En consonancia con las manifestaciones que sucedieron a nivel nacional, en La Rioja la marea verde se volvió multicolor. La marcha del día de acción global por el aborto legal extendió su reclamo no solo para defender la implementación de la IVE, que ya es ley desde hace 3 años, sino para sostener que ninguno de los derechos adquiridos es negociable.

En La Rioja la marcha se tornó más urgente aún, por la conmoción que padece la ciudadanía ante un reciente crimen de una mujer que se encontró calcinada el pasado viernes y cuya identidad aún se desconoce. "El cuerpo de una mujer joven apareció descartado como basura en un espacio público y de abierta circulación en la capital riojana. La impunidad de los femicidas y agresores es obscena y escandalosa. Para que ello ocurra, un sistema de complicidades opera", señaló el documento de la asamblea Ni Una Menos La Rioja que se leyó durante la concentración.

Podemos frenar la crueldad - 28S La Rioja, Argentina

Mujeres de diversos espacios se congregaron y consensuaron que: "a 40 años de la restitución del sistema democrático en nuestro país y en el día de acción global por el acceso al aborto legal y seguro, nos encontramos en las calles para decir que nuestros derechos y existencias no se negocian ni están en discusión. Las mujeres y diversidades alzamos nuestras voces para decir NI UN PASO ATRÁS. A nosotres nadie nos regaló nada. A la ley 27610 que garantiza el aborto legal para no morir, los anticonceptivos para no abortar y la educación sexual integral para decidir la parimos juntas y en las calles. Es una de nuestras conquistas".

La asamblea feminista denunció que "la derecha de Miliei, Villarroel y Menem vienen por nosotres y nuestros derechos, son anti derechos, anti pueblo. Son la versión argentina de Bolsonaro y Trump, con ellos, las mujeres, las disidencias y la clase trabajadora corremos peligro".

Entre las consignas de la marcha, además de la defensa de la ley que garantiza el aborto seguro, legal y gratuito, y la tan demandada aplicación efectiva de la educación sexual integral que Milei afirma que "deforma la cabeza", se reclamó por mantener la salud y la educación pública y gratuita. "Seguimos en las calles, en lucha, porque no vamos a retroceder: ratificamos y reivindicamos nuestra lucha por ni una menos y decimos ni un paso atras con la educación pública, gratuita y laica; la salud pública y de calidad; con aborto legal, seguro y gratuito; con Educación Sexual Integral; con derechos laborales y con la jubilación; con viviendas dignas y para todos; con salarios iguales a la canasta básica; sin extractivismos sobre nuestros cuerpos, territorios y nuestras aguas siempre amenazadas. El Estado, los gobiernos y sus administradores circunstanciales son responsables", se expresó.

La violencia de género en La Rioja

En La Rioja hay más femicidios que homicidios, según el útlimo informe sobre “Muertes violentas y otras violencias contra las mujeres”, publicado en enero de 2023, La Rioja es la provincia con mayor porcentaje de víctimas de homicidios dolosos mujeres. "Dos femicidios se registraron en el mes de abril en la provincia; María Laura Vega y Ana Gaitán fueron asesinadas. Ni las medidas de protección ni la denuncia de desaparición fueron suficientes para evitar la crueldad patriarcal, machista y misógina sobre sus cuerpos y vidas. Por lo menos, tres intentos de femicidios se registraron en mayo", resaltaron desde la asamblea feminista.

Denunciaron una vez más que el Estado no está cumpliendo con las leyes y tratados que debieran protejer a las mujeres, las diversidades y las infancias de las violencias que radican ante la justicia y temen que la situación sea aún peor si los responsables niegan este tipo de problemáticas.

A contra pelo de lo que algunos candidatos proponen si llegaran a ganar las elecciones, las feministas exigen "plata para presupuesto real en la erradicación de la violencia de género. No para el FMI", mientras siguen reclamando "Basta de femicidios. Ni una muerta más. Vivas Nos Queremos".