El domingo del regreso del fútbol local viene recargado. Reaparecen Boca (de visitante a las 18.45 ante Argentinos por ESPN Premium) y River (como local desde las 21 frente al campeón Platense por TNT Sports) luego de su insatisfactoria participación en el Mundial de Clubes y, a primera hora, se pondrá en marcha Independiente que viajará a Junin para enfrentar a las 14.15 a Sarmiento (TNT Sports). La jornada se completará con otros dos partidos que arrancarán a las 16.30: Atlético Tucumán-San Martín de San Juan (TNT Sports) e Independiente Rivadavia de Mendoza-Newell's (ESPN Premium).



A la espera de la presentación de Leandro Paredes, Boca tratará en La Paternal de no dar un paso en falso y de ganar, si fuera posible. El equipo de Miguel Angel Russo afrontará este torneo Clausura con el compromiso de salir campeón para poder volver a jugar la Copa Libertadores en 2026 o de hacer una campaña lo suficientemente buena como para no bajar del tercer puesto de la tabla anual. No hay lugar para nuevas frustraciones luego de un primer semestre en el que todo lo que podía salir mal, salió peor. Por su parte, Argentinos, con algunas caras nuevas respecto del plantel que compartió con Boca el primer puesto de su zona en el Apertura, pero que San Lorenzo eliminó por penales, buscara repetir esa buena campaña sustentado en su buen funcionamiento y en los conceptos claros de su técnico Nicolás Diez.

Ante el campeón Platense, que tendrá casi la misma formación con la que se consagró, pero ahora con la dirección técnica de Cristian "Kily" González, River anuncia el debut de su máxima incorporación hasta el momento, Maximiliano Salas, tras su polémica salida de Racing y la titularidad de los juveniles Gonzalo Lencina e Ian Subiabre, que tendrán los minutos que ya no habrá para los jugadores relegados por Marcelo Gallardo (Lanzini, Kranevitter, Matías Rojas, Simón, Aliendro, Gattoni y Tapia) y que este sábado se entrenaron a contraturno en el River Camp de Ezeiza. El Millonario tambien tiene que lavarse la cara luego del Mundial de Clubes e ir por el título, aunque compartiendo energías con la Libertadores que volverá a disputar en la segunda semana de agosto.

Por último, Independiente es posible que presente a algunas de sus incorporaciones (Godoy, Mazzantti y Pussetto) frente a un Sarmiento que ha renovado su plantel con siete incorporaciones (Pratto entre ellas). El Rojo figura quinto en la tabla general, a cinco puntos de la última plaza para la Libertadores y pasó a octavos de la Copa Argentina y de la Sudamericana. Sarmiento está 25º en la tabla anual y 28º en la de los promedios. No le sobra nada.

Formaciones probables, hora y TV

SARMIENTO: Acosta; Vallejos, Orihuela, Insaurralde, J. Godoy; Shur, Villalba, E. Giménez, G. Díaz; S. Rodríguez, Ardaiz. DT: Sanguinetti.

Acosta; Vallejos, Orihuela, Insaurralde, J. Godoy; Shur, Villalba, E. Giménez, G. Díaz; S. Rodríguez, Ardaiz. Sanguinetti. INDEPENDIENTE: Rey; Vera, Lomónaco, Freire, De Irastorza; Marcone, Loyola, Cabral; Mazzantti, Montiel, Avalos. DT: Vaccari.

Rey; Vera, Lomónaco, Freire, De Irastorza; Marcone, Loyola, Cabral; Mazzantti, Montiel, Avalos. Vaccari. Estadio: Sarmiento de Junín. Arbitro: Daniel Zamora. Hora: 14:15. TV: TNT Sports.





ATL. TUCUMAN-SAN MARTIN SJ

Estadio: Atlético Tucumán. Arbitro: Pablo Echevarría. Hora: 16:30. TV: TNT Sports.





IND. RIVADAVIA: Centurión; Cardillo, Villalba, Studer, L. Gómez; Amarfil, Bottari, Ortega; Retamar, Arce, Villa. DT: Berti.

Centurión; Cardillo, Villalba, Studer, L. Gómez; Amarfil, Bottari, Ortega; Retamar, Arce, Villa. Berti. NEWELL'S: Navas; Mosquera, Lollo, Cuesta, Martino; Sotelo, M. Fernández, Banega; Maroni, C. González, L. Herrera. DT: Fabbiani.

Navas; Mosquera, Lollo, Cuesta, Martino; Sotelo, M. Fernández, Banega; Maroni, C. González, L. Herrera. Fabbiani. Estadio: Independiente Rivadavia. Arbitro: Darío Herrera. Hora: 16:30. TV: ESPN Premium.





ARGENTINOS: D. Rodríguez; Lozano, F. Alvarez, E. Godoy, Prieto; Cardozo, Oroz; A. Rodríguez, Lescano, J. Herrera; Molina. DT: Diez.

D. Rodríguez; Lozano, F. Alvarez, E. Godoy, Prieto; Cardozo, Oroz; A. Rodríguez, Lescano, J. Herrera; Molina. Diez. BOCA: Marchesín; Advíncula, Figal, Pellegrino, Blanco; Battaglia, Alarcón; Zenón, Palacios, Velasco; Merentiel ( foto ). DT: Russo.

Marchesín; Advíncula, Figal, Pellegrino, Blanco; Battaglia, Alarcón; Zenón, Palacios, Velasco; Merentiel ( ). Russo. Estadio: Argentinos. Arbitro: Ariel Penel. Hora: 18:45. TV: ESPN Premium.