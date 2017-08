El ex presidente Fernando De la Rúa admitió que “hay mucha gente con problemas”, aseguró que la gestión de la alianza PRO-UCR no representa “un modelo de ajuste” y se mostró confiado en un triunfo del oficialismo en octubre. “No es un modelo de ajuste, como se dice, porque acá se trata de recuperar la economía, el crecimiento, ordenar las cosas y no se quiere despedir a nadie ni bajar los sueldos sino que se quiere generar empleo”, explicó el último presidente radical, que a fines de 2001 dejó la Casa Rosada en helicóptero en medio de una feroz represión. Como mayor dificultad del gobierno de Mauricio Macri mencionó “el aumento del déficit”, porque “se gastaron más recursos para llegar a mayor cantidad de personas”. “El respaldo popular en la última elección PASO ha significado fortalecerlo. Y más será fortalecido si en elecciones de octubre triunfa, como todos esperamos y estoy seguro que será”, agregó en diálogo con radio La Patriada. De la Rúa anticipó que “esa fortaleza al Gobierno le permitirá avanzar en los objetivos que todos queremos profundizar”, entre los que mencionó “el crecimiento de la economía, reducir la pobreza y aumentar el empleo”. “Hay muchas dificultades pero es para ser optimista”, apeló a la fe. “Desde luego que hay mucha gente con problemas, la lucha contra la pobreza debe ser una prioridad y para eso todos tenemos que trabajar, poner el mayor esfuerzo, para ayudar a los que menos tienen”, redondeó.