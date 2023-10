El periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, analizó este lunes lo que dejó el debate entre candidatos a Presidente y aseguró que “hubo una perdedora absoluta y uno que no importó”.



Dentro de sus comentarios, Víctor Hugo aseguró que la figura de Milei le dio “algo de pena”. “Usted dirá, ¿de dónde sacó energía para que ocurra con un tipo tan peligroso ese sentimiento? Pero yo lo veo en algún lugar desvalido a Milei”, comentó.

“Por supuesto, no estoy hablando en términos políticos, sino en términos humanos. Algo que se me venía desde la pantalla. Hay impresiones que uno no puede evitar”, aclaró inmediatamente.

En tanto, sobre la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, advirtió que tuvo un papel "muy triste". “Cuando digo que me dio deseos de que Bullrich mejorara un poco, lo digo en serio. Porque era muy triste. Además, muy triste para los argentinos tener esa candidata a presidenta”, sintetizó.

A lo que añadió: “Los títulos de la mafia de Clarín y La Nación dicen que no hubo ganadores ni perdedores. Un esfuerzo. Sí, hubo ganadores y perdedores. Porque hubo una perdedora absoluta y uno que no importó, es decir, Schiaretti no importó y Bullrich salió muy mal parada”.

Sobra el resto, añadió: “Milei salvó los trapos, Massa también y Bregman jugó cómoda con esa ventaja de no tener antecedente. Se presenta con todo limpio porque no ha administrado”.

