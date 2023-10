Martín Insaurralde no será candidato a primer concejal de Lomas de Zamora y Axel Kicillof no frena su campaña de aquí al 22 de octubre. Las dos cosas marcan el tono de la política en la Provincia. Kicillof estuvo en la Universidad de General Sarmiento y planea una semana llena de contactos con fuerzas sociales y productivas. La frase de un funcionario provincial resume el estado de ánimo y también cuál es la decisión del gobernador: "El pelotudo juega al jet set cuando todos nos estamos rompiendo el alma para ganar". Y así termina: "Pero nadie va a lograr ni que dejemos de hacer gestión ni que dejemos de hacer campaña".

Insaurralde arrancó la semana concretando su segunda renuncia en tres días. El sábado la dirigencia de Unión por la Patria lo forzó a la presentación de su renuncia a la Jefatura de Gabinete de Ministros del gobierno bonaerense. Y ya en la mañana del lunes la decisión de las figuras de referencia fue que tampoco debía ser candidato. Los vecinos de Lomas de Zamora se despertaron viendo cómo quien había sido el jefe del distrito desde 2014 era destronado de la cartelería publicitaria. De esta manera quedará como candidata a la primera concejalía Marina Lesci. Lesci estaba en el segundo puesto de la lista. Viene del trabajo territorial, sobre todo en los clubes, que inclusive desarrolló en las villas miseria de Ingeniero Budge. Es la intendenta en funciones desde que Insaurralde ocupó la Jefatura de Gabinete en 2021.

Las conversaciones sobre el retiro de la candidatura se iniciaron el mismo sábado y recrudecieron ayer, a tal punto que después del debate Sergio Massa dijo en Santiago del Estero a los periodistas: "Insaurralde cometió un grave error, renunció y tiene que renunciar a la candidatura en Lomas". Sin la venia del candidato a Presidente, seguir con la candidatura hubiera sido un acto de rebeldía política que Insaurralde no podía permitirse, ya con su poder menguado por los paisajes marítimos y humanos de Marbella.

Kicillof cerró la Jornada por el Derecho a la Ciencia y a la Universidad Pública y Gratuita en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), en Malvinas Argentinas. El líder peronista del distrito es Leonardo Nardini, que en 2021 asumió como ministro de Infraestructura mientras Insaurralde pasaba a ocupar la Jefatura de Gabinete tras una reunión de Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner en Calafate.

Ajeno a la idea perezosa de que todos los intendentes son iguales, el gobernador aludió especialmente a Nardini. Elogió las obras públicas de Malvinas Argentinas y enlazó una anécdota personal con su idea de que "la universidad pública y gratuita es condición necesaria para el desarrollo con inclusión".

"Acá está Leo Nardini", dijo. "Recién me decía que su mujer fue alumna mía en esta Universidad de General Sarmiento. Claro, di como seis materias, porque se estaba formando la carrera de Economía Política. La idea era armar una carrera distinta. Teníamos una experiencia anterior que recoger. Antes de la dictadura en la Universidad del Sur en los ’70 un grupo de economistas, como Migue Teubal, elaboró un plan no convencional para Economía. Que no fuera solo un plan de estudios neoclásico o neoliberal. Siguiendo esa lógica, creíamos en Sarmiento que copiarles el plan de estudio a las universidades norteamericanas era mala idea, porque tomaban solo una escuela de pensamiento y hacían de cuenta de que la ciencia económica tenía una única forma de pensar. Y al mismo tiempo creíamos que enseñar economía de manera distinta no consistía en reemplazar un pensamiento único por otro pensamiento único sino enseñar todas las escuelas."



Fue el prólogo para que el candidato a la reelección por Unión por la Patria se metiera en definiciones políticas:

*"Domingo Cavallo fue parte de las peores crisis de la economía argentina. En la dictadura primero y con la Convertibilidad después. Y fue el padre de la crisis más grande de la historia argentina".

*"El problema de YPF no fue haberla recuperado sino que antes la vaciaran. Vaca Muerta estaría bien muerta si Cristina Kirchner no hubiera recuperado YPF".

*"Solo en la universidad pública pueden fomentarse el pensamiento crítico y la ciencia básica".

*"Nos quieren condenar a no tener pensamiento crítico. A leer manuales y papers, pero no libros. A que no sepamos nada de Historia o Filosofía".

*"A veces la privatización de lo púbico no tiene un camino frontal y directo. Intentaron arancelar la universidad y el ministro de la Alianza que quiso hacerlo fue Ricardo López Murphy. Duró menos de una semana".

*"La privatización de lo público a veces comienza con su desfinanciación, con su abandono. Ahogan lo público y todo se deteriora. Y después, sobre la base de ese deterioro se dice que lo público anda mal y hay que cerrarlo, venderlo o arancelarlo".

*“En nuestro proyecto de provincia, la universidad pública y gratuita es una condición necesaria, ya que queremos generar valor agregado y fortalecer la industria para que haya un proceso de desarrollo con inclusión”.

A Kicillof lo acompañaron, además de Nardini, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el presidente del Directorio de Y-TEC, Roberto Salvarezza; y la rectora de la UNGS, Flavia Terigi.

Prohibida ya la etapa de las inauguraciones por la cercanía del 22 de octubre, el gobernador intensificará su presencia en este tipo de actos. La semana pasada participó de un encuentro en Carbap, con los productores, y esta semana tiene programada una reunión con productores rurales chicos. Será en La Plata.

El equipo del candidato planea también un gran encuentro de trabajadores de la salud. "A partir de hoy comienza la prueba piloto del nuevo sistema de turnos web con la habilitación de 11.000 turnos para medicina general, clínica, pediatría y ginecología", escribió en X el ministro de Salud, Nicolás Kreplak.

"Vamos tomando contacto sector por sector para ir adhiriendo voluntades", fue una de las respuestas que recogió Buenos Aires/12 del equipo con sede en La Plata.

Al mismo tiempo, la crisis del fin de semana provocada por los viajes de Insaurralde solidificó las relaciones de Kicillof con la mayoría de los intendentes, tanto del Conurbano como del resto de la Provincia.

La actitud hacia Nardini fue una muestra, pero todavía está fresco el acto del 27 de septiembre en Defensores de Cambaceres, cuando el escenario solo estuvo ocupado por Massa, Kicillof y el anfitrión Mario Secco y en su discurso el gobernador agradeció en un momento a "Mario y Ferra", es decir Secco y el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi.

A Malvinas viajaron también los intendentes de Veinticinco de Mayo, Hernán Ralinqueo; de Alberti, Germán Lago; de Tres Lomas, Jorge Carrera; de Pilar, Federico Achával; de Roque Pérez, José Luis Horna; de Chascomús, Javier Gastón; de Navarro, Facundo Diz; y de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris; y las intendentas de Carlos Tejedor, María Celia Gianini; y de Merlo, Karina Menéndez.

La campaña sigue.