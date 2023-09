Apenas 700 votos de diferencia fueron los que le permitieron a Vicente Gatica convertirse en el candidato de Juntos por el Cambio para ir por la reelección en Bragado, el municipio que gobierna desde el año 2015. Con la Coalición Cívica (CC) como sostén principal, María Carla Bruno le plantó una fuerte interna desde el ala larretista de la coalición, que en la sumatoria quedó casi dos mil votos abajo de Unión por la Patria, que resultó ser el sello electoral más elegido con 11.700 votos el pasado 13 de agosto.

Con ese panorama, el empresario local, Sergio Barenghi, se posiciona como el favorito para que Bragado vuelva a ser gobernado por el peronismo, aunque para deberá contener los sufragios que se repartieron entre los otros tres precandidatos de su espacio y polarizar con el actual intendente que, asegura, ya recibió el dictamen de la mayoría de los bragadienses. "Si a un intendente con ocho años de gestión la gente decide no votarlo es porque hay disconformismo con él”, dice consultado al respecto por BuenosAires/12 y apunta sobre las falencias que observa en la gestión Gatica en torno a cuestiones básicas del funcionamiento municipal, como el servicio de barrido y limpieza de la ciudad, la iluminación; a la vez que tampoco avanzó en temas vinculados a la política de viviendas o la erradicación del basural a cielo abierto.

Este desapego con la gestión de Gatica también lo ve en la decisión de JxC en tener una interna de las características competitivas que tuvo. “Cuando la gestión es buena, es difícil que surjan candidatos internos y que encima hagan una campaña como la que hizo Bruno”, remarca Barenghi.

Dentro de su análisis, Barenghi no descarta que muchos que no votaron por UxP en las PASO ahora sí elijan a la opción opositora y afirma tener la seguridad de que su espacio podrá retenerse la totalidad de los votos peronistas de la interna. “El peronismo está totalmente unificado y hemos tenido el acompañamiento de un sector independiente que es muy importante”, agrega el dirigente respecto a aquellos acompañamientos que no tienen una filiación partidaria, y que reconoce entre comerciantes, educadores, y “gente de clase media”. Ahora, asegura, hay que “abrir las puertas y que se sumen sectores que no son peronistas".

En esta convocatoria, como también sucede a nivel nacional y provincia apunta a algunas facciones del radicalismo. “La UCR nunca fue un partido de extremos, deshumanizado, que tenga como prioridad el mercado, donde no se ponga a las personas como ejes de la vida y la acción de gobierno”, analiza Barenghi que sostiene que “muchos se están despegando de los principios ortodoxos y buscan una alternativa que represente el trabajo, con objetivos claros y sin especulación". "Esos somos nosotros”, afirma.

“A todos los entusiasma la posibilidad de poner a Bragado en un lugar importante de la región, por su capacidad industrial, por su gente emprendedora, y hoy lo que falta es gestión”, sintetiza. Esta condición, asegura, lo lleva a “abrir la cabeza”, porque muchos están “ilusionados con un cambio por un gobierno que está agotado”.

El rol de las Pymes

La actividad económica de Bragado está históricamente relacionada con la industria del acero, sin embargo en los últimos años proliferó la actividad de pequeñas y medianas empresas de diferentes rubros. El candidato de UxP conoce muy bien esa historia ya que actualmente está al frente de Sileo SA, una fábrica colchones y sommiers, y, a su vez, de Espuma Bragado SRL, la cual elabora la principal materia prima de sus camas y muebles. Desde el ese rol, destaca el papel que cumple el Banco Provincia para el empuje de la actividad y destaca la reciente visita del ministro de Producción bonaerenses, Augusto Costa, que estuvo presente durante la puesta en funcionamiento de nueva maquinaria para ampliar la producción de espuma en el Parque Industrial de Bragado.

“Soy peronista desde el día que nací, por familia peronista, y cuando me interioricé, abracé a quienes ponen en el centro a las personas y no al mercado”, dice y marca, así, su línea de pensamiento. Eso, explica, no confronta en absoluto con su trabajo en el sector privado. “Estoy convencido de que el peronismo es el único camino para las Pymes”, afirma el candidato de UxP, porque es el modelo que fomenta al mercado interno y da la posibilidad de ampliar el consumo a la sociedad. “La mayoría de nosotros no somos empresas exportadoras, dependemos del mercado interno”, sostiene.

Ante todo, subraya que una política de sustitución de importaciones es la columna vertebral que mantiene a las Pymes de pie. Esta diferencia, asegura, se vio durante el gobierno de Cambiemos, donde “muchas se sostuvieron y nada más, pero no creció ninguna”, a partir de un sistema crediticio que tenía financiaciones muy extensas cuyo objetivo, para Barenghi, era ajeno a la producción local: “Te convertían en financista del sistema”.

Con este análisis, resalta las iniciativas del candidato presidente de UxP, Sergio Massa, que apuntan a fortalecer el sistema productivo y, consecuentemente, “hace que muchos le pongan una ficha”. Sobre el gobernador, Axel Kicillof, hace hincapié en que mantuvo una visión de constante crecimiento de la producción, con un equipo de ministros “con la misma dinámica que él”.

Barenghi no deja libre de facturas las críticas de Gatica a Kicillof acerca de tener preferencias de unos distritos por sobre otros. “No hay discriminación”, advierte, ante todo, el empresario bragadense e invita a recorrer municipios vecinos de distinta extracción política donde hubo y hay obra pública provincial en ejecución. "En Bragado primó la falta de gestión, de presentación de proyectos y documentación, que hace que hoy no haya obras inconclusas porque no iniciaron ninguna”, asegura para explicar las razones de una situación que el intendente expone denunciando "discriminación".

De las políticas sociales de mayor envergadura de inversión, observa con mayor “atraso” en su localidad a las viviendas. “Recién se entregaron cien casas que estaban hace ocho años sin avances y se pudieron terminar gracias a Kicillof”, apunta Barenghi. De cara a la posibilidad de arribar a la intendencia, asegura que se focalizará en resolver esta demanda a partir de la urbanización de macizos, generar terrenos para créditos para quienes lo puedan pagar, así como también para el desarrollo de viviendas sociales.

Con una perspectiva sobre las problemáticas bragadenses, afirma que el perfil del candidato local influye en gran medida sobre la decisión del electorado. “La parte local tiene que tener su propia definición, no ir colgada de boleta nacional o provincial”, remarca y asegura que la trayectoria del candidato a intendente, cómo encaró su estilo de vida, cómo es su vínculo con la comunidad, y su partición en las instituciones de la comunidad, “cambia la visión del vecino según el candidato”.