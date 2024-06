La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no concurrirá hoy a exponer ante una comisión de Salud Pública y es gracias a una pequeña triquiñuela que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que no le cursó la invitación, lo que generó la queja del bloque de UxP.

El presidente de la comisión Pablo Yedlin reaccionó y volvió a enviar una nota a Menem para que la convoque para hoy al mediodía. Pero la jugada del riojano tenía una segunda parte. Los presidentes de las comisiones de Presupuesto, José Luis Espert y de Asuntos Consitucionales que preside Nicolás Mayoraz (LLA-Córdoba), pidieron que "no concurse ninguna invitación" a Pettovello, ya que ellos tienen que analizar proyectos donde se pide citar a la ministra para que explique el tema de los alimentos.

El titular de la Cámara baja expresó: "En el día de la fecha recibí sendas notas de los presidentes de esas dos comisiones en la cuales me solicitan no cursar invitación alguna hasta tanto las mismas inicien el estudio de los temas y eventualmente se expidan al respecto". En la nota, Menem señaló que Acción Social y Salud Pública debió haber comunicado a las otras comisiones donde se debían tratar esos expedientes que habían convocado a la ministra Petovello, aunque la decisión de ese organismo no es una citación formal sino una invitación a la funcionaria para exponer.

La decisión de Menem generó el rechazo del presidente del bloque de UP, Germán Martínez, quien señaló por la red social X que "Menem se hace mandar notas (casi idénticas) por Espert y Mayoraz para impedir que Pettovello vaya a dar explicaciones a la Comisión de Salud y Acción Social". "Los tres buscan garantizarle oscurantismo a Pettovello. Serán corresponsables", subrayó el santafesino.

Yedlin dijo que a la convocatoria "responde a las inquietudes de carácter público que surgen sobre la gestión del Ministerio ya que hay interrogantes sobre el almacenamiento de alimentos, su vencimiento y distribución".

Agregó que "la finalidad de los legisladores es conocer de primera mano y de la responsable política de la gestión del área, los ejes detallados y cualquier otro sobre el cual usted quiera exponer".