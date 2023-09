Los trabajadores informales ya pueden inscribirse al nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que lanzó el gobierno, dentro de un paquete de medidas destinadas a hacer frente a la devaluación de agosto. El trámite es completamente digital y desde la delegación Rosario de Anses confirmaron que se están recibiendo los trámites a buen ritmo. En una semana donde se conoció la suba de los datos de pobreza e indigencia en el Gran Rosario, desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) celebraron la noticia: “Nos parece realmente importante que se haga un poco de justicia en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras”.

Esta semana, el ministro de Economía Sergio Massa anunció un refuerzo de 94 mil pesos dirigidos a los trabajadores informales, uno de los sectores más vulnerables y que hasta el momento había quedado excluido de la batería de medidas económicas anunciadas por el gobierno. El pago se hará en dos cuotas, durante octubre y noviembre, y funcionará con la misma lógica que el IFE, que tuvo tres ediciones durante la pandemia por coronavirus.

En concreto, la medida está dirigida a todas las personas entre 18 y 64 años que no cuenten con trabajos formales ni perciban prestaciones por parte del Estado. Es decir, quedan por fuera del beneficio los jubilados y pensionados, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), por embarazo (AUE), o Becas Progresar; los titulares de planes sociales y las personas que reciban prestaciones por desempleo. También quedan exceptuados los monotributistas y autónomos, sectores para los que ya hubo anuncios semanas atrás.

“Cada uno de los sectores sociales fue recibiendo algún tipo de beneficio y faltaban los trabajadores informales compensar por el aumento de precios, después de la última devaluación que nos impuso el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que fue directamente al precio de los alimentos”, explicó Mariano Mirada, jefe de la delegación local de Anses zona oeste, en declaraciones a Rosario/12. “Forma parte de un conjunto de políticas que busca acompañar a la sociedad en este momento y compensar la pérdida del poder adquisitivo”, añadió.

El trámite se realiza de forma digital desde la página de Anses con CUIL y la clave de seguridad social. Allí se completa el formulario y, si el solicitante supera el análisis socioeconómico, estará en condiciones de cobrar el beneficio. Desde el organismo aclararon que quienes soliciten el IFE deberán contar con una cuenta bancaria, que es donde se les depositará el dinero. La inscripción estará vigente hasta el 31 de octubre y el primer pago se efectuará después del 9 de octubre. Quienes se inscriban después de esa fecha cobrarán el refuerzo completo en noviembre.

Sobre el nivel de inscripciones en la ciudad, Mirada señaló que están recibiendo un gran número de consultas de personas que se acercan a las oficinas del organismo para evacuar dudas. “Lo que planificamos en términos de atención está funcionando bien y nuestra página está recibiendo las inscripciones a buen ritmo. No tenemos números todavía, pero seguramente a principios de la semana que viene vamos a estar dando números provisorios de inscriptos”, adelantó.

Para el lado de la justicia

Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Rosario, conformado en gran medida por trabajadores que no cuentan con empleos formales, celebraron la iniciativa. “Es una de las demandas que veníamos planteando desde que se votó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, recordó Victoria Clérici, una de las referentes de la organización, en declaraciones a este medio. “Decíamos que si había un compromiso de cumplir con el Fondo, también tenía que haber un compromiso con los sectores más postergados”, añadió.

No obstante, la dirigente consideró que las políticas que plantean “un piso de ingresos” no deberían estar atadas a las contingencias económicas y sociales, sino que deben formar parte de un programa de Estado. Y remarcó que desde el espacio vienen luchando por un salario básico universal para los sectores más desprotegidos.

“Nos parece una medida importante y que no surge de la nada. Pero también seguimos buscando que sea un piso de derechos para un sector enorme de nuestra población que no tiene ningún tipo de ingresos de ningún lado. Sectores que trabajan un montón, pero que no pueden tener una planificación económica mensual de sus hogares”, expresó y agregó: “Celebramos las medidas que buscan distribuir mejor la torta. Nos parece realmente importante que se haga un poco de justicia en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras”.

El anuncio del refuerzo se da una semana particular. Este miércoles se conocieron los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) sobre pobreza e indigencia, durante el primer trimestre del año, con números preocupantes. En el Gran Rosario la pobreza alcanzó el 33,5%, mientras que la indigencia alcanzó al 6,2% de la población. En el mismo período del año anterior, los guarismos habían arrojado una pobreza del 31,2 % y un nivel de indigencia del 3,6%. En números concretos, 450.765 personas no cubrieron con sus ingresos los costos de una canasta mínima de bienes y servicios, de los cuales 83.456 no lograron costear los alimentos básicos.