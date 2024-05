El ministro de Economía, Luis Caputo, anunciará este jueves la fórmula que deberán aplicar las prepagas para incrementar sus precios a partir de ahora. Además, adelantó que se abrirá un canal de comunicación para que los usuarios de la medicina privada puedan denunciar abusos por parte de las empresas del sector.

“El jueves vamos a aclarar la fórmula así no quedan dudas y vamos a abrir un canal para denuncias para las facturas que no se condicen con lo reglamentado y acordado. Además, se aplicará una multa (un porcentaje de la facturación anual, muy grande) en caso de incumplimiento”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter) el titular del Palacio de Hacienda.

El mensaje de Caputo fue en respuesta a la consulta de una usuaria de la misma red social en la que señaló que “llegaron las facturas y no es lo acordado”.

La disputa con las prepagas comenzó a mediados de abril cuando el Gobierno dispuso dar marcha atrás parcialmente con los incrementos aplicados desde que se liberaron los precios y anticipó que obligaría a las firmas a recalcular los valores desde diciembre tomando en cuenta la evolución de la inflación. Las prepagas habían ajustado por encima del promedio de precios ya que la inflación acumulada entre diciembre y marzo fue de 90 por ciento y las cuentas subieron más de 150 por ciento.

En respuesta a los aumentos, el Gobierno presentó el recurso judicial a través de la Superintendencia de Servicios de Salud en el que aseguró que “el accionar de las prepagas es un comportamiento que evidencia un abuso en contra de los argentinos de bien”. En este sentido, resaltaron que las compañías, “valiéndose de su posición dominante, aumentaron las cuotas por encima del 70 por ciento del índice de inflación durante los últimos cuatro meses”.

Freno a los aumentos

Caputo justificó a su vez la postergación de los aumentos en las tarifas de luz y gas al sostener que, por ahora, "no hay que cargar más con gastos a la clase media". El funcionario respondió a un tuit de una periodista, que el martes había escrito que al retrasar los incrementos "la obsesión del Gobierno por reducir la inflación comienza a colisionar con la base del programa económico: eliminar el déficit de las cuentas del Estado". "Es exactamente al revés. Porque estamos cómodos en lo fiscal, priorizamos bajar la inflación y no cargar más con gastos de momento a la clase media", dijo Caputo en su cuenta de X.

El Gobierno postergó el primer ajuste que está previsto aplicar a partir de mayo a las tarifas de distribución de electricidad tomando en cuenta una fórmula que contempla la evolución de la inflación, de los costos de la construcción y de los salarios de los trabajadores registrados del sector privado. A su vez, postergó actualización del impuesto a los combustibles, que representaba un ajuste del 8 por ciento en los precios al surtidor. Igual las petroleras ajustaron un 4 por ciento los precios en el surtidor para acompañar el ritmo devaluatorio y limar la brecha con la cotización internacional del crudo.

En lo que refiere al diferimiento impositivo, el Gobierno publicará un decreto en las próximas horas en el cual se detallará cuándo se aplicará "el incremento correspondiente al cuarto trimestre de 2023 de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, al 1° de junio de 2024", se informó oficialmente.