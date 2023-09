El Gobierno Nacional anunció en la tarde de este martes un refuerzo de $94.000 para trabajadores informales, el único que sector que todavía no había sido beneficiado con las medidas económicas dispuestas en las últimas semanas para atenuar el impacto de la devaluación impuesta por el FMI.

Se trata de un "bono" de ingresos de 94.000 pesos en dos cuotas: 47.000 pesos que se cobrarán en octubre y otros 47.000 en noviembre.

Si bien no hay una única definición de informalidad laboral, una de las más utilizadas hace referencia a la protección social. Así, son considerados trabajadores informales quienes reciben un sueldo pero su empleo no está registrado ni protegido por un marco legal. Además, no aportan al sistema de seguridad social.



Según el Ministerio de Economía y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), los trabajadores informales que podrán acceder a este refuerzo son aquellos que no tienen:

Trabajo registrado (relación de dependencia, autónomos, monotributo, monotributo social y casas particulares).

(relación de dependencia, autónomos, monotributo, monotributo social y casas particulares). Jubilación o pensión.

Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), asignaciones familiares o beca Progresar.

(AUH), (AUE), Planes sociales (por ejemplo, Potenciar Trabajo).

(por ejemplo, Potenciar Trabajo). Prestación por desempleo.

Antes de otorgar los refuerzos ANSES realizará una evaluación socioeconómica y patrimonial (consumo, bienes, cobertura de salud, etc.) de todos los solicitantes.



Cuándo se abre la inscripción al nuevo "IFE"

La inscripción para el nuevo refuerzo estará disponible a partir de este miércoles 27 de septiembre a las 14 y permanecerá abierta durante todo octubre.

La misma se podrá realizar exclusivamente a través de la web del organismo o de la aplicación Mi ANSES, todos los días de 14 a 22.



Para evitar que la medida impacte sobre las cuentas públicas, será compensada a través del cobro de un anticipo extraordinario de ganancias a grandes contribuyentes.

