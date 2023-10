El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio “Vasco” de Mendiguren, cruzó este lunes a la candidata a presidenta Patricia Bullrich por su mal paso durante el debate electoral y aseguró que nunca pudo explicar claramente cuál es su plan económico.



“La verdad es que no entendí su plan económico. Esto no es chicana. No entendí qué nos propone. Queremos ser buenos, cuando llueve te mojás, todo eso ya lo escuchamos”, comenzó, no sin ironía, sobre la referente de Juntos por el Cambio, que por momentos hizo agua al exponer sobre economía. con el resto de los candidatos.

Al respecto, recordó que Sergio Massa “fue muy claro” cuando le pidió que lo explicara de cara al electorado. A lo que añadió: “Si (el plan) es hacer más de lo mismo, por favor… dejaron un país defaulteado en pesos y en dólares, porque con el Fondo no se podía”.



“Tomaron el riesgo país en 250 puntos y lo dejaron en 2.400. Doblaron, sin pandemia ni guerra, la inflación. (Que digan) si el programa va a ser el del Melconian, el que ya tomaron y lo echaron del Banco Central un año después”.

Por eso, en un tono pícaro y a modo de chicana, añadió: “Cuando escucho (a Bullrich) dar consejos económicos después de lo que acaba de generar en su gobierno, es como escuchar que 'Gordo' Valor te hable de catecismo”.

A nivel más general, destacó el rol de Sergio Massa durante el debate y aseguró que fue el único que dijo claramente cuál es el camino hacia el futuro de manera coherente y habló de industria y producción.

Por eso, analizó el escenario electoral con tres desbalances posibles: “Creo que acá tenés tres posibilidades. Una es un salto al vacío. Se orienta como ídolos de Argentina la convertibilidad, Cavallo, una estafa conocida por Argentina”.

“Los resultados fueron claros. Otra posibilidad es volver para atrás, cuatro años atrás, donde no hay un solo índice positivo que puedan defender. Cuando veo a Bullrich hablando de la inflación, cuando la duplicaron. Cuando veo que habla de que la economía va a crecer y cayó en tres de los cuatro años que gobernaron”, añadió.

Luego concluyó: “Y está Sergio, que reconoce que está manejando una situación dificilísima, 21 mil millones de dólares que de golpe te faltan, es algo que no se puede arreglar fácilmente, pero que plantea cuál es la salida de esto”.