FESTIVALIPSIS Jazmín Esquivel, Jaz Pimentel, Valen Bonetto, Amanda Pujó, Santi Adano, Inti García, Perro Segovia o Maite Mouján son algunxs exponentes del notable colectivo de músicxs que trabajan alrededor de la canción popular y atendieron el llamado de las artistas Julia Zappa y María Pien, y del periodista musical Sergio Sánchez, para sumarse al Festival Nosotres Defendemos, que este viernes 29/9 reunirá gratis en el nuevo Club Cultural Matienzo a artistas, oyentes y trabajadores del sector para un festival que busca "defender la democracia, los derechos humanos, la cultura y lo público ante el avance de un discurso antidemocrático y regresivo en materia de derechos sociales".



DISCOS DISCOS DISCOS Malena Villa invita a pasear sus laberintos internos en Pensamientos, un segundo disco donde queda en evidencia su soltura para escribir, componer e interpretar canciones indie pop con la suficiente variación de influencias como para mostrar que el suyo, más que un universo, tal vez sea un multiverso ► Manuel Larisgoitia viene pateando la escena como miembro de Tobogán Andaluz, Los Subtítulos y Viva Elástico, pero igual tiene para sorprender en su primer disco solista, titulado como este proyecto: Un pasillo ofrece variadas puertas hacia el indie rock y el dream pop sin perder de vista el eje de la canción ► In Mantra se nutre de leyes universales del pop-rock de sintetizadores y, desde Avellaneda, manda los tracks que encadenan su disco Furor neón, una galería de canciones activas, bailables, que se el cuarteto se prepara para mostrar el 7/10 en JJ Circuito Cultural ► En apenas un cuarto de hora, el combo moronense Margot arma una microficción para su EP La casa, donde viajan sobre el pop-rock y abrazan la esperanza entre el caos del mundo post-pandemia.

PANTALLAZOS ► La leyenda de David Bowie anima el flasherísimo documental Moonage Daydream, de Brett Morgen, que ya está en DirecTV GO ► Subió a Mubi la filmografía del director turco-alemán Fatih Akin, con pelis sobre asesinos seriales (The Golden Glove), secuelas de genocidios (The Cut) o ecoactivistmo (Pollution Paradise) ► Y un grupo de chicas australianas sale de picnic y pinta alto misterio en la película de culto Picnic at Hanging Rock, de Peter Weir, también en Mubi.



EN UN CUMPLE ► La Biblioteca y Librería Popular de Literatura Inclusiva cumple dos años y celebra con feria, stands, talleres, instalaciones y show de Buseca, el nuevo proyecto de Federico Ghazarossian, el sábado 30/9 de 14 a 21 en el Espacio de la Memoria Pozo de Banfield, gratis.



HACELA SIMPLE A ver si le hacemos un poco de lugar a las canciones que están llegando, cortesía de Hoguera (Maleza), Joelle (Dama), El Varón (Confesiones), Federico Pesci (Cómo no lo vi venir), Carla Nieto (Vidala para mí), Monos de la China (Desiertos de acero), La Carga (Garca), Sol Margueliche (Un día a la vez), Octámbulos (Octobular), Laura Esquivel (Píntame), Cruzando el Charco (Roto), Lil Cake con MC Caverinha (Definitiva) o la junta rioplatense de Letan, Mesita, Peipper, Lauty Gram, Franux BB, Agus Padilla y Dj Ronel (Tumbao remix).



PUES NO MI CIELA ► Que sí, que no, que suspendo, que reprogramo: el show que Morrissey no dio la semana pasada en Buenos Aires ya tiene nueva fecha, el 17/2 en el Movistar Arena; y si tenías entradas para el show cancelado, servirán para la cita recalculada o también podés pedir la devolución.







