Tras el empate sin goles entre Boca y Palmeiras de este jueves en La Bombonera, en el primer partido de las semifinales de la Copa Libertadores, los ánimos quedaron caldeados. Al menos así lo demostró Edinson Cavani cuando, apenas terminado el encuentro, se cruzó con un periodista que le preguntó por las oportunidades de gol que —a su entender— el delantero uruguayo había desaprovechado.





“Nos faltó el gol. Las tuvimos un par de veces, no pudimos concretarlas. El equipo hizo un gran partido contra un gran equipo como Palmeiras", analizó Cavani sobre el partido recién finalizado. Y agregó que ahora los jugadores de Boca cambiarán el chip y pondrán todas sus energías "en lo que viene, que es el clásico el fin de semana, que nos jugaremos todo allá".

Hasta ahí, una entrevista normal. Pero la siguiente pregunta del cronista desató la bronca del delantero. "Tuviste tres claras, ¿tenés que ser paciente para que el gol llegue?”, consultó el periodista.



Molesto, Cavani lo desafió: "¿Cuáles son las claras que tuve, a ver?". A lo cual el cronista le marcó que se refería a "los dos cabezazos y aquella después del rebote en Weverton".

“¿Te parece que son claras las pelotas así de fuertes?”, retrucó el uruguayo. "No, pasaron cerca", insistió el entrevistador. "Eso es lo que te parece a tí. Dentro de la cancha, las cosas no son tan fáciles como se ven de afuera", le espetó el jugador. Y culminó la nota remarcando que "a veces entran y a veces no entran. Hay que seguir con fe y laburando”.

