El frío de los radicales hacia la campaña de Jorge Macri se está volviendo cada vez más indisimulable. Mientras su adversario Leandro Santoro intenta aprovechar para sacarle votantes de Martín Lousteau, lo cierto es que el candidato a jefe de Gobierno del PRO no consiguió sacarse ni una foto con su excontendiente en la interna. Y es que, pese a que sumaron al sector de Lousteau a la mesa de campaña, los radicales consideran que fueron relegados a poco más que poner mesas en las esquinas. "Un día nos cuestiona Mauricio Macri y al otro su primo nos pide que nos comprometamos", lanzan. Por ahora, no hay prevista ninguna actividad, ni mucho menos una foto entre Macri y Lousteau.

Luego del resultado de las PASO, en la UCR porteña imaginaban que iba a haber un llamado a hacer una campaña conjunta. Sobre todo, porque ambos candidatos terminaron la elección bastante parejos y eso implicaba que Lousteau se quedó con casi la mitad de los votos que sacaron. "Ganamos en 35 de los 48 barrios", remarcaron en el entorno de Lousteau, que la noche de su derrota recordó ese dato, para que no se les pasara a los del PRO.

En un escenario similar, en provincia de Buenos Aires, Néstor Grindetti convocó a Diego Santilli a formar parte de la campaña. Pero acá es evidente que pesan las viejas heridas, como la denuncia que hizo Mariela Coletta contra Franco Rinaldi (primer candidato en la lista de Jorge Macri hasta ese momento) y que terminó con su salida del espacio.

Ni siquiera para la foto

No solo Jorge Macri no hizo algo similar, sino que completó la fórmula con la larretista Clara Muzzio. Los radicales se quejaron amargamente de que no les diera un lugar a ellos. Desde el entorno de Jorge Macri, en ese momento bromearon con que Lousteau justo estaba de viaje: "No podemos esperar a que vuelva de sus vacaciones", se mofaron. Claro que la opción si Jorge Macri hubiera querido sumar una radical tendría que haber sido Coletta, que es fuertemente resistida, entre otras cosas, por la susodicha denuncia a Rinaldi.

Desde las PASO, Jorge Macri y Lousteau se reunieron una única vez. Fue un encuentro ríspido, en el que no hubo foto posterior, como se esperaba. Según confirmaron a este diario, no está prevista una foto entre Jorge Macri y Lousteau en lo que sigue de la campaña. Todo un dato de cómo está la relación.

Mauricio Macri mete la cola

"Mauricio nos putea y después nos piden que pongamos mesitas en la ciudad con la cara del primo", señalaron a este diario desde la UCR. Esto también grafica el rol que están viendo que tienen en la campaña: poner mesitas.

Con lo de las críticas de Mauricio Macri se refieren, por supuesto, a la factura que les pasó el ex presidente porque cuatro diputados radicales (con Emiliano Yacobitti incluido) dieron quorum en la sesión de Ganancias, en las que se iba a votar también la creación de universidades. "El populismo es contagioso", afirmó Macri, quien dijo que eso "no estaba hablado".

Desde el radicalismo no tomaron a bien esas críticas: de hecho, la diputada Dania Tavela se preguntó si Macri estaba cómodo dentro de Juntos por el Cambio, con lo que dio a entender si no preferiría irse con Milei. También recordaron desde la UCR todas las medidas que tomó Macri después de las PASO de 2019 y las compararon con las de Massa.

Claramente los encontronazos nacionales no ayudan al panorama porteño, que ya viene complicado. Ahora bien, si los radicales sacaron una parte importante de los votos, entonces, ¿por qué no hay otra estrategia de sumarlos por parte del PRO? En la UCR porteña imaginan que es porque Jorge Macri ya se ve jefe de Gobierno. "Y no solo eso", advierten, "Jorge piensa que Milei va a ser presidente y él jefe de Gobierno. Y que, en ese escenario, él va a ser el nuevo jefe del PRO".

Paños fríos

Desde el entorno de Jorge Macri, en cambio, intentan relativizar la tirria de los radicales. "Están teniendo un rol en nuestra campaña", advierten, no sin cierto fastidio, como quien tiene que responder a una queja ya demasiado conocida. "Hay una mesa de campaña confirmada donde participan ellos también representados por Martin Ocampo y Mariela Coletta", señalan

E indican que Jorge Macri tomó una de las propuestas de Lousteau en uno de sus anuncios de campaña: la del Pase Cultural.

Lo hizo, eso sí, sin Lousteau.

El ex candidato a jefe de Gobierno de Evolución se está dedicando a apuntalar a otros dirigentes por el país. De hecho, el viernes habló en la facultad de Derecho ante 2500 militantes de Franja Morada. Antes estuvo de campaña por Tandil.

Al candidato de Juntos por el Cambio no parece preocuparle que Santoro esté tomando otras propuestas de Lousteau y que haya empapelado la Ciudad con afiches llamados a redirigir hacia él el voto radical.

¿Se romperá el Juntos por el Cambio porteño que tanto le costó construir a Horacio Rodríguez Larreta, una vez que finalice la elección del 22 de octubre? Están dadas todas las condiciones. Solo el tiempo lo dirá.