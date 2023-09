Luego de que el referente en educación de Javier Milei, Martín Krause, utilizara los crímenes de la policía secreta nazi para criticar la ineficiencia de los argentinos, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) repudió la "banalización del Holocausto" e informó que se comunicó con el propio Milei para advertirle sobre "el uso indebido" de la persecución y aniquilación sistemática de judíos por parte del Estado alemán. Krause también recibió críticas de Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda.

"La DAIA condena la banalización del Holocausto por parte de Martín Krause, asesor en Educación de Javier Milei, y alerta sobre el uso indebido de la Shoá en el debate público", indicó la entidad en un comunicado. "No se puede ofender y agraviar la memoria de seis millones de personas asesinadas", resaltó la DAIA.



El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, por su parte, calificó a Krause como "perverso y siniestro". "En un minuto banalizó el holocausto y humilló al pueblo argentino. ¿No había una analogía mejor? Perverso y siniestro", lamentó Rossi en su cuenta oficial de X (Twitter), donde replicó el video del encuentro en el que participó Krause.

La diputada nacional y candidata presidencial del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, lamentó "la brutalidad de quien sería el secretario de educación de Milei" por elogiar "'la eficiencia' de la Gestapo'" y aseguró: "Confirma que cuando les decimos negacionistas nos quedamos cortos".

Krause, durante un debate sobre el sistema educativo en la Universidad Di Tella, sostuvo que si la Gestapo hubiese estado integrado por argentinos, hubiera asesinado a una menor cantidad de judíos, porque "hubiera habido coimas, ineficiencias, se hubieran quedado dormidos... pero eran alemanes. Ese fue el problema que hubo", sostuvo en su comparación.



"Lo que falta es que digan que la apropiación de casi medio millar de bebés en la Argentina fue poco eficiente", sentenció Bregman haciendo referencia a la posición negacionista de la última dictadura cívico-militar que mantiene la candidata a vicepresidenta, Victoria Villaruel, quien no dudó de calificar como un "personaje siniestro" a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.



Por su parte, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, escribió en redes que "Javier Milei no puede proponer alguien así al frente de la educación de nuestros niños. Como decía Sarmiento: 'Civilización o barbarie'. Este es un bárbaro". En ese sentido, el candidato a vicepresidente de ese espacio, Luis Petri, advirtió que "hay límites que no pueden cruzarse. No se puede banalizar el Holocausto o negar la dictadura" y afirmó que así "no se avanza, sólo se retrocede".

Por su parte, el presidente del bloque de la UCR en Diputados, Mario Negri, consideró en sus redes sociales que "es repudiable la banalización del Holocausto que hizo el referente en Educación de Milei, quien luego hace demandas a periodistas que le reprochan este tipo de declaraciones".