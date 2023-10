Yo Soy Alma es un film que retrata con una infinidad de archivo analógico, viajando entre el pasado y el presente, la vida de la mujer trans, escritora, cantante y actriz: Alma Catira Sánchez. Su infancia y su búsqueda de identidad en un pueblo, sus dos casamientos, sus cuatro hijes y su paso por las fuerzas policiales de la provincia de Córdoba.



Narrado por la propia voz de la artista cuenta anécdotas, historias y sentimientos que disparan a partir de su gran cofre de archivo visual, la directora Mariana Manuela Bellone explica: “Tiene mucho archivo personal de Alma, súper bien conservado, fue muy loco poder acceder a eso y después aparecieron como un hallazgo los VHS de la policía, ella está en un grupo de Facebook con sus ex compañeros de las fuerzas y me dijo que subieron unos fragmentos de la época de los entrenamientos”. Juntas hicieron el trabajo de restaurar y digitalizar los videos para poder incluirlos en la película.

Sobre el estreno en las pantallas del mítico Cine Gaumont, Mariana dice: “durante la proyección fue muy emotivo, vinieron muches amigues y la gente salia muy conmovida de la sala. Se notaba que la película les había atravesado, luego todo era alegría. Para Alma también fue muy fuerte verse y escucharse en la pantalla, las funciones siempre son muy intensas” agrega también que es una película que todo el público puede disfrutar, más allá de si el espectador está atravesando un proceso de transición o no, más allá de la edad también.

“Con Alma nos conocimos hace muchos años ya, medio por casualidad, yo había hecho una convocatoria para hacer unos retratos y me escribió un correo bastante largo y personal donde me contaba un poco su historia. Hace poco había llegado a Buenos Aires, intercambiamos un par de mails y quedamos para conocernos”. Alma en sus mensajes también contaba que quería conocer gente y hacer amigues y Mariana explica que su aproximación cálida la cautivó.

Se juntaron por primera vez y desde ese momento generaron una amistad que en la actualidad se mantiene. La idea principal del largometraje era hacer un ensayo documental de fotos (algunas de esas fotos se ven al final de la película). La directora relata a Las12 que “comencé a acompañarla en su cotidianidad, viaje a Córdoba, conocí a sus amigos, a su familia, a su pueblo y esas fotos participaron de diferentes muestras y publicaciones, pero con el tiempo y después de algunas reflexiones nos volvimos a encontrar una tarde en su casa de Once donde desplegamos el archivo sobre su cama y todas esas imágenes no estaban en el ensayo, eran fotos de ese presente y yo grabé el audio de esa charla mientras me mostraba una a una las fotos y me contaba anécdotas”.

Alma antes de transicionar

Si bien la grabación de la charla no estaba destinada a formar parte de la película, Mariana cuenta que con el tiempo volvió a escuchar esta charla íntima entre dos amigas y vió ahí el comienzo de un nuevo proyecto audiovisual. Todo el proceso se fue dando de manera orgánica, primero la idea era que fuera un corto narrado con la voz de Alma acompañando las imagenes, luego aparecieron también sus canciones –y hasta imágenes de ella grabando y componiendo– hasta que todo el material llegó a su forma final de largometraje documental.

La película salió con la ayuda de Esparcir el Rumor –una productora audiovisual independiente– al igual que su primer película Un Tigre Arriba de la Mesa, un documental archivístico codirigido con Manuel Varela. “Yo Soy Alma comenzó con muy pocos recursos y con el tiempo pudimos obtener apoyos que nos han ayudado a que la película crezca mucho en cuanto a poder trabajar con otras personas como el equipo de producción, post de imagen y diseño sonoro, poder grabar las canciones de Alma, logramos que crezca técnicamente porque es una peli que arranqué yo filmando con mi cámara y mi trípode, yendo de acá para allá” relata la directora.

Actualmente la cinta está recorriendo diferentes ciudades y países, ha sido premiada con una mención especial en el 7 Amor LGBT+ International Film Festival en Chile, ganó mejor película en el International LGBT Film Festival, entre otros. “En los tiempos que corren nos preguntamos si era un buen momento para proyectar la película, sobre todo por las elecciones, la tensión está puesta en otro lado y la misma pregunta nos dió la respuesta: sí, es un buen momento, hay que seguir arengando, sobre todo por las situaciones de violencia que estamos viviendo en la calle, pareciera que hay una falta de memoria generalizada y creo que militar estas películas es una manera de querer cambiar las cosas para hacer de este un mundo más habitable”.

La protagonista del film le cuenta a ladirectora que caminando por la calle algunas personas la reconocen y la saludan, en una ocasión fue a una bicicleteria y el dueño le preguntó "¿Vos sos alma?". Sobre las repercusiones de su pueblo en Córdoba, muches compañeros del secundario y de las fuerzas policiales le escribieron para felicitarla por el documental mandando todo su apoyo y hasta disculpándose por el pasado.

La película se estará proyectando los sábado de octubre en el Centro Cultural Kirchner y en la última función Alma se presentará para dar un show músical en vivo.