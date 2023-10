Tras el empate de anoche entre Inter Miami y New York City por 1 a 1 en el estadio DRV PNK Stadium, donde Lionel Messi volvió a brillar por su ausencia, el entrenador del club de Florida, Gerardo “Tata” Martino, se refirió en conferencia de prensa al estado del astro argentino y su lesión muscular que lo aqueja hace semanas. A la Major League Soccer (MLS) le quedan 3 fechas, y el regreso del Diez a las canchas antes de que termine el torneo es toda una incógnita.

Este es el tercer partido consecutivo donde Inter Miami sufre la baja de Messi, quien tampocó estuvo en la cancha en la final de la US Open Cup donde los rosados cayeron ante Houston Dynamo. Al igual que en aquel encuentro, el rosarino, que sufre una molestia en el isquiotibial derecho desde la última fecha FIFA con la Selección Argentina, vio el empate frente a New York City desde las gradas.

La incómoda pregunta al “Tata” Martino y su respuesta sobre la lesión de Messi

Después del empate, Martino se acercó a la sala de prensa para responder las habituales preguntas en conferencia. Allí, una periodista le consultó: “Otra vez no jugó, dijiste el otro día que va día a día y hay un reporte circulando, no sé si es verdad o no que se rompió y que no va a jugar más esta temporada… Puedo saber sí eso es verdad, si no es verdad. ¿Qué nos puede decir?”.

Con una media sonrisa, el “Tata” respondió: “Mi pregunta Michelle es… Y si ese reporte no es verdad, ¿qué pasaría con quien hizo ese reporte?... Nada”. Y agregó: “Lo que queda es lo que dije yo. Vamos partido tras partido. Vamos a evaluarlo contra Chicago… No corrimos riesgo en una final, mucho menos vamos a correrlo ahora”.

A la MLS le quedan 3 fechas, y el Inter Miami sigue lejos de las posiciones clasificatorias del torneo, en la posición número 13, con 33 puntos –a 5 unidades de los playoffs–. El miércoles 4 de octubre se enfrenta a Chicago Fire; el sábado 7 a Cincinnati; el 18 de octubre repone una fecha pendiente frente a Charlotte FC y el 21 de ese mes repite de nuevo contra ese mismo club.

“Si contra Chicago está para jugar, está para ir al banco o corremos riesgo y tiene que quedar afuera, va a quedar afuera. Y haremos lo mismo con Cincinnati”, adelantó Martino.

Los avances de Messi en los entrenamientos y la posibilidad ante Chicago

Sobre los avances de la lesión del Diez, el DT precisó: “Él está entrenando en campo, diferenciado del grupo, pero cada vez se siente mejor. Así que, como dije, después está en el paso del tiempo y ver si lo que yo digo está bien o lo que dicen, que la verdad no sé quién es qué dijo esto, tiene la razón”, en alusión a los rumores de que el capitán argentino se quedaría afuera por el resto de la temporada.

“El lunes saldrá al campo, el martes saldrá al campo. Seguramente el mismo martes deberíamos evaluar porque es el viaje a Chicago. Pero como dije antes, no vamos a correr ningún tipo de riesgo. Cuando interpretemos de la charla con el jugador y el servicio médico que el jugar está en riesgo, se queda fuera del partido. Pero no te podría decir si está fuera del partido contra Chicago, porque cada vez entrena mejor. No queda otra que evaluarlo día a día”, expresó el exDT del Barcelona y la Selección Argentina.

Seguí leyendo: