La estadounidense Simone Biles hizo historia en el Mundial de gimnasia artística en la ciudad belga de Amberes. A casi dos años de su colapso mental en los Juegos Olímpicos de Tokio, la talentosa gimnasta concretó lo que había prometido al mejorar el salto denominado "Yurchenko Doble Pike" en una competición internacional.

La ganadora de siete medallas olímpicas no solo logró esa acrobacia, sino que le agregó una mayor dificultad con dos mortales carpados y el saltó fue bautizado como el Biles II, dado que es el segundo que lleva su nombre. Además, la atleta ingresó al sistema de puntuación de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) con la nota más alta de la historia al recibir una calificación de 6,4 puntos.

"Estoy tratando con demonios en mi cabeza", expresaba Simone Biles hace casi dos años, cuando se dio de baja de los Juegos Olímpicos y sorprendió al mundo del deporte. Y agregó: "Debo hacer lo que es bueno para mí, concentrarme en mi salud mental y no comprometer mi bienestar. No tengo tanta confianza en mí como antes, no sé si es una cuestión de edad. Estoy un poco más nerviosa y tengo la impresión de que ya no puedo disfrutar como antes", argumentó en aquel momento.

No obstante, tiempo después regresó a la actividad y en agosto participó de su primera competencia en dos años, cuando ganó el evento US Classic en Hoffman Estates, en las afueras de Chicago, ante 11 mil aficionados que la aclamaron. De esa manera, la gimnasta de 26 años celebró su octavo campeonato nacional.

Ahora, en su regreso al plano internacional, Biles hizo su estreno en el Mundial de Amberes y sus ejecuciones en todos los aparatos de la ronda de clasificación la convirtieron en máxima favorita para ganar su sexto título mundial absoluto. Sumó en total 2,266 puntos más que la gimnasta brasileña Rebeca Andrade, campeona del mundo de gimnasia artística en 2022, aunque esos números no se arrastran a la fase final.

Biles obtuvo 15,266 puntos en salto (con su nuevo Yurchenko con doble mortal carpado) para cosechar un total de 58,865 puntos, contra los 56,599 de Andrade, subcampeona olímpica. Ahora le tocará refrendar su arte en la final de conjunto, que se desarrollará el miércoles y donde Estados Unidos buscará el séptimo título consecutivo. Luego el viernes tendrá su duelo particular con Andrade por el trofeo individual, mientras que el fin de semana será la definición por cada aparato. Pero más allá de las medallas que se termine colgando, Biles ya dejó en claro que está de regreso y con su magia intacta.