Cada vez son más los políticos que asocian al expresidente Mauricio Macri con el líder de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei. El dirigente de Juntos por el Cambio (JxC) no se esfuerza demasiado por desmentirlo, sino que, por el contrario, sigue coqueteando con el libertario, una actitud que hace enfurecer a la candidata presidencial de su propio partido, Patricia Bullrich.

Este miércoles, el candidato a jefe de Gobierno porteño por LLA, Ramiro Marra, echó más leña al fuego a la crisis que atraviesa JxC al asegurar que "todo el mundo sabe" que en las elecciones del 22 de octubre el expresidente votará por Milei.

"Parece que ahora lo quieren jubilar a Macri", advirtió Marra en su cuenta de Twitter. "Mauricio, ya todos saben que votas a Milei y mientras otros te quieren echar, nosotros te damos la bienvenida a La Libertad Avanza", le dijo.

Fue después del enojo que despertaron en JxC las declaraciones que hizo Macri este martes, durante la presentación de su libro Para Qué en la Universidad de Harvard, donde se declaró “abierto a trabajar" con Milei "y con cualquier persona con las ideas de libertad”.



En esa ponencia, el exmandatario dijo estar “contento de que aparezca un partido con las mismas ideas (que las de JxC), incluso las propuestas extremas”.

Y, por si faltara algo, sugirió la posibilidad de establecer una alianza parlamentaria: "En caso de que Milei gane las elecciones espero que nuestra coalición apoye cualquier reforma razonable en el Congreso y que nos quiten las trampas que nos pusieron en estos años", señaló.

El enojo de Bullrich y Espert

Esas declaraciones terminaron de colmar la paciencia de Bullrich, que venía intentando evitar un cruce con el expresidente.

“Nuestra fuerza está trabajando absolutamente unida, así que discutiré con Mauricio Macri por qué hizo una definición de este tipo en un momentos en que nosotros estamos en la lucha diferente”, lanzó la exministra de Seguridad, en un claro desafío a la conducción del fundador del PRO.

"Estamos en una pelea electoral, no me parece que podamos discutir eso. Nuestra pelea es nuestra capacidad parlamentaria. Considero que no es conveniente que Mauricio Macri defina una cosa así cuando estamos en una lucha diferente, nuestra fuerza esta trabajando unida para ganar las elecciones", añadió.



Bullrich no fue la única en expresar su enojo. Este miércoles, el diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, invitó al exmandatario a que "se afilie" a LLA, luego de dirigirle una dura crítica por su coqueteo con Milei.

"Yo le diría a Macri que se afilie a La Libertad Avanza y listo, terminemos con esta historia. En Juntos por el Cambio, el liberalismo es serio y en serio. Nada de kirchnerismo de segunda generación como el de Milei", escribió Espert en redes sociales.

“Mauricio simpatiza por Milei en algunas cosas”

El acercamiento entre el fundador del PRO y el líder de LLA también fue señalado por Jaime Durán Barba, quien fuera el asesor-gurú de Macri. "Mauricio simpatiza por Milei en algunas cosas", afirmó.

Aunque intentó matizar: "No creo que Mauricio simpatice porque quiera estar al lado del ganador sino porque cree que hay que ir a una Argentina de ajustarse los cinturones".