"Tenemos un municipio ausente a la hora de invertir en la mejora y expansión de la infraestructura básica. Hay más de 180 mil personas que viven sin pavimento, agua potable, cloacas o iluminación”, dijo Julio Alak, candidato a intendente de La Plata por Unión por la Patria. “Cuando dicen que no pueden, les quiero recordar que nosotros hicimos dos parques industriales donde se radicaron 20 empresas que generan puestos laborales. Nunca más hicieron otro, por eso haremos tres nuevos parques para que haya más y mejor trabajo." Y agregó: "Esos cambios profundos que necesitamos los lograremos con Axel Kicillof en la gobernación y Sergio Massa en la presidencia”.

Con estas afirmaciones, el candidato, que ocupara ese cargo entre 1991 y 2007, presentó el Plan Estratégico La Plata 2030, una plataforma de gobierno que, en sus propios términos, “recupera la planificación estratégica como valor sustantivo”.

El trabajo es el fruto de casi un año de reuniones con profesionales, vecinos y directivos de diversas instituciones que componen el tejido social platense. Casi tres mil personas asistieron a la presentación, que tuvo lugar en el complejo 8 de Marzo, en 635 esquina 1. Alak viene haciendo mención al trabajo en distintas intervenciones públicas, lo que generó una importante expectativa en la sociedad.

"Por una gran ciudad, planificada, segura, moderna, inclusiva y sostenible, que vuelva a ser sinónimo de progreso y unidad", decían las invitaciones. Si bien son varios los candidatos de Unión por la Patria que, desde la oposición, elaboran planes de desarrollo que a la vez funcionan como compromiso electoral y señalan las carencias e improvisaciones de las gestiones de Juntos por el Cambio -Constanza Alonso en Chivilcoy, Rogelio Iparraguirre en Tandil-, el caso platense es especial.

La Plata es la primera ciudad íntegramente planificada del subcontinente, surgida de la iniciativa del gobernador Dardo Rocha y construida por el arquitecto Pedro Benoit, con su inauguración concluye el ciclo histórico de disputas entre Buenos Aires y las demás provincias y comienza otra etapa, de crecimiento de las exportaciones, llegada masiva de inmigrantes y consolidación del proyecto de la generación del 80. La ciudad tiene una innegable influencia masónica, filiación que compartían fundadores y pioneros: las diagonales dibujan una escuadra y un compás.

Todo ese combo histórico toca una fibra sensible del orgullo platense -la ciudad científica, sustentable, moderna, con destino de grandeza-, que Alak aspira a activar, sabiendo que Garro no puede, tanto por su perfil como por lo exhibido en sus ocho años de gestión. Tal vez por eso, afirmó que “vamos a rejerarquizar la ciudad, a mejorarle la calidad de vida a los vecinos con obras y servicios en todos los barrios y volver a ser la Capital de la producción, el trabajo, la cultura y el conocimiento que soñaron los fundadores"

Propuestas por carencias

Cada una de las propuestas enunciadas y publicadas en el documento, disponible en la web www.julioalak.com.ar funciona tanto como una parte central del pacto con el electorado, como señalamiento de necesidades no resultas por Garro en estos ocho años. Allí se definen como objetivos “una ciudad integrada, con infraestructuras adecuadas para la vida y el trabajo, que agrega valor a sus productos a partir del conocimiento que sus universidades generan. Con equipamientos públicos que incluyan y garanticen la equidad urbana y barrial, con un entorno urbano seguro, sano y sostenible, que estimule el aprendizaje y la vida saludable, que promueva la movilidad sustentable y las energías renovables para un desarrollo sostenible. Una ciudad abierta, capital de la cultura que proteja las identidades culturales de cada localidad. Con un estado cercano, moderno y eficiente que incluya a sus habitantes en la toma de decisiones”.

A su vez, este modelo, fruto de un proceso de elaboración colectiva, se contrapone al hoy vigente. “En los últimos años se impuso un modelo excluyente que no generó trabajo, produjo un déficit de 7.500 cuadras de pavimento, sin iluminación ni servicios de agua y cloacas y 175 asentamientos, donde viven más de 180 mil personas. A esto se suma el deterioro del patrimonio arquitectónico, del mobiliario urbano, del arbolado y el espacio público”

El documento está ordenado en diez ejes temáticos: la producción y el trabajo, la planificación y el desarrollo urbano sostenible, la integración social (que incluye como elemento central la urbanización de los 175 barrios populares), la seguridad (cuyo abordaje parte de la articulación entre municipio y provincia) y el abordaje integral de la salud, el transporte ágil (una demanda creciente en los últimos años), la ciudad del conocimiento, la sustentabilidad ambiental, la identidad cultural y la transparencia y participación ciudadana en la gestión.

Cada uno de ellos está minuciosamente desarrollado, incluyendo aspectos técnicos y sociales, obras, objetivos intermedios y definición de prioridades, como la reducción de riesgo hídrico, una preocupación de los platenses cada vez que llueve. Este invierno la ciudad volvió a inundarse y hubo que evacuar a miles de familias.

Entre las necesidades de los platenses que recoge el plan figuran la creación de centros municipales de primera infancia, un centro oncológico y diez centros integrales de salud, el desarrollo de corredores seguros para niños y adolescentes y de un centro tecnológico y de monitoreo para crear el mapa del delito de la ciudad.

“Vamos a conectar el puerto La Plata con el Canal Magdalena, para que sea un centro del comercio internacional y dinamice el desarrollo de La Plata y la región, y a construir nuevos accesos para conectar el puerto con la provincia, la Argentina y el Mercosur” destacó Alak en materia de infraestructura y conectividad.

En ese mismo plano, agregó que destacó “la autopista del Oeste que unirá la Ruta 2 con el casco urbano en 8 minutos; el segundo anillo de circunvalación con la construcción de las avenidas 155, 90 y la calle 128, que junto a la avenida 520, vincularán el Mercado Regional, los parques industriales I y II, el cinturón frutihortícola, el Aeropuerto, el Astillero Río Santiago, el Polo Petroquímico, la Zona Franca y el Centro Energético Y-TEC que potenciará el uso del litio. Este anillo vinculará también la Autopista La Plata-Buenos Aires con la Ruta 2, a través de la Avenida 520, y el puerto con la Ruta 6, a través de la avenida 90”.

Asistieron, entre otros, representantes de Federación Empresaria La Plata, Cámara de Comercio City Bell, Cámara de la Construcción Filial La Plata, Cámara de Almaceneros, constructoras, corralones, de los sindicatos de camioneros, bancarios, metalúrgicos, Fraternidad, SMATA, Luz y Fuerza, Comercio, Ladrilleros, canillitas, gráficos, petroleros, SATSAID, de la carne, del seguro, Suteba, ATE, CTA, del CONICET, de las distintas facultades pertenecientes a la UNLP, de agrupaciones universitarias -JUP, Simón Bolivar, Unite, Vientos de Abajo, Fandango, La Carrillo, Colectivo Estudiantil, De sol a sol-, de los colegios profesionales de abogados, martilleros, escribanos, ingenieros, médicos, psicólogos, farmacéuticos, gestores, agrimensores, y de clubes, centros culturales, bibliotecas populares, sociedades de fomento, peñas y centros de jubilados.

El marco

En agosto pasado, el intendente larretista Julio Garro derrotó a su rival interno, el senador provincial bullrichista Juan Pablo Allan, pero esa contienda dejó heridas profundas. Allan acusó a Garro de no pagarles el sueldo a los trabajadores municipales que le respondían. Garro respondió que “hagan lo que quieran pero yo no les voy a pagar la fiesta”, dando a entender que se trataba de contratos para financiamiento de la política, de alto monto y ninguna contraprestación, una práctica habitual, pero que generalmente no trasciende a los medios. El otro problema que enfrenta Garro es que el candidato a gobernador ganador de las PASO del espacio, Néstor Grindetti, prioriza los distritos donde compiten candidatos afines a él y a Bullrich. No es su caso.

A la vez, se conoció recientemente una encuesta de CB Consultores, la empresa que dirige Cristian Boutier, que cruza las intenciones de voto para octubre con el voto efectivamente emitido en agosto. Según el estudio, Bullrich apenas retiene la mitad de los votos de Larreta y el resto se reparte entre los otros dos candidatos presidenciales. Esa caída puede arrastrar a la derrota a varios intendentes amarillos y radicales, aún cuando pelen al recurso de repartir la boleta cortada.

Alak se impuso también en una interna a la que se presentaron, además de él, otros cuatro candidatos -Gastón Castagnetto, Luis Arias, Guillermo Escudero y Paula Lambertini-, pero el tono de esa contienda fue mucho más amigable y todos los espacios que integran el peronismo trabajan para su candidatura. La diferencia, medida por marca política, fue de tan solo 15 mil votos a favor del oficialismo. Algo que Alak aspira a revertir con una ayudita del espíritu de Dardo Rocha.