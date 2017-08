"Gendarmería se lo llevó y no apareció más", aseguró Cristina Fernández de Kirchner sobre el secuestro de Santiago Maldonado. Lo hizo a través de una reflexión que publicó en su cuenta de Facebook luego de leer la entrevista que brindaron los padres del joven desaparecido, Stella Maris Peloso y Enrique Maldonado.

La ex presidenta recuerda que leyó la entrevista mientras regresaba de Lomas de Zamora donde se había encontrado con un grupo de intendentes bonaerense. El texto, según ella reconoce, la conmovió ante el dolor de los padres de Santiago, quien permanece desaparecido desde el 1 de agosto cuando testigos vieron cómo era introducido en una camioneta de la Gendarmería durante la represión a la comunidad mapuche de Chubut.

El texto, titulado “¿Dónde está Santiago Maldonado?” es el que sigue.

Yo no puedo ver la cara de mi hijo en una bandera, en un mural. Que aparezca. Eso es lo que quiero. ¿Dónde está? ¿Qué le hicieron? Lo estamos esperando".

Cuando ayer regresaba de Lomas de Zamora, en medio del temporal, y me leyeron las palabras del padre de Santiago Maldonado, se me estrujó el corazón y pedí que me alcanzaran el celular para leer la nota.

Debo reconocer que la nota publicada en el portal de La Nación es conmovedora. Es conmovedor lo que está sucediendo y la periodista tuvo la virtud de reflejar la realidad de lo que está viviendo una familia que no sabe dónde está su hijo, porque Gendarmería se lo llevó y no apareció más.

Cuando leí que el padre de Santiago no quería ver la cara de su hijo en una bandera, me acordé de miles de rostros y entendí profundamente la desesperación de esa familia. No quieren un futuro sin Santiago. Y tienen razón. No quieren la cara de su hijo en una bandera, en un mural o en un cartel, porque saben que mientras su rostro esté allí, él no estará junto a ellos. No lo quieren en una bandera, lo quieren en su casa junto a ellos. ¿Puede haber acaso un deseo más sincero? La respuesta es una sola: No.

Cuando vi la imagen de Stella con lágrimas en los ojos, junto a la foto de Santiago cubriéndole la mitad del rostro y leí sus vivencias de madre, pensé: esto no puede estar sucediendo.

Por eso quiero compartir con ustedes la entrevista a los padres de Santiago Maldonado: "¿Dónde está? ¿Qué le hicieron? Lo estamos esperando".