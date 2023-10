“Chivilcoy no puede esperar más. Es una ciudad muy importante que no puede manejarse de manera espasmódica y sin planificación. En un mundo que se mueve rápido, el estancamiento es decadencia. Hay que enfocarse, no hay tiempo que perder. El día uno pondremos en movimiento toda la maquinaria de producción y el conocimiento”, señaló la candidata a intendenta de esa ciudad por Unión por la Patria (UxP) y actual diputada nacional, Constanza "Coty" Alonso, sobre el lanzamiento de Chivilcoy Productivo.



Este miércoles, en el parque industrial local, se presenta la plataforma de desarrollo realizada por distintos sectores productivos chivilcoyanos e impulsada por Alonso, quien en las PASO quedó muy cerca del intendente motosierrista Guillermo Britos ese distrito de la cuarta sección electoral.

Chivilcoy Productivo es una suerte de masterplan para el desarrollo local, desarrollado conjuntamente con distintos actores de la economía y el conocimiento. Es, a la vez, una apuesta de la candidata por poner en valor lo que las encuestas le reconocen como el principal activo que la diferencia del actual intendente, Guillermo Britos: la visión de futuro y la concepción del gobierno local superadora del “intendente ABL”.

Tras la elección de agosto, Alonso y Britos son los dos candidatos mejor posicionados. La diferencia es de 3 puntos porcentuales, 26 a 23 en favor del segundo, apenas unos mil votos. Britos, un comisario retirado de la bonaerense que transita su segundo mandato, sonó como candidato a gobernador de Milei, lugar que finalmente aceptó Carolina Píparo. Es un vecinalista que hizo sucesivas alianzas con distintos espacios políticos a nivel nacional, pero su actual cercanía con Milei lo aleja de los sectores productivos.

“Hay gente muy capaz en Chivilcoy y está fuera de la gestión municipal desde hace mucho tiempo. Recorro los barrios y charlo con los vecinos. Cuando realmente escuchás y salís al encuentro de la gente, te das cuenta de la enorme potencia que tiene nuestra comunidad, gente con iniciativa, creatividad, ideas, dispuesta a intentar. Por eso creamos un canal para que toda esa fuerza empiece a fluir y tenga dónde converger”, sostiene Alonso. Y agrega: “La propuesta es un trípode, una identidad municipal con tres ejes vinculados entre sí: universitario, agropecuario e industrial. No fueron elegidos al azar ni caprichosamente, esta es la esencia de Chivilcoy y está muy claro que es el camino que la gente pide transitar. Hace falta conectar con inteligencia lo que ya tenemos para producir más, generar prosperidad, empleo y arraigo. De eso se trata el progreso y el crecimiento de nuestra comunidad. Www.chivilcoyproductivo.org es una agenda de propuestas concretas para un municipio universitario, agropecuario e industrial. Tenemos seis objetivos transversales: crecer, generar más valor agregado, armonizar con el medioambiente, promover el consumo local, desarrollar el perfil global de Chivilcoy y generar un Gobierno participativo".

La candidata afirma que una enorme cantidad de herramientas de financiamiento productivo, estímulo al empleo y planes de vinculación tecnológica de los estados nacional y provincial no llegan al territorio porque la gestión municipal los desconoce o invisibiliza deliberadamente. “Junto con mi equipo armamos rondas de negocios, mesas de trabajo sectoriales con bancos públicos de inversión, acercamos el complejo tecnológico del estado a las empresas. Somos una especie de complemento o rueda de auxilio de las funciones que el municipio no asume”, asegura.

Agendas similares

Julio Pereyra, hoy diputado nacional y vicepresidente de la comisión de Asuntos Municipales, que fue elegido siete veces como jefe comunal de Florencio Varela y es socio fundador de la Fundación Internacional para el Desarrollo Local (FINDEL), aporta su mirada del fenómeno: “Durante décadas, se abonó la idea de que el intendente era una figura que debía limitarse a esas funciones, alumbrado, barrido y limpieza, es decir, sólo el cuidado del espacio público. De ahí se desprendía la creencia de que un buen vecino necesariamente tenía que ser un buen intendente. En los últimos años, las demandas de la sociedad se ampliaron y volvieron más complejas: eso obliga a repensar el rol del intendente, del famoso primer mostrador de la política. El intendente hoy además debe aportar soluciones, aunque no sean de su estricta competencia, debe planificar el desarrollo y el crecimiento de la comunidad, con la articulación de las diferentes áreas y sectores. Ya no alcanza con cortar el pasto y cambiar lamparitas; los desafíos actuales son mucho más grandes".

El caso de Alonso no es único en la provincia. El fin de semana pasado, Julio Alak presentó su proyecto estratégico La Plata 2030, fruto del trabajo colectivo de casi un año con colegios profesionales, representantes de instituciones, sindicatos y cámaras, El mismo reúne las propuestas en torno a diez ejes que son, a la vez, necesidades y reclamos de la población.

En la misma línea, la secretaria de Producción de La Matanza, Débora Giorgi, participó recientemente de un congreso pyme en representación de la Federación Argentina de Municipios (FAM), donde se desempeña como asesora en el Área Internacional y de Desarrollo Local. Allí presentó el caso del polo tecnológico de Ciudad Evita: Con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y una inversión estimada de 30 millones de dólares, ya está en construcción y se estima que generará unos 10 mil empleos directos. El proyecto contó con la participación del ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, el CONICET, la UNLaM, la UTN y las cámaras empresarias, bajo la coordinación del municipio que comanda Fernando Espinoza. Ya demostraron interés en el polo empresas emblemáticas del sector como Huawei, Globant e Intel.



Algo similar ocurre en Tandil, donde Rogelio Iparraguirre disputa la intendencia con el histórico radical Miguel Lunghi. El diputado nacional, sociólogo y actual presidente del PJ tandilense, convocó al Foro de Políticas Públicas que reunió a casi 400 técnicos, profesionales y vecinos a pensar y planificar el desarrollo estratégico de su ciudad.



También las localidades más chicas tienen esquemas similares. En Roque Pérez, una localidad de diez mil habitantes, el candidato de UxP, Maximiliano Sciani, desarrolló un paquete de propuestas que prioriza la producción, el empleo y el turismo y que incluye líneas de crédito municipales, desarrollo de canales de comercialización para la producción local, articulación con nación y provincia y facilidades para el turismo de fin de semana.

Dos proyectos clave



En estos dos años como diputada nacional, Constanza Alonso presentó dos proyectos vitales para su ciudad, la creación de la Universidad Nacional de Chivilcoy y la ley de promoción de la industria del calzado.

“La Universidad Nacional de Chivilcoy es la síntesis de una visión: Chivilcoy tiene que ser un lugar donde la gente pueda progresar, desarrollarse, crecer, vincularse con el mundo y exportar producción y conocimiento, pero siempre con arraigo. Chivilcoy tiene que ofrecer la posibilidad de un proyecto de vida. La universidad iguala las oportunidades de quienes no tienen padres que puedan solventar sus estudios universitarios en una gran ciudad y permite que los beneficios de esa formación queden en nuestra ciudad. Es un círculo virtuoso”, afirma Alonso con respecto al primer proyecto. Y sobre el segundo asegura: “La ley del calzado es un proyecto que nació de los trabajadores, de la experiencia histórica reciente, de lo duro que fue perder el laburo sin ninguna otra explicación más que el industricidio impulsado por Macri. La ley surge de lo absurdo que fue dejar a la deriva a los empresarios que invierten y arriesgan. Con el cierre de la empresa Paquetá, Chivilcoy se convirtió en la quinta ciudad con más desocupación de la Argentina. Esa empresa era la principal empleadora privada directa. Fue una tragedia social", dice la candidata y concluye: "No queremos eso nunca más. Por eso, nos pusimos al frente y promovimos una ley para un sector industrial, que junto con el agro, el plástico y la metalmecánica hacen caminar la economía de nuestro municipio”.