El próximo año se cumplirá el primer cuarto de siglo de la muerte de Amy Winehouse, quien puso a brillar nuevamente la manera tan soberana que tienen los ingleses de traducir un acervo musical surgido en medio de la segregación que padeció la población de origen afro en los Estados Unidos. Sin embargo, ese registro grave que distinguió a su voz no encontró parangón con el de ningún otro intérprete de soul y R&B que haya existido antes. Y es que sus canciones supieron reflejar su dolor, al igual que el vértigo en el que buceó. De hecho, su padre llegó a decir de ella que hizo todo en exceso, incluso desintoxicarse, lo que le significó su ticket de ingreso al fatídico “Club de los 27”, al lado de otros músicos y músicas que fallecieron a esa edad, como Jim Morrison, Janis Joplin y Kurt Cobain.

Su legado consta apenas de dos álbumes de estudio, Frank (2003) y Back to Black (2006), sin embargo suficientes como para construir su leyenda. Aunque a su amigo y otrora director de su banda, Dale Davis, le pareció una iniquidad que ese cancionero se mantuviera en la inacción. Es por eso que convocó a los demás músicos que tocaban con la londinense para revisitar una obra breve, porque no alcanzó los 10 años de carrera, y al mismo tiempo intensa. Así nació The Amy Winehouse Band, que se presentará por primera vez en Buenos Aires, en Teatro Vorterix (Federico Lacroze 3455), el domingo 11 de mayo, a las 20. Pero no será la primera vez del bajista en Sudamérica: seis meses antes de que se conociera la noticia de su fallecimiento, la icónica cantante y compositora actuó en Brasil.

“Cuando tocamos en Florianópolis, Río de Janeiro, Recife y São Paulo, la gente estaba muy excitada y feliz. Siempre me pareció que así de especial debe ser todo el público sudamericano”, dice Davis. “Tengo una idea bastante clara de la popularidad de Amy en la Argentina, y por eso estoy convencido de que nos vendrán a ver fans animados, cálidos y apasionados”. El músico también inglés adelanta además que recrearán la performance que hacían con ella. “Intentamos mantener el mismo show para que quienes no la vieron en vivo tengan una idea real de lo que pasaba en ese entonces. Tocaremos las canciones de sus dos discos, pero, por ejemplo, no haremos el tema que grabó con Tony Bennett porque no lo cantaba en los recitales”.

-Ninguno de los músicos de esta banda aparece en los créditos de los discos de Amy. ¿Fueron sólo parte de los shows en vivo?

-Así es. Cuando ella empezó a tocar las canciones del primer disco, el álbum no estaba terminado aún. Salaam Remi básicamente se encargaba de hacer todo porque es un gran productor, así como un músico increíble. Lo mismo pasó con el segundo disco, que, al igual que el anterior, se grabó en los Estados Unidos. Si bien fuimos su banda para los shows en vivo, hicimos nuestras propias adaptaciones de esas canciones.

-¿Cómo surgió la idea de este tributo?

-Trabajé con Amy ocho años y llevo haciendo este proyecto casi nueve. Al principio no estaba seguro de querer hacerlo. Me tomó cinco años hasta que finalmente me decidí; la gente me arengaba para que lo hiciera. Y la verdad es que desde entonces ha sido un éxito.

-¿Recibiste el visto bueno de su familia?

-Sí. Mitch, su padre, estuvo en uno de los recitales. De hecho, lloró cuando terminó. No sé si toda su familia vino a vernos, pero saben que lo estamos haciendo y no tuvimos ningún tipo de oposición.

Amy Winehouse y Dale Davis se conocieron en 2003, en una audición. Fue en su tercer recital juntos, en agosto de ese mismo año, cuando el director de la banda se dio cuenta de que era una artista con un don único. Pensó que ése sería un show difícil pera ella, porque tenía 19 años y debido a que se trataba de una chica blanca en un ambiente predominantemente afrodescendiente. No obstante, el lugar se llenó por completo. “Ahí pensé que no necesitaba a una banda porque su voz era demasiado potente”, evoca quien también puso su talento al servicio de Tina Turner, Paul Young, Mark Ronson y Freak Power. “Al final de los shows, ella terminaba a 9 metros de los monitores justamente por esa potencia. Además, era una vocalista increíble que lo dejaba todo en el escenario cada noche que subía a cantar”.

-¿Cuál de sus álbumes creés que maduró mejor?

-Son dos álbumes diferentes. Frank era más experimental y tiene canciones que aún siguen siendo fantásticas (Davis ha confesado que su tema favorito de Amy es “Moody's Mood For Love’”, incluido en ese repertorio). Pero cuando hablamos de Back to Black, ella me dijo: “Escribí 12 canciones sencillas”. Si bien suenan simples, su interpretación es mucho más directa.

-¿Por qué elegiste a Bronte Shande al momento de buscar una cantante que repasara estos clásicos? Es tamaña responsabilidad…

-Conocí a Bronte en 2018, en una noche de micrófono abierto. Se suponía que alguien se subiría a cantar las canciones de Amy, pero ella fue la única que se atrevió. En cuanto la escuché cantar los temas de Frank, pensé: “Si tengo la oportunidad de tenerla en el escenario con nosotros, lo haré”. Y eso fue lo que pasó. Desde que empezamos a trabajar, no deja de sorprenderme.

-¿Qué música inglesa de soul y R&B tenés para recomendar?

-Bueno, hay muchas. Pero a mí me gusta Little Simz, aunque lo suyo es más rapero. De todas formas, ésta es una pregunta para Bronte porque ella es quien está en contacto con las músicas jóvenes de ahora.

-¿Fue real la rivalidad entre Amy y Adele?

-Fue más una cosa de la prensa. Amy existía antes y creo que sin ella Adele no hubiera tenido la oportunidad de triunfar. Amy abrió el camino para los jóvenes artistas ingleses. Nunca habrá nadie igual.

-Si Amy era adorable, talentosa y todo lo lindo que se dice de ella, ¿por qué su grupo de pertenencia la dejó morir?

-Amy quería ser artista, pero era tan famosa que se convirtió en estrella. Cuanto más populares se vuelven las personas con problemas, más solas se sienten. Y llegan a un estado en el que es muy difícil la comunicación y en el que los altibajos son la constante. Por desgracia, fue un trastorno alimentario lo que acabó con Amy.