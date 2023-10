Mientras todos los ojos de la Primera División están puestos en la lucha por la permanencia en la tabla anual, en el Ascenso ya es tiempo de definiciones... Y de alegrías en los casos de Excursionistas y Laferrere, que consiguieron su boleto a la Primera B Metropolitana.

El equipo del Bajo Belgrano -sin jugar- y su par del Oeste del Gran Buenos Aires -1 a 0 sobre Central Córdoba de Rosario-, ambos conocidos popularmente como "villleros", llegaron a las 61 unidades en la tabla de posiciones de la Primera C y se tornaron inalcanzables para sus perseguidores a falta de una fecha para el final del certamen que ya tenía también ascendido a San Martín de Burzaco (64).

Con más de 15 mil hinchas en las tribunas, Laferrere prolongó su excelente momento -13 partidos invicto- superando a los rosarinos con un lindo gol del delantero Alan Espeche al inicio del segundo tiempo, con lo que quedó en la puerta del regreso a la Primera B tras 17 temporadas, algo confirmado más tarde con la derrota de Midland (56) ante Deportivo Español (46).

Previamente, el club donde hizo historia Garrafa Sánchez ya había recibido con agrado la inesperada caída de otro de sus perseguidores, Liniers (57), ante Victoriano Arenas (31). "Hermosa mañana, ¿Berdad?", tuitearon desde la cuenta oficial del club este martes temprano.

Excursionistas tuvo fecha libre pero también festejó desde su casa las derrotas de Linieres y Midland, coronando así una gran temporada en la que hizo alarde de su localía, condición en la que lleva seis triunfos seguidos y donde ganó 12 de sus últimos 14 (dos empates). Así, abandona la Cuarta División tras cinco años de periplo.

El cuarto ascenso se definirá en un Reducido al que por ahora están clasificando Liniers (57), Claypole (56), Midland (56), Italiano (55), J.J. Urquiza (54), Lamadrid (53), Atlas (50) y Luján (49).

En esta edición de la Primera C no hay descensos; en cambio, los últimos dos de la tabla no podrán ascender en la temporada que viene. El último es Yupanqui (25) mientras que Victoriano Arenas (31), Leandro N. Alem (33) y Puerto Nuevo (34) luchan por no terminar penúltimos.