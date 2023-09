Final del primer tiempo: Los Pumas ganan con comodidad ante Chile por 24 a 0

Al término de los primeros 40 minutos, Los Pumas le ganan 24 a 0 a Chile. Tres tries convertidos y un penal, con Sánchez como goleador (9 puntos) marcan la producción argentina en Nantes.

El seleccionado que dirige Michael Cheika se impone con holgura ante un rival que en los primeros segundos del cotejo desaprovechó un penal. Isgró sufrió una tarjeta amarilla y por video se decidió no expulsarlo. Así, durante unos minutos, Los Pumas jugaron con uno menos, lapso en el que anotaron un try que no fue convalidado.