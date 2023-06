Después de que se agotaran en 48 horas las entradas para los tres shows que realizará Taylor Swift en Argentina, el 9, 10 y 11 de noviembre, muchos fanáticos comenzaron a especular con el anuncio de una cuarta fecha en el estadio de River, especialmente porque la cantante no tiene eventos anunciados hasta el 18 de noviembre, cuando se presenta en Río de Janeiro.

Sin embargo hay algunas situaciones que atentarían contra esta posibilidad. Florencia Maggio —@afterglowflor— es una joven argentina que vive Estados Unidos, se dedica a la gestión de medios y entretenimientos, y es referente de los fans de Taylor Swift por su información siempre veraz. Ella fue una de las primeras en descartar un cuarto show, basándose en la demora del montaje y desmontaje del escenario del "The Eras Tour" en el Más Monumental.

Desde River Plate confirmaron a Página|12 que un escenario como el que prevé montar Swift demora al menos tres días en montarse, y dos en desmontarse. Y ya esto, sin considerar imprevistos, complica la chance de una cuarta fecha antes del 8 o después del 11 de noviembre.

El lunes 5 de noviembre River juega en el Monumental contra Huracán por la copa de la Liga Profesional, por lo que el montaje del escenario no podría comenzar hasta el 6/11, y recién estaría en condiciones para ser usado el 9, fecha del primer concierto.



¿Y por qué no después? Si se agregara un cuarto show el 12 de noviembre, el margen para desmontar el escenario, viajar y montarlo en la locación brasileña para el 18 de noviembre implicaría un desafío. La artista y la productora corren riesgos de no llegar a tiempo entre un espectáculo y otro.

El montaje de The Eras Tour no es nada simple: consta de tres escenarios conectados mediante una rampa, el principal con una pantalla led gigante y curveada, el del medio con forma romboidal y el tercero colocado a mitad del recinto en forma de T. Los tres forman una estructura hidráulica "hiperactiva", con los escenarios principal y terciario equipados con bloques móviles que surgen del piso para generar plataformas de distintos tamaños, detalla un artículo de Architectural Digest.



Por otro lado, según Maggio, Taylor Swift ya tiene reservadas seis noches de alojamiento en un hotel de Buenos Aires, del 7 al 12 de noviembre. Tras el show en Argentina del 11/11 partiría a Brasil para preparar el último tramo de conciertos en Río de Janeiro y San Pablo, el 18, 25 y 26 de ese mes.



En noviembre el Monumental cuenta con un ajustado calendario de conciertos internacionales, lo que también imposibilitaría que se agreguen más funciones de Taylor Swift: el 18 y 19 de noviembre se presentará el cantante canadiense The Weeknd; el 21 y 22 sigue el esquema con Roger Waters; y finalmente, el 24 y 26 es el turno de los Red Hot Chilli Peppers.

Junta de firmas por una cuarta fecha de Taylor Swift

En las redes circula desde este miércoles una petición de firmas de seguidores de la intérprete de "Wildest Dreams" en el sitio web Change.org para que la organización del evento internacional agregue un show más.



"Hablo en nombre de todas las personas que esperaron durante años la visita de Taylor Swift a Argentina (y Latinoamérica) y que, cuando llegó la oportunidad, la mayoría no pudo conseguir entrada. Estuvimos durante horas -muchas durante doce horas- frente a una pantalla en vano, y deseamos como nunca una oportunidad más de conseguir una entrada, ya que Taylor Swift podría no volver", se lee en la descripción de la convocatoria, que aún no juntó ni 1000 firmas.