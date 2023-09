Desde que el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires impulsó las "Matarones Quirúrgicas", el programa que realiza operaciones de baja complejidad en los hospitales bonaerenses durante los fines de semana, cientos de habitantes accedieron a la solución de sus patologías. Durante septiembre, se operaron 151 personas en doce jornadas desarrolladas en diez hospitales. El próximo fin de semana, el último del mes, la cartera sanitaria realizará una nueva maratón y alcanzará los 240 pacientes intervenidos.

Alexia Navarro, viceministra de Salud de la Provincia, dialoga con BuenosAirea/12 y detalla que la cantidad de demanda insatisfecha hace que este "sea solo el comienzo" de una política que llegó para quedarse: "Cada vez son más los hospitales que se suman a la iniciativa, no sólo de la capital bonaerense, sino del conurbano y del interior de la provincia. Estamos avanzando para dar respuestas a todas las situaciones pendientes porque necesitamos garantizar el acceso a las cirugías".

Una de las consecuencias colaterales que representó el COVI-19, fue el incremento de la lista de espera para las cirugías prevalentes de baja complejidad, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el resto del país. Los profesionales de la salud, a raíz de la masividad de los contagios, se centraron en resolver las urgencias y postergaron los tratamientos de patologías "menores" (pero dolorosas) que miles de bonaerenses acarreaban. Con el tiempo, los cuadros postergados se agudizaron y el sistema sanitario bonaerense buscó una solución

Junto a la Red de Cirugía y la Dirección Provincial de Hospitales, el ministro Nicolás Kreplak ideó una propuesta que aumentó las intervenciones durante los días sábados y domingo, lo que permite garantizar la disponibilidad de camas, quirófanos y personal provincial por fuera del horario habitual de trabajo.

Desde su comienzo, las Maratones Quirúrgicas realizaron 91 cirugías laparoscópicas (hernias, eventraciones, litiasis vesicular), 35 cirugías de anticoncepción quirúrgica femenina y masculina (ligadura de trompas y vasectomía), y 25 procedimientos quirúrgicos pediátricos de varias patologías y especialidades. En cuanto a las edades de los pacientes intervenidos, el promedio fue de 41 años en rangos de población adulta (16 y 72 años), mientras que en población pediátrica (1 y 12 años), el promedio fue de 7 años. A la hora de seleccionar los pacientes, los hospitales bonaerenses formulan un relevamiento para ordenar las prioridades. De esa manera, las autoridades convocan por teléfono a los pacientes, le realizaran estudios prequirúrgicos e indican la fecha en la que serán intervenidos.

El nombre "Maratones Quirúrgicas" no está vinculado a la "competencia", como sí ocurre en el deporte. Según explicaron desde la cartera sanitaria, esta denominación está ligada al propósito de "desafío y resistencia", ya que las jornadas de intervención son intensivas y requieren de la disponibilidad de camas, insumos y recursos. El Hospital Sor María Ludovica de La Plata, por ejemplo, operó 25 chicos y chicas entre el sábado 23 y el domingo 24: cinco cirugías de traumatología, seis intervenciones de cabeza y cuello, tres endoscopías digestivas, cinco cirugías urológicas, cuatro cirugías abdominales de baja complejidad y dos cirugías oftalmológicas. La maratón requirió ocho servicios hospitalarios y más de 20 profesionales de la salud.

Hasta el momento, participaron 65 profesionales de la salud, divididos en los hospitales Sor María Ludovica de La Plata, Abraham Piñeiro de Junín, Narciso López de Lanús, Güemes de Haedo, Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, Estela de Carlotto de Moreno, Mercante de José C. Paz, Eva Perón de San Martín, Magdalena v de Martínez de Pacheco y Alberto Balestrini de La Matanza. Explica Navarro: "Buscamos aprovechar los quirófanos a full, para aumentar la productividad y dar respuesta a las cirugías pendientes. Los distintos hospitales fueron proponiendo los servicios según su demanda, por lo que optimizamos el recurso económico para reforzar los equipos de intervención".

Alexia Navarro, viceministra de Salud bonaerense

La política tuvo muy buena aceptación en los hospitales y todos estuvieron a disposición desde un comienzo, y esto también tiene su lógica. Los trabajadores de la salud estaban cansados de no poder brindar respuestas ni soluciones a sus pacientes. Adriana Algaze, directora ejecutiva del Hospital Güemes de Haedo, ubicada en el partido bonaerense de Morón, le explica a este diario: "Las maratones quirúrgicas son positivas para todos. Al médico que está en el consultorio no le gusta ver al paciente veinte veces diciéndole que se necesita operar, uno también quiere dar respuestas. Es muy frustrante para el profesional cuando eso no sucede, porque si tenemos todo en las manos para hacerlo, debemos hacer que suceda".

La nueva edición de las “Maratones Quirúrgicas” se desarrollará el próximo sábado 30 de septiembre en los hospitales Narciso López· de Lanús, Mercante de José C. Paz y Guemes de Haedo, donde no es la primera vez que se realizan para descomprimir la espera en estos efectores. Navarro, que además de ocupar un cargo en la cartera sanitaria se desempeña como pediatra, sentencia: "Los que estamos en el Estado tenemos el rol de garantizar la equidad y el acceso a tratamientos de salud de alta tecnología. El Ministerio, gracias a la iniciativa que tomó esta gestión, incrementa el acceso al sistema sanitario con recurso humano capacitado y especializado".