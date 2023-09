El triunfo de Javier Milei en las PASO alerta a les artistas de la escena underground argentina, la promesa del candidato a presidente de cerrar el Ministerio de Cultura y su “batalla cultural” preocupan a la juventud que se organiza y agrupa formando la Asamblea Antifascista del Under de Buenos Aires para cuidar sus espacios artisticos y hablar de política en los antros.

Micrófono en mano les musiques hablan sobre política en el medio del show, en las terrazas se debate política, en los baños del antro mientras se maquillan y en las barras de tragos, de noche y de día, la juventud constantemente dialoga sobre la coyuntura política a nivel país y construyen maniobras para cambiar los resultados de cara a las elecciones generales.

¿Por qué la avanzada de la ultraderecha es peligrosa para la cultura underground? ante esta pregunta Mariposa Trash –poeta travesti y una de les cantantes del dúo queer punk Fama y Guita– explica: “Sobre todo por dos motivos, primero por el lado económico, siempre cuando llega una crisis económica o un proceso de ajuste en el cual todo te sale más plata es un garrón para la cultura porque puedes acceder a menos subsidios, tenés menos chances de conseguir apoyo del Estado, la gente está con menos capacidad de consumo y es más difícil sostener un centro cultural, un proyecto de banda”.

La poeta y militante también afirma: “Por otro lado está la cuestión cultural y el triunfo de la ultraderecha es el triunfo del conservadurismo, porque si bien Milei se autodenomina liberal, es un liberal conservador y este foco es el que me parece más peligroso porque las personas que se van a ver afectadas en mayor medida van a ser las culturas marginadas que acceden a la cultura gracias a la escena underground, no vas a poder pagarte una entrada, tampoco vas a poder salir montade a cualquier lugar tan fácilmente, hay muchas cosas que se van a poner en peligro con la avanzada de un sentido común de la ultraderecha” continúa diciendo que: “En los últimos años se conquistaron muchos derechos para las poblaciones LGBTIQ+ que ahora están en peligro, a mí me pasa seguido que salgo a la calle, me escupen, me gritan por ir de trava y de punky en la calle, pero de pronto la emergencia del fenómeno de la ultraderecha significa que aparezcan grupos organizados que salen a atentar contra nuestras vidas disidentes” ejemplifica con un ataque que sufrió el integrante de una banda conocida en la escena afuera de la entrada del Puticlú en pleno centro porteño o el atentado de una bomba Molotov que arrojaron al Maricafé el año pasado.

“Lamentablemente los libertarios lograron captar el sentimiento anarco 2001 de 'que se vayan todos a la mierda' y es raro porque ese sentimiento une lo piensa desde la izquierda desde el anarquismo de 'fuera politicos de mierda' y de pronto ya no hay mucho movimiento anarquista en Argentina” termina diciendo sobre la capitalización de la rebeldía por parte de los libertarios.

Mariposa Trash en una lectura en el Centro Cultural Kirchner

Sobre la importancia de la salud mental, la encargada de la Comisión de Recursos y Protocolos, Mariposa confiesa al suplemento: “Una de las cosas que más me motivan es armar el recursero de salud mental que yo pensaba hacerlo yo sola, pero ahora que está la asamblea y lo puedo hacer con más ayuda mejor. Creo que no se puede politizar algo si no se dan soluciones concretas a las problemáticas, si sos puro discurso no vas a llegar a nadie” explica y cuenta que en seis meses dos personas del público de su conjunto Fama y Guita se suicidaron y que la idea de la asamblea es identificar las cuestiones que le suceden a la escena y pensar soluciones. “Claramente la problemática no es individual, hay un suicidio cada tres horas en Argentina, a nivel salud mental estamos casi todes muy afectades, se podrían pensar cosas como organizar información sobre líneas psiquiátricas, atención al suicida, psicologues transfeministas y otros lugares con recursos como la Mocha Celis donde todos los meses voy a buscar un bolsón de comida para mantenerme”.

La idea de armar la Asamblea Antifascista del Under (en Instagram @a.a.under) surgió de una publicación de @thespacemonkey dirigida hacia, en sus propias palabras, los artistas que forman parte de la escena actual del under a lo largo y ancho del país y dice: “La política la hacemos nosotros o nos resignamos a soportar, es momento de dejar atrás la despolitización a la que venimos acostumbrados y organizarnos para construir un movimiento cultural que se plante firmemente en contra del fascismo. Los espacios en los que hoy día armamos eventos, tocamos y leemos poesía, subsisten con lo mínimo en la situación económica actual y no tendrían lugar bajo un gobierno que propone disolver el Ministerio de Cultura. La palabra revolución se ha usado mucho en esta escena, es momento de darle un sentido real”.

El posteo tuvo una gran repercusión, casi 2.500 me gusta y más de 150 comentarios, y con ese panorama de rebeldía, voluntad y ganas de cambiar las cosas fue que se creó el grupo de Whatsapp –en el que ya son más de 380 participantes– para poner lugar y fecha de la primer juntada presencial. La publicación también tuvo resonancia en otros nichos como por ejemplo en la escena de las fiestas techno de CABA también había problemáticas similares y fascismo en la misma comunidad.

El primer encuentro

La primera asamblea fue la tarde del 20 de agosto en el Skatepark del Parque Centenario para combatir con propuestas concretas cuestiones como ¿de qué manera hacerle frente a la futura intensificación de la represión? ¿Cómo repolitizar el under?

A la reunión asistieron más de 70 personas y la mayoría se anotó en la lista de oradores que les coordinadores organizaron para que esta primera puesta fuera dinámica y ordenada.

Uno de los puntos más importantes sobre la agrupación es que es un espacio no partidario, la compañera Mari contó a Las12 que el primer sábado que se reunieron fueron militantes de distintas agrupaciones –como por ejemplo La Cámpora y el Partido Obrero– y que en el espacio conviven peronistas, troskos, entre otrxs.

Algunas de las ideas que surgieron y dejaron registradas en actas para seguir debatiéndose en el futuro cercano son “¿Cómo interpelar a la gente? Cosas a tener en cuenta en nuestro discurso: sensibilidad, consciencia, contexto de urgencia, privacidad”, "ser artista es ser político, tenés un micrófono enfrente, estás arriba de un escenario, es una responsabilidad. No decir nada también es decir”, entre muchas consignas que se plantearon para mantener el diálogo y el debate activo.

Señorita Miel en el festival por los 40 años de democracia en la Manzana de las Luces.

Surgieron propuestas como la articulación con centros culturales, articulación de CABA junto al Conurbano con la finalidad de descentralizar, articulación con otras organizaciones antifascistas ya consolidadas como por ejemplo la Cultura de Barrio y la pronunciación de la asamblea en el marco del Festival por los 40 años de democracia, entre otras medidas.

Manzana Joven: el festival por los 40 años de democracia

A diferencia de lo que les jóvenes del underground están acostumbrados, esta vez uno de sus eventos más destacados de la escena tuvo lugar en la Manzana de las Luces, un sábado 9 de septiembre soleado, de día, mientras se celebraba el aniversario nro. 40 de la democracia y se conmemoraba la Noche de los Bastones Largos. La velada fue curada por Nahuel Cossu –o “Pipu” como le dicen sus personas más cercanas– y Lucas Castellano –Kaste– con el apoyo del establecimiento, de la productora Rojo, de Lightbeam Records y de la revista más influyente del under en la actualidad, Interzine.

En la fiesta diurna –que comenzó a las dos de la tarde y terminó a las nueve de la noche– tocaron bandas icónicas como Socorro (@socorroooooooooo), Señorita Miel (@senioritamiel.banda), Sakatumba (@sakatumba_), No Me Toques (@nometoques____) y Blokbaster (@blokbaster.mov). También hubo feriantes como Desidia y Desdén aka Leo Díaz (@desidiaydesden), Sol Iglesias (@skkkelectric) –conocida por sus fanzines de poemas hechos 100% con sus manos y sus registros SK-CAM–, Mata Indie (@mataindie) y la Revista Fulana del ciclo Mitosis (@mitosis.mitosis) que vendía su más reciente y tercer volúmen llamado “El Cuerpo Del Desorden”.

Las paredes fueron vestidas más que nada con fotos de eventos del under, sus cantantes y musicxs favoritxs tocando en diferentes escenarios inmortalizados en imágenes blanco y negro, saturadas, por ejemplo expusieron Paula Thxompson (@thxompson), Briinms (@briimpala), Situaciones Paralelas (@situacionesparalelas), Quienescconstanza, entre muchxs otrxs artistas visuales.

La gente se sentaba en el piso, tomaba sol, recorría el lugar y disfrutaba de ocupar un espacio histórico como ese, fumaban, tomaban jugo y cerveza y sobre todo, sonreían y plantaban su bandera con orgullo mientras las bandas amigas tocaban en ese escenario gigante.

Sobre la elección del lugar Kaste cuenta que: “Fuimos con la propuesta de organizar un festival para poder exponer lo que está pasando en la escena y nos gustaba ese lugar por su historia, su ubicación, también sabíamos que se podían armar movidas gratis y queríamos organizar ahí” si bien la propuesta fue llevada a les coordinadores el año pasado, por temas de remodelación y construcciones en la Manzana, el evento se pospuso y tomó otro ímpetu, el guitarrista y cantante de Blokbaster continúa explicando que: “Al patearlo para este año, cuando nos volvimos a reunir para ver cómo llevar a cabo la organización, ahí surgió la idea de hacerlo por las cuatro décadas de la democracia, aparte el clima político estaba cambiando de cara a las elecciones, la crecida de Milei y así empezó a surgir la necesidad de que sea un evento más de cara a lo político” dos días después de las PASO, Kaste habló con el organizador de la ex Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UBA para explicarle que debido a los resultados de las elecciones se había decidido que la consigna del festival fuera en contra del fascismo y que se iba a hablar explícitamente de política militante como también de las problemáticas que atraviesa el colectivo de artistas underground. Ante la propuesta, quienes trabajan en el recinto estuvieron de acuerdo en que era una buena plataforma para plantear la lucha de la juventud.

También agrega, como detalle, que: “En este mismo lugar hace unos años, cuando fue la vuelta de la democracia, se había hecho un festival con varias bandas punk del momento y no había habido otra movida de juventud punk que se encontrara en una situación similar, en ese momento ellos estaban post dictadura, ahora nosotres estamos post pandemia, frente a un debacle económico zarpado, encontramos que el clima político de ese festival allá por el 1984/1985 y el clima político actual estaban muy cercanos así que medio que nos cerró casi energéticamente por ese lado”.

Uno de los momentos más destacados del Festival fue cuando por primera vez una vocera –en este caso Mariposa Trash– dió un discurso en representación de la Asamblea Antifascista del Under. Con simpatía, elocuencia y demostrando su cancha en la oratoria, Mariposa agarró el micrófono y llamó la atención de cada persona que estuviese dispuesta a escucharla hablar sobre las razones por las que se había fundado la agrupación y la necesidad de militar para cuidar a quién se tiene al lado y también velar por los derechos conquistados, la idea era poder acercar la propuesta a quienes aún no se habían adentrado, dice: “Estamos todos los fines de semana yendo a eventos y no reflexionamos sobre qué nos pasa” continua “más allá de la posición política que tengan puede ser kirchnerista o no, si un chabón, un flaco, un facho de pronto le puso un arma en la cara a la vicepresidenta, qué impide que me pongan un arma en la cara por trava, migrante y zurda” y explica en su discurso que la idea de la asamblea no es simplemente bajar una línea política, sino que busca también “dar herramientas concretas porque esta crisis no es solamente social, política, económica, afecta en todos los aspectos, es una crisis psicológica también, no es una crisis que pasa por afuera de la cual no nos podemos hacer cargo, nos afecta a todes” y remata diciendo que la política para ella es hablar de las cosas que les pasan y buscar soluciones concretas porque la salida es colectiva.

Al terminar de dar su proclamación, muchas personas que asistieron al evento y escucharon a Mari hablar, cuando se la cruzaban en otras noches porteñas le decían cosas como “escuché lo de la Manzana y la verdad que me llegó” o gente que le explicaba que tenían mucho prejuicio con la militancia política en los eventos, pero que esta vez, con el foco puesto en la escena y sus conflictos, pueden sentirse mucho más allegados a esta oleada de protesta y reclamos.

En el evento se realizó la pintada de la bandera para llevarla en alta en próximas marchas a las que asistan como agrupación, también armaron y repartieron fanzines con información sobre la fatídica Noche de los Bastones Largos que tomó lugar en la Manzana de las Luces.

Les integrantes de la Asamblea Antifa invitan a toda persona que quiera dar una mano o que le interese formar parte a unirse. Pueden escribir al Instagram de la agrupación para pedir los links del grupo de Whatsapp de diálogo y el de comunicados para enterarse cuando habrá una nueva reunión presencial o virtual.