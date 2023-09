El estudiante de geología de la Facultad de Ciencias Naturales Nicolás Arauz y el exestudiante de humanidades Luis Mendoza, de la Universidad Nacional de Salta, presentaron un proyecto para que se Doctor Honoris Causa al Papa Francisco. La propuesta figura entre los temas a tratar en la próxima sesión del Consejo Superior.

Arauz le dijo a Salta/12 que ya venían trabajando en el proyecto desde el año pasado pero lo pudieron presentar recién este año con la firma de la presidenta del centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales. También obtuvieron los avales de decanos y decanas de las diferentes facultades que apoyaron la iniciativa.

El último nombramiento Honoris Causa en Argentina fue realizado por la Universidad Nacional de Tucumán en 2016, señaló Arauz.

"Consideramos ahora que es oportuno al cumplirse los 10 años del papado y en ese marco de celebración hemos enviado el proyecto (al Consejo Superior de la UNSa). No se basa específicamente en lo religioso como está presentado, sino en lo que Francisco hace por el mundo, por la gente", manifestó.

Como estudiante de geología, Arauz valoró el contenido de la encíclica Laudato Si, de 2015, cuyo mensaje "por el cuidado de la casa común" y el ambiente ha cobrado relevancia. "Tenemos varios docentes de agronomía, de biología, de recursos naturales que han empezado a tomar dimensión en lo que respecta al cuidado de la casa común, básicamente por el calentamiento global y todo lo que está pasando actualmente", señaló.

Arauz mencionó que pese a que Francisco ya se había expedido sobre la necesidad de cuidado de la casa común, "no se cambió y estamos viviendo los efectos nocivos en el medio ambiente". Consideró,sin embargo, que el mensaje de Laudato Si "va calando" en estos tiempos en el ámbito académico, ante las consecuencias del cambio climático.

"Nos interesó mucho la figura de Francisco como promotor de diálogo y de la paz, que muchas veces nos falta en este mundo", añadió Arauz. Asimismo, resaltó el compromiso del Papa con los pobres, y que en la exhortación apostólica Evangelii gaudium se pronunció "en contra de la economía de la exclusión, de la idolatría del dinero, de la desigualdad social, porque engendra violencia".

El proyecto presentado en la UNSa coincide con la coyuntura política que tiene al Papa en el centro de los ataques del economista liberal y candidato presidencial más votado en las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), Javier Milei.

"Creemos que lo que dice Milei es un insulto no solamente al Papa sino a todos los que comulgan con la fe católica y al pueblo argentino. incluso hay gente en Latinoamérica y el mundo que no comparte las ideas políticas de Francisco pero son muy respetadas, a ese ataque no se lo merece", dijo Arauz.

El joven señaló que el mensaje de la justicia social, viene siendo transmitido por los papas "a lo largo de la historia (...) No es de ahora que nace la doctrina social de la Iglesia (...). Es una enseñanza en sí. Nos enmarca para que tengamos una guía moral, un mundo más justo y equilibrado".

Asimismo, señaló la importancia de la defensa de la educación pública y consideró que la propuesta de Milei de otorgar vouchers no es clara y son "espejitos de colores".

En el mismo sentido recordó que el jueves 3 de agosto el Sumo Pontífice brindó un discurso en la Universidad Católica Portuguesa, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud, en el que reflexiona sobre las casas de altos estudios. Arauz, recuperó algunas citas de Francisco, en una reflexiona que la Universidad "no existe para preservarse como institución, sino para responder con valentía a los desafíos del presente y del futuro. La autopreservación es una tentación, es un reflejo condicionado del miedo. Si las semillas se preservaran a sí mismas, desperdiciarían completamente su potencia generadora y nos condenarían al hambre; si los inviernos se preservaran a sí mismos, no existiría la maravilla de la primavera".

Además el Papa señaló que “el título de estudio no puede ser visto sólo como una licencia para construir el bienestar personal, sino como un mandato para dedicarse a una sociedad más justa, inclusiva y desarrollada".

Arauz dijo que el proyecto figura en el orden Nº 20 para su tratamiento en la próxima sesión del Consejo Superior pero espera que algún consejero proponga modificaciones para que se trate entre los primeros puntos.

Además, el estudiante contó que junto a su amigo Mendoza visitaron el año pasado al Vicario General de la Arquidiócesis de Salta y párroco de la iglesia Nuestra Señora del Tránsito, Dante Bernacki, quien luego los hizo dialogar con el arzobispo Mario Cargnello. Este último les dio su apoyo a la iniciativa.