 y 6 de septiembre de 2025 en modalidad presencial y online en el CCEBA: en un mundo marcado por desigualdades, crisis de representación, emergencias ambientales y transformaciones digitales, la cultura emerge como campo de disputa, y a través de conferencias magistrales, mesas de debate, talleres y laboratorios, se abordarán temas clave como los derechos culturales como política pública, los desafíos de la cooperación cultural, el rol de la cultura en tiempos de policrisis y la urgencia de imaginar futuros comunes. Más información e inscripciones en cceba.org.ar

MUESTRAS

Nací niña. La exposición reúne el arte y la poesía de la artista finlandesa Minna Pietarinen, quien trabaja con los derechos de las mujeres y las niñas en todo el mundo a través de nueve obras, combinando retratos y textos poéticos con los cuales la artista celebra a figuras femeninas que han transformado realidades y desafiado estructuras injustas en diversos contextos culturales. Se puede visitar de martes a viernes de 12 a 21 y sábados, domingos y feriados de 11 a 21 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.