Hoy como todos los 28 de septiembre se celebra un nuevo Día del Hincha de River, en conmemoración al día en el que nació Ángel Amadeo Labruna, considerado el máximo ídolo de la historia del Millonario. “El día que estés obsesionado con ganarle a Boca recién ahí vas a poder vestir con orgullo la camiseta de River”, declaró alguna vez el exdelantero.

En 2003 la Subcomisión del Hincha de River eligió el 28 de septiembre como el Día del Hincha de River. El día del nacimiento, nada más y nada menos, que de Ángel Amadeo Labruna, la máxima gloria de la historia del club. El Feo tuvo una gran carrera no solo como jugador, sino también como DT del Millonario.

Ángel Labruna, el máximo ídolo de la historia de River

Ángel Labruna fue integrante de la histórica delantera de “La Máquina” —así se conoce al River que ganó 10 títulos oficiales durante la década del 40— junto a Juan Carlos Muñoz, José Manuel Moreno, Adolfo Pedernera y Félix Loustau.

Angelito ocupa el primer puesto en la tabla histórica de goleadores de River y el segundo del Fútbol Argentino con 293 goles en 514 partidos —en el segundo item solo es superado por Arsenio Erico, quien marcó 295 tantos—.

Su "obsesión", como él la llamaba, por ganarle a Boca no solo quedaba en palabras: con 16 gritos es el máximo goleador de la historia del Superclásico. Pero además de su eficacia frente al arco Xeneize, su récord en enfrentamientos con el clásico rival es positivo, con 18 victorias, 5 empates y 12 derrotas. De hecho, nunca que él anotó River perdió con Boca: 15 triunfos y un empate. “¿Cómo no lo voy a querer a Boca, si me dio de comer toda la vida?”, sostuvo en su momento el Feo.

Ángel Labruna como DT de River

Tras su exitosa carrera como jugador, Labruna hizo historia como DT: en 1963 cortó con una racha de 18 años sin títulos del Millonario. En total ganó seis títulos, lo que lo coloca como el cuarto entrenador más ganador de la historia de La Banda, por detrás de Marcelo Gallardo (14), Ramón Díaz (9) y José María Minella (8). El propio Muñeco utilizaba la misma corbata que Angelito, a modo de homenaje. “Prefiero ganar 5 a 4, a Boca le basta con un 1 a 0”, dijo en alguna ocasión, no solo dejando en claro su vocación ofensiva, sino una vez más chicaneando al rival de toda la vida.

Marcelo Gallardo y Ángel Labruna, dos glorias de River.

Los títulos de Ángel Labruna como DT de River

Metropolitano 1975

Nacional 1975

Metropolitano 1977

Metropolitano 1979

Nacional 1979

Metropolitano 1980

Seguí leyendo