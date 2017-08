No hay futuro sin Santiago

“Gendarmería se lo llevó y no apareció más”, aseguró Cristina Fernández de Kirchner sobre el secuestro de Santiago Maldonado. Lo hizo a través de una reflexión que publicó en su cuenta de Facebook a propósito de las declaraciones de Stella Maris Peloso y Enrique Maldonado, los padres del joven desaparecido. “Se me estrujó el corazón”, contó la ex presidenta de cual fue su sentimiento al leer que el padre de Santiago había dicho que no quiere ver la cara de su hijo en una bandera y agregó: “Me acordé de miles de rostros y entendí profundamente la desesperación de esa familia.” “No quieren un futuro sin Santiago. Y tienen razón. No quieren la cara de su hijo en una bandera, en un mural o en un cartel, porque saben que mientras su rostro esté allí, él no estará junto a ellos. No lo quieren en una bandera, lo quieren en su casa junto a ellos. ¿Puede haber acaso un deseo más sincero? La respuesta es una sola: No”, señaló CFK.