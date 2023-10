Por primera vez en sus 87 años de historia, San Martín de Burzaco ascendió a la Primera B, la tercera categoría del fútbol argentino. El conjunto azul y blanco, ubicado en la localidad bonaerense de Almirante Brown, selló el logro luego de ganarle de manera agónica a General Lamadrid, una fecha antes del final del torneo. El equipo dirigido por Mauricio Benegas, cosechó 64 puntos y se aseguró el primero de los tres ascensos que otorga la Primera C, marcando un hito en la historia de un club signado por el sacrificio constante. En la última fecha, visitará a J. J. Urquiza y buscará consagrarse campeón, algo que podría ser anecdótico porque el objetivo principal ya está asegurado.

El partido se esfumaba y San Martín de Burzaco quedaba en la puerta: el empate en cero ante Lamadrid no le alcanzaba para asegurarse el ascenso y abrochar la gloria. El gol anulado por posición adelantada en el último minuto del primer tiempo atragantó el grito de los miles que dijeron presente para presenciar un hito histórico. Pero cuando corrían los 47 minutos del segundo y ya las piernas pesaban, Nicolás Renfigue, el número 6 del conjunto azul, agarró un rebote en tres cuartos de campo y con un zapatazo fulminante venció el arco rival, desatando así la locura absoluta de la gente, que invadió la cancha para festejar junto a sus héroes.

Gracias a las luminarias colocadas dos meses atrás, el Club Social y Deportivo San Martín de Burzaco recibió la noche del viernes 29 con la expectativa de culminar con su logro más grande. Cerca del final del encuentro, las bengalas y los fuegos artificiales ya estaban encendidos. Las más de seis mil almas que asistieron al Estadio Francisco Boga, ubicado en la calle Ituzaingó al 1068, sabían que estaban cerca de presenciar un quiebre en la historia del conjunto burzaquense, pero el gol no llegaba. La angustia y la ansiedad generaron que San Martín buscara el gol a como diera lugar, pero Lamadrid, el rival de turno, le cerraba los caminos y amagaba con aguarle la fiesta. Todo cambió con el golazo de Renfigue que permitió a su equipo poner el broche de oro a un torneo impecable: San Martín registró 19 victorias, 7 empates y 9 derrotas, con el delantero Blas Sosa como máximo goleador, con nueve tantos. Entre los integrantes del plantel ascendido se encuentra Bruno Centeno, quien fuera arquero suplente en el campeonato Mundial sub 20 de 2007, en el que Argentina se consagró campeón de la mano de los jóvenes Lionel Messi y Sergio Agüero. A lo largo del torneo, el guardameta de 35 años disputó 34 partidos como titular.

San Martín de Burzaco fue fundado oficialmente por Eric Smith el 1 de mayo de 1936. Smith, que aportó el primer conjunto de camisetas, le dio el tinte oficial a un conjunto que desde 1865 mantenía actividades organizadas por los pibes de la zona y al que bautizaron en relación a su lugar de encuentro: la intersección de las calles San Martín y 25 de Mayo. Luego de disputar partidos en diversos lugares del municipio de Almirante Brown, en 1954 se mudaron a los terrenos de la calle Ituzaingó y Arenales que, recién en 1967, fueron cedidos de manera definitiva por el conocido Francisco Boga, a quien homenajearon al bautizar al estadio, inaugurado en mayo de 1977. Según relatan vecinos históricos de la zona, Boga fue uno de los primeros en habitar las tierras del municipio de Almirante Brown.

Durante muchos años, el estadio solo contaba con dos tribunas de chapa y madera. Recién en 2009 inauguraron la primera tribuna de cemento, que cuenta con una capacidad para albergar a 600 personas. A finales de 2013, la institución de Burzaco presentó una nueva tribuna de cemento que aumentó la capacidad a 1800 espectadores. En 2014, inauguraron la tercera tribuna de cemento, que cuenta con una capacidad aproximada de 1000 espectadores y tiene una particularidad: fue construida con losetas que le compraron a Deportivo Morón, luego de que el Gallito abandonara el viejo Francisco Urbano para mudarse de estadio al Nuevo Francisco Urbano. Eso ocurrió luego de que la cadena de supermercados COTO adquiriese los viejos terrenos. Con las mismas losetas, en 2015 inauguraron una platea para 300 espectadores que lleva el nombre de Emanuel Ortega, un joven defensor jujeño que en 2015 perdió la vida mientras jugaba para San Martín, al golpear su cabeza contra uno de los paredones cercanos a la línea de cal. La muerte de Ortega conmovió al mundo del fútbol, tanto que la AFA dispuso nuevas medidas de protección obligatorias para todos los clubes del país. En 2016, el conjunto de Burzaco construyó tres cabinas de transmisión.

En la sede también se realizan entrenamientos de otras disciplinas deportivas como boxeo, handball y voley, entre otras. San Martín cuenta con el gimnasio más grande de la zona y allí también se realiza patín, su principal actividad por fuera del fútbol, ya que allí practica el grupo Maktub Show, que se destaca en cada competencia de nivel nacional.

En lo que al fútbol respecta, la institución del municipio de Almirante Brown se afilió a la AFA recién en 1974. Luego de comenzar en la Primera D, la quinta y última categoría del fútbol nacional, el conjunto azul y blanco practicó un "sube y baja" con la Primera C. Primero ascendió en 1983, alegría que duró solo doce meses, ya que su mala campaña lo depositó nuevamente en la última categoría. Ya en 1996, San Martín ascendió nuevamente y allí se mantuvo once años. En 2008 volvió a bajó de categoría y en 2014 subió a la C de manera definitiva, donde se mantuvo por nueve años. Esa racha, además de generar estabilidad en la institución burzaquense, permitió elaborar un plantel competitivo que el viernes pasado selló la historia para depositar a San Martín por primera vez en la Primera B.