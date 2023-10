"A ellos les gusta mucho el fútbol, crecieron con eso y desde que nacieron ven fútbol", dijo Lionel Messi hace unas semanas atrás en la entrevista con Migue Granados, anticipando algo de lo que terminó ocurriendo este martes. Es que Inter Miami celebró el Media Day en las divisiones inferiores del club de Florida y llamó la atención la aparición, por primera vez, de los dos hijos mayores de Leo y Antonela Rozzucco. Tanto Thiago como Mateo posaron para las fotos institucionales de la Academia de Las Garzas.



El capitán de la selección argentina había reconocido en la charla íntima con el canal de streaming Olga que "es cómodo que entrenen en el club porque están en el mismo lugar que estoy yo y ya conozco; es muy lindo". Y en las imágenes que este martes difundieron desde la franquicia estadounidense queda claro el alegre momento que atraviesan los hijos del crack.

Thiago Messi, abajo a la derecha, posando para la Sub-12 del Inter Miami.

Thiago, el más grande de los tres (11 años), y que tuvo su debut en el triunfo amistoso 2-1 ante Weston en la Sub-12 tras ser anunciado a fines de agosto.

En tanto Mateo (cumplió 8 años el mes pasado), forma parte de la categoría Sub-9, la cual comparte con Enzo Busquets, el hijo mayor del volante central español.

La sonrisa de Mateo Messi, el segundo contando de derecha a izquierda en la fila de abajo.





Lionel Messi: "Son diferentes personalidades"

En diálogo con el canal de Migue Granados, la figura del Inter Miami dejó en claro el perfil de sus hijos a nivel futbolístico. "Thiago no quiere saber nada con ser 'hijo de Messi', no le gusta. Tenían el primer partido y Thiago no te mira para afuera", explicó Lionel.

Del otro lado de la vereda, admitió que "cuando entra Mateo te mira, te saluda, aplaude, hace una jugada y te mira. Son diferentes personalidades".

"A ellos les gusta mucho el fútbol, crecieron con eso y desde que nacieron ven fútbol. Es cómodo que entrenen en el club porque están en el mismo lugar que estoy yo y ya conozco. Es muy lindo", reconoció el campeón del mundo.

Seguí leyendo: