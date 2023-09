El Frente de Todos ya le puso fecha estimativa a la sanción de la reforma del Impuesto a las Ganancias: el 28 de septiembre. Aprobada hace menos de 24 horas en la Cámara de Diputados, la iniciativa que pretende eliminar la cuarta categoría ya ingresó al Senado y comenzará a tratarse en la comisión de Presupuesto este jueves a la tarde. El objetivo de la bancada que conduce José Mayans es dictaminar y, una semana después, llevarla al recinto. El poroteo de votos ya comenzó y el oficialismo se muestra confiado en que podrá replicar la mayoría que ya se había logrado en Diputados. Solo hay un inconveniente y es que el número está muy justo, dado que Juntos por el Cambio también replicará la estrategia de no dar quórum ni acompañar la iniciativa. Ya esta semana el oficialismo había tenido intención de sesionar para aprobar las modificaciones a la reforma de la Ley de Alquileres y, sin embargo, dos ausencias terminaron tirando abajo los planes.

El martes a la noche, minutos después de que la Cámara de Diputados hubiera aprobado con 135 votos a favor la reforma de Ganancias, José Mayans chateó brevemente con Sergio Massa. El jefe del interbloque frentetodista lo felicitó por la media sanción y el ministro candidato de Unión por la Patria le respondió: "¿Avanzamos?". No había tiempo para perder y, ya al día siguiente, Mayans ordenó convocar la comisión de Presupuesto a las 16 horas para comenzar a debatir el proyecto que elimina la cuarta categoría y establece que solo pagarán Ganancias aquellos que cobren por encima de 15 salarios mínimos (hoy 1,7 millones de pesos). El objetivo del FdT es dictaminar el mismo día y, el jueves 28, tratar la iniciativa junto al resto de los proyectos que quedaron en el tintero tras la última sesión fallida.

El Frente de Todos tiene asegurado el número en la comisión de Presupuesto para dictaminar, y confía que también lo tendrá en el recinto para convertirlo en ley. La matemática es la misma que el oficialismo aplicaba para el caso de la sesión de Alquileres: 31 senadores oficialistas, cuatro peronistas díscolos de Unidad Federal, y les aliades Clara Vega (La Rioja), Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Eso daría un total de 38 senadores, uno más del necesario para el quórum. El número, sin embargo, es finito y eso se comprobó esta semana, cuando dos ausencias intempestivas hicieron caer la sesión que se planeaba llevar a cabo este jueves. El objetivo original, en efecto, era tratar hoy la reforma de la Ley de Alquileres, pero el Covid de Cristina López Valverde y el viaje al exterior de Clara Vega hicieron tambalear el número para el quórum. El oficialismo buscará su revancha la semana que viene.

Será una sesión extensa. Y es que el Senado viene paralizado hace meses debido a la dificultad del oficialismo para sostener el quórum, por lo que hay muchos proyectos que aguardan su tratamiento en el recinto. Uno de ellos es el de Alquileres, que la semana pasada el oficialismo logró consensuar un dictamen con los bloques del medio que incorpora modificaciones a la media sanción de Diputados (como dejar en tres años la duración de los contratos, y el establecimiento de un plazo mínimo de actualización cada seis meses y un índice de ajuste basado en el coeficiente "Casa Propia"). El proyecto cuenta con el apoyo de los mismos bloques que votarían a favor de la reforma de Ganancias, con la excepción de Weretilneck, quien manifestó algunas diferencias con el dictamen de Alquileres.

También quedaron en el tintero otros proyectos que ya vienen con media sanción de Diputados, como el de Monotributo Tecnológico - también impulsado por Massa - o la Ley de Atención a personas gestantes frente a la muerte perinatal.

Las iniciativas más conflictivas, sin embargo, son los más de 70 pliegos judiciales que aguardan tratamiento hace meses y que no han logrado pasar por el filtro del Senado debido a la oposición de Juntos por el Cambio a uno en particular: el de Ana María Figueroa. La jueza de Casación Penal cumplió los 75 años y el oficialismo pretendía extender su mandato durante cinco años más, pero la Corte Suprema metió la cola y definió que la jueza debía "cesar sus funciones" (sin considerar que el Senado estaba en proceso de tratar su pliego). Una semana después, mientras tanto, sus ex compañeros de Casación, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, resolvieron reabrir dos causas en las que Cristina Fernández de Kirchner había sido absuelta - la de Hotesur y la del Memorándum de Entendimiento con Irán - y ahora el oficialismo está analizando como proceder. "La Corte no puede poner y sacar jueces", mascullaba un senador oficialista que advirtió, sin embargo, que es el Poder Ejecutivo el que tiene que retirar el pliego de Figueroa, no ellos.

Otra de las iniciativas que serán incorporadas en el temario de la sesión de la próxima semana son las cinco universidades nacionales que fueron aprobadas el martes en Diputados. Los proyectos se debatirán este jueves en la comisión de Educación y el objetivo del oficialismo es dictaminarlos para sancionarlos el jueves 28. Estas iniciativas pondrán en una situación incómoda a JxC, que en Diputados se terminó dividiendo en la votación: Evolución acompañó y el radicalismo, el PRO y la Coalición Cívica votaron en contra (o se ausentaron), en un gesto de enojo hacia la decisión de les diputades de Evolución de haber colaborado con el quórum en el inicio de la sesión. La duda es qué postura adoptará Martín Lousteau, líder político del bloque que había impulsado una de esas universidades (la de Río Tercero, puntualmente).

Al cierre de esta edición, el interbloque cambiemita, que lidera Alfredo Cornejo, no sabía aún que postura adoptaría respecto a universidades. "Al mediodía hay una reunión, ahí lo hablaremos", deslizó un senador radical. Lo que sí es seguro es que votarán en contra de la reforma de Ganancias. Al igual que en Diputados, varios radicales manifestaban cierto resquemor a votar en contra de que les trabajadores dejen de pagar Ganancias, pero predominaba la convicción de que, al final, se terminaría priorizando el rechazo a acompañar un proyecto de Massa.