Desde Concepción del Uruguay

Con muchísima presencia de público, algo que se repite año tras año en la fecha en la histórica ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, el Turismo Carretera arrancó su actividad este sábado, por la mañana, con las pruebas libres y, por la tarde, con la clasificación para la final que se correrá este domingo, desde las 15.00 (TV Pública y DeporTV), por la 8va fecha del campeonato de la máxima categoría del automovilismo nacional. Desde el primer lugar de la grilla partirá Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), quien se adjudicó el mejor tiempo al recorrer los 4.279 metros del circuito con 1:22.853/1000; en el segundo lugar se ubicará Julián Santero (Ford Mustang) a 0.085; y el tercer lugar lo ocupará Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro), a 0.250; quinto Marcelo Agrelo (Toyota Camry) a 0.395; y quinto Mariano Werner (Ford Mustang), a 0.462.

El sol en un cielo sin nubes, que calentó las chapas de cientos de vehículos estacionados alrededor de la pista, y la temperatura, que alcanzó los 19 grados durante la tarde, hicieron que los fanáticos del TC se olvidaran por momentos del invierno. Allí sentados en reposeras sobre los techos de sus motorhomes, trepados a los andamios de dos y tres pisos con los que se improvisan palcos desde donde se obtiene una panorámica de toda la pisa, o parados desde lo alto de las tribunas del circuito, imprimen la postal que se repite en cada competencia de la categoría.

Una flamante Ferrari estacionada delante de un viejo camión Mercedes Benz; camiones que por su diseño y tamaño parecen trenes modernos; mecánicos que corren de acá para allá o que meten manos sobre los autos de las diferentes categorías que entran y salen a su turno de los boxes; todo mezclado, como en la canción de Serrat en la que "el pobre y el villano bailan y se dan la mano, sin importarles la facha", son algunos de los elementos que componen la fiesta del TC, que otros -los que no pueden pagar entradas, pero aman el ruido ensordecedor de los motores- miran desde afuera parados sobre los techos de sus propios autos, ubicados detrás del perimetral del autódromo.

Humean las parrillas del asado del mediodía y las charlas de sobremesa se estiran a fuerza de truco y anécdotas, prácticamente hasta el inicio de la clasificación; mientras tanto, se ve a los recién llegados armando sus campamentos, algunos más lujosos, otros populares, para pasar la noche adentro de las instalaciones del autódromo, donde el Turismo Carretera celebra su cultura.

La rica historia de los uruguayenses y el TC, esa que hizo que el propio Hugo Mazzacane -presidente de la ACTC- diera como hecho la edición 2026 en la presentación junto al veterano intendente de la ciudad José Eduardo Lauritto y el presidente de RUS seguros, Juan Carlos Lucio Godoy, uno de los sponsors principales de la categoría, es la razón que explica la gran cantidad de autos que, entre el TC y el TC Pista, se inscribieron para correr este fin de semana.

Entre los 52 autos que formarán parte de edición número 12 del TC en Concepción, se destacam las ausencias de Agustín Martínez (Ford Mustang), quien no fue habilitado por la ACTC luego del accidente con vuelco que sufrió durante la última fecha del TC Pick Up en el Mouras de La Plata; y Nicolás Cotignola (Toyota Camry), quien no logró completar el armado de su coche.

La 8va carrera del campeonato promete emociones, porque marca el comienzo del último tramo de la competencia regular en la que, cumplidas las primeras 12 fechas, los pilotos buscarán la clasificación a la Copa de Oro que definirá al campeón de esta temporada.

Así está el campeonato

Corridas las primeras siete finales, Mauricio Lambiris (Ford Mustang, y ganador de la final de Termas, en la 5ta fecha) lidera el campeonato con 190,5 puntos; detrás se ubica Julián Santero (Ford Mustang), 177,5 puntos y Marcelo Agrelo (Toyota Camry), 172,5 puntos; completando la zona parcial de clasificación: Juan Martín Trucco (Dodge Challenger), 158 puntos; Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), 152,5; José Manuel Urcera (Ford Mustang), 148; Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro), 143; Hernán Palazzo (Toyota Camry), 135,5; Agustín Martínez (Ford Mustang), 130,5; Otto Fritzler (Toyota Camry), 128; Facundo Ardusso (Chevrolet Camaro), 127,5; y Matías Rossi (Toyota Camry), 121.