El seleccionado argentino femenino de fútbol cayó por 8 a 0 frente a Japón en Fukoka, en su primer amistoso internacional después del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. El equipo que dirige Germán Portanova, que se prepara para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile en octubre, llevó un equipo renovado a tierras niponas sin las jugadoras de Boca que están afectadas a la Copa Libertadores.

En el Mikuni World Stadium Kitakyushu, Argentina formó con Vanina Correa; Sophie Braun, Adriana Sachs, Aldana Cometti, Romina Núñez; Daiana Falfán (46' Nerea Agüero), Lorena Benítez (70' Maricel Pereyra), Dalila Ippolito (70' Catalina Roggerone), Érica Lonigro (46' Chiara Singarella), Paulina Gramaglia y Mariana Larroquette (46' Catalina Primo).

Los goles de Japón, actual número 8 del rankiing FIFA, fueron convertidos por Mina Tanaka (2m), Yui Hasegawa (de penal, a los 10m), Hana Takahashi (25m), Yui Hasegawa (39m), Kiko Seike (ST 16m), Hina Sugita (ST 21m), Riko Ueki (ST 44m), Kiko Seike (ST 45m).

Japón es una de las potencias del fútbol femenino: se coronó campeona en el Mundial de Alemania 2011 y fue subcampeona en Canadá 2015, además de obtener la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

En el reciente Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, Argentina quedó eliminada en la fase de grupos con derrotas ante Italia (1-0) y Suecia (2-0) y un empate ante Sudáfrica (2-2). En tanto, Japón superó a Zambia (5-0), Costa Rica (2-0) y España (4-0) en su grupo; venció a Noruega (3-1) en octavos y cayó en los cuartos de final ante Suecia por la mínima. Fue el único equipo que pudo vencer a España, que luego se coronó campeón del mundo.

"No hay excusas para el partido de hoy, debemos hacer una autocrítica. Pero sí es cierto que tuvimos un viaje eterno que no nos ayudó y siete jugadoras menos en la convocatoria. La mayoría de ellas titulares. Es una ventaja muy grande contra una potencia como Japón”, comentó el entrenador Germán Portanova, que explicó hubo intención de retrasar el encuentro pero no se pudo conseguir. "Después del largo viaje pedimos postergar el partido para tener un poco más de descanso, que tampoco lo hemos tenido. Fueron muchos factores los que determinaron un resultado", explicó el técnico argentino.