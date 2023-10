Faltan apenas dos días para que comience el 59 Coloquio de IDEA en la ciudad de Mar del Plata, y el programa de la página web del evento tiene algunos espacios en blanco. Javier Milei figura aún como invitado a confirmar, porque no dio una respuesta oficial a los organizadores, pero desde su entorno aseguraron a PáginaI12 que "eligió no ir" a IDEA. Sin embargo, el candidato a presidente por La Libertad Avanza viajará a Mar del Plata para celebrar un almuerzo exclusivo con algunos de los empresarios que asistirán al cónclave que cada año reúne a lideres de empresas en la ciudad balnearia.

Entre las especulaciones de algunos empresarios que asistirán a IDEA pero no fueron convocados al almuerzo que organiza el banquero Juan Nápoli, uno de sus asesores económicos, prima la idea de una "estrategia" para no exponerse de manera masiva a un público que se convirtió en una figurita difícil para el economista libertario. Es que muchos de ellos manifiestan preocupación por no tener acceso a información más precisa del plan económico tan disruptivo del candidato. "En un ambiente más tranquilo y sin cámaras, Milei es más moderado. Son días en que cada declaración cuenta y supongo que busca mostrarse más intimo, plantear su propia agenda y tener un feedback que le sirva para que lo respeten más", aseguró el presidente de una cámara empresaria.

El contracoloquio de Milei

Si bien no quieren decir los nombres de los invitados, Nápoli organiza la contracumbre en el Hotel Sasso, del sindicato de gastronómicos UTHGRA que lidera Luis Barrionuevo, el primer sindicalista aliado de los libertarios. Hace dos semanas el propio Nápoli participó en ese hotel de una charla del Coloquio sobre Política, Economía y Real Estate y generó polémica con dirigentes locales de LLA cuando halagó al intendente de Juntos, Guillermo Montenegro, a pesar de tener una lista propia en la ciudad con Rolando Fabio Demaio, que sacó un 21,1 por ciento de los votos frente a los 39,9 por ciento de Montenegro en las PASO. "Tengo un candidato de mi partido que quiero que gane, pero nadie puede negar las habilidades y la trayectoria de Guillermo (Montenegro). Guillermo, para mí, no sería casta", expuso Nápoli.

LLA tampoco puso a disposición a algún referente económico de su entorno para participar en uno de los bloques de cierre del viernes, "La mirada de los referentes económicos", en la que se puede ver la foto de Carlos Melconian, que hace unos meses oficia de traductor económico de Patricia Bullrich y la del viceministro de Economía Gabriel Rubinstein, que apareció hace pocos días como confirmado. Desde el Ministerio de Economía no garantizan ni su presencia ni la de Sergio Massa, que "no tiene el evento en agenda". La tercera silla, que debería ocupar algún exponente de LLA, aún se encuentra "a confirmar".

"Es lo habitual, la confirmación ocurre históricamente el dia antes del Coloquio", aseguraron en una conferencia de prensa con periodistas desde IDEA. El cónclave empresario apostó al plato fuerte del evento, Javier Milei, para el último día y temen que muchos de los invitados no se queden hasta el final. Consultados por PáginaI12, la mayoría dijeron que no van a irse antes.

El Presidente de la Nación Alberto Fernández cerrará como expositor el primer día del evento. "El presidente sí está confirmado", aseguró el presidente de esta edición del coloquio, Santiago Mignone, tras recordar con orgullo que Fernández tuvo "asistencia perfecta" a los coloquios durante los cuatro años de gobierno. El primero, participó de manera virtual porque fue en plena pandemia durante el año 2020. Fernández se lleva también la medalla de haber sido el primer presidente peronista luego de Carlos Menem en participar de este evento, al que ni Cristina ni Néstor Kirchner nunca asistieron.

El show debe continuar

"Nos interesa que el diálogo candidatos-empresarios-gobierno sea público. Nos encanta estar en el medio de las elecciones", aseguró en conferencia de prensa el Director Ejecutivo de IDEA, Daniel González. Durante el Coloquio, se presentarán 20 propuestas para el desarrollo de la Argentina, un trabajo que desde el año pasado vienen llevando a cabo 67 CEOS socios junto a expertos frente a los grandes desafíos que tendrá por delante el nuevo Gobierno que asuma a partir del 10 de diciembre: "estabilizar la macroeconomía y, al mismo tiempo, realizar transformaciones para revertir el estancamiento de la actividad, disminuir la pobreza y volver a generar empleo privado de calidad", aseguraron desde IDEA.

Entre los puntos más destacados de las propuestas, se encuentran la reforma laboral a través de modificar el esquema de multas laborales, el de capitalización de intereses en juicio laborales, "generar incentivos a la contratación" y actualizar los convenios colectivos de trabajo (CCT). También hacen foco en los sectores "de alto impacto", que entienden como el turismo, la economía del conocimiento, la minería, energía y agroindustria para "generar condiciones macroeconómicas propicias para su desarrollo como la estabilidad fiscal, acceso a divisas, eliminación de las restricciones a las importaciones y reducción progresiva de los derechos de exportación".

Las 20 propuestas de IDEA



1. Mejorar sustancialmente la cultura política democrática.



2. Fortalecer las instituciones para que sean más eficaces.

3. Mejorar la eficacia del funcionamiento del Gobierno.

4. Generar condiciones macroeconómicas propicias para el desarrollo de los sectores de alto impacto: estabilidad fiscal, acceso a divisas, eliminación de las restricciones a las importaciones y reducción progresiva de los derechos de exportación.



5. Avanzar con ciertos ajustes regulatorios específicos de cada sector.

6. Modificar el esquema de multas laborales.



7. Modificar el esquema de capitalización de intereses en juicio laborales.

8. Generar incentivos a la contratación.

9. Actualizar los convenios colectivos de trabajo (CCT).

10. Confeccionar un registro único y público de beneficiarios de programas sociales.



11. Mejorar el programa de Puente al Empleo.

12. Incentivar la implementación de programas de Primer Empleo.

13. Promover la transición hacia modelos de negocios sostenibles.



14. Fomentar la implementación de mesas sectoriales.

15. Reordenar el sistema previsional de manera equitativa y sostenible.



16. Racionalizar y reducir los subsidios energéticos.

17. Eficientizar el desempeño de las empresas públicas.

18. Simplificar el sistema impositivo y mejorar la competitividad de las empresas.



19. Ampliar la base tributaria a través del combate a la evasión impositiva.

20. Nueva Ley federal de coparticipación de impuestos.