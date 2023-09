Desde este jueves se está llevando a cabo en la zona oeste la cuarta edición del Festival de Cine de Hurlingham o FESTIHUR, que continuará hasta el domingo. Además de proyecciones internacionales, nacionales y conurbanenses el festival apunta a fomentar la cultura y la producción cinematográfica local con talleres y charlas, con cuatro días donde las discusiones sobre cine y territorio se hacen presentes. De entrada libre y gratuita, acerca cine no convencional a un público desacostumbrado al acceso ilimitado de películas que corran el eje, propongan preguntas y no den nada por sentado. En estos tiempos oscuros donde un candidato presidencial y sus seguidores desprecian el acceso a la cultura, remanece importante responder a la pregunta de que los municipios se involucren en la discusión con acciones concretas sobre el arte. La mirada de tres protagonistas, bajo la lupa.

Cine y territorio

Hernán Fernández es de Hurlingham y a su vez es el director de Los Paisajes, película seleccionada como parte de la Competencia oficial de largometrajes documental del FESTIHUR. La película retrata la historia de una madre que se refugia con su hija en una chacra en medio de la selva misionera. Allí, enmarcada por el paisaje, cría a sus animales mientras añora desandar los recuerdos de su infancia. Aunque los paisajes sean radicalmente diferentes, para Hernán la película traduce su propia relación con la localidad del oeste.

"Nuestra historia, en mayor o menor grado de pregnancia, forma parte de lo que hacemos. Mi cine, que pareciera no tener contacto con mi ciudad, tiene mucho de mi historia personal. No necesariamente filmar nuestro espacio se convierte en la única forma de mostrarlo. Hay un espacio más grande, que es nuestro espacio interior, ahí está toda nuestra infancia, nuestra tierra. Yo creo en ese cine, el que explora un mundo aparentemente sin continuidad, donde puede fundirse un sueño con una acción tajante y racional. Si hay un territorio que el cine documental debe explorar es justamente este, y olvidarse de los límites ilusorios que se nos imponen como género", afirma.

Para él, que su película esté programada en el festival, además de conectarlo con una parte de su vida que permanecía oculta, otorga una bocanada de aire necesaria para cualquier película: la ventana de distribución.

"La realización de un festival en nuestro municipio es tan importante como vital es para nosotros hacer nuestras películas. El gran tema es que sí, las hacemos, pero si no existen estos espacios, hay algo que queda trunco, que no termina de ser. Es importante que como comunidad entendamos que estos espacios son necesarios, tanto como la salud pública, la educación pública y que tenemos que estar atentxs a lo que viene, y abrazarnos para fortalecernos", afirma.

La apertura fue este jueves.

Alejados de las películas

Basta con caminar las ciudades para reconocer que cada vez existen menos salas de cine. Es el caso de las grandes, como La Plata, pero también es el caso del conurbano. Y las opciones que tienen los hurlinghenses para ir al cine es básicamente irse: "En Hurlingham teníamos un cine muy grande hace mucho tiempo, en la plaza, que cerró, hoy es una iglesia evangelista. Los cines más cercanos los tenés en otras ciudades, el Helios en Palomar, o irte si o si a Morón, donde casi todos son cines comerciales", afirma Tomás Guarnaccia, jurado de la sección cortometrajes del FESTIHUR, crítico de cine y conurbanense. Es "mitad y mitad", como dice él, nacido en Hurlingham y criado en Moreno. Y las razones por las cuales cree que es importante tener un festival en el oeste están marcadas por su experiencia como cinéfilo dentro de esa zona.

"Con ese panorama, se hace por lo menos imposible. Lo interesante del FESTIHUR es que trae cine donde no lo hay. Por otro lado, se trata de un festival que busca, por lo que se nota en su programación, traer películas que no llegarían al público de la zona si no fuese por el festival. Me parece que ahí hay un intento de educación cinematográfica del espectador que es muy loable", afirma.

Si uno se detiene en la programación del FESTIHUR, nota que la mayoría son películas independientes cuyas condiciones impiden que sean proyectadas por los cines comerciales. Pero además, hay una vasta selección de películas nacionales e internacionales que quizás no tuvieron estreno, o tuvieron uno corto, o que no fueron siquiera programadas por los grandes festivales, como Mar del Plata o BAFICI.

"Como jurado de la sección de cortometrajes, hay un intento que me parece interesante que es el de programar películas que no hayan pasado por los grandes festivales argentinos. Me parece notable que se salga a buscar películas que no estuvieron en el radar. Eso me parece interesante y también muy arriesgado. Sería muy cómodo hacer un festival en base a lo mejor de lo que se vió. Y me parece que es una incomodidad muy bienvenida y donde se lee un riesgo que me parece saludable. Ojalá, y esto lo digo con mucha sinceridad, ojalá otros festivales del tamaño del FESTIHUR se animen a tomar ese riesgo", afirma.

El futuro del FESTIHUR

Según sus propios organizadores, se vivieron dos días con gran convocatoria y se esperan dos días con aún más espectadores que estén dispuestos a tomar riesgos. Fue un poco lo que planeó desde el principio Sebastián Rodriguez, director y programador del festival, hace cuatro años, cuando pensó en devolverle a la ciudad algo de lo que tanto le dió en su juventud. "Durante toda mi niñez y adolescencia en Hurligham no hubo prácticamente nada sobre cine y actividades, charlas y mucho menos un festival. Cuando empecé a estudiar cine y me empecé a dedicar a esto siempre quise llevar el cine de vuelta a mi ciudad. Me parecía que era una forma de agradecimiento de todo lo que me había dado en esos años de vida", afirma.

Pero ahora, eso cambió. El cine está presente en Hurlingham y alrededores gracias al FESTIHUR. Los desafíos más grandes son la inseguridad que les genera ser un festival todavía nuevo, que tuvo su primera edición en pandemia.

"Me parece que el desafío nuestro es tratar de instalarnos como un festival reconocible y duradero con el correr de los años. Eso, y poder tener cada vez más opciones alternativas, para que una mayor cantidad de gente pueda participar, el público. Es decir, que el vecino de Hurlingham se pueda acercar a ver un montón de películas. Con las diferentes programaciones que vamos haciendo, tratamos de integrar a la mayor cantidad de gente posible. Ese es nuestro gran desafío, que la gente pueda entablar una conexión con el festival y ser permanente", afirma.

Ambiciosos, los hurlinghenses tienen objetivos que están cada vez más cerca de cumplir.