La fase de grupos del Mundial de rugby de Francia 2023 empieza a entrar en su etapa de definición y el margen de error para todos los equipos se acota. La cuarta y penúltima fecha se abrirá este miércoles con el duelo entre Uruguay y Namibia, ambos en busca de su primer triunfo en esta Copa del Mundo.

El partido se jugará desde las 7:45 y se podrá ver por la plataforma Star+. Los Teros no pudieron con Francia (12-27) ni Italia (17-38) mientras que los africanos sufrieron derrotas mucho más abultadas (8-52 con Italia y 3-71 ante Nueva Zelanda). El Grupo A tiene en la cima a Francia con 13 puntos, seguida de Italia con 10, los All Blacks con 5 y Uruguay y Namibia sin unidades. El otro partido de esta zona se jugará el viernes, a las 16, con All Blacks vs. Italia.

Mientras esperan su choque ante Chile (sábado a las 10 en Nantes), Los Pumas estarán atentos a lo que suceda el jueves a las 16 entre Japón y Samoa. Al equipo argentino le conviene una victoria de los oceánicos para llegar con más aire al duelo final ante los asiáticos, el domingo 8 a las 8 también en Nantes.

El grupo de Los Pumas tiene a Inglaterra como líder con 14 puntos, seguido de Samoa y Japón con 5, Argentina con 4 y Chile sin unidades.

Entre sábado y domingo se completará el fixture de la cuarta jornada con estos partidos: