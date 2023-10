El candidato a la Vicepresidencia de Juntos por el Cambio (JxC), Luis Petri, consideró que avanzar con una reforma laboral "es absolutamente imprescindible" y señaló puntualmente que, en caso de acceder a la Presidencia, desde esa coalición impulsarán "la eliminación de las multas laborales, que incrementan las indemnizaciones" por despidos y las tornan a su criterio "irracionales".



“Despedir un trabajador con diez años de antigüedad con un salario promedio sale 1.800.000 pesos pero, cuando se aplican las multas, termina siendo 10 millones, y allí el sistema se vuelve irracional”, manifestó Petri al exponer hoy en el marco de una reunión del Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la organización que nuclea empresarios pymes, convocada para conocer las propuestas de los candidatos para el sector, de cara a las elecciones presidenciales del 22 de octubre.

Allí, el compañero de fórmula de Patricia Bullrich remarcó, entre otras propuestas, que Juntos por el Cambio propone "terminar con las cajas de la política", "equilibrar el gasto de las empresas públicas" y "cortar la intermediación" en la entrega de planes sociales, al tiempo que consideró que "una reforma laboral es absolutamente imprescindible".



Además, se mostró confiado en las chances electorales de JxC de cara a los comicios: “Estamos bien, vamos a estar en el balotaje”, auguró.



En uno de los principales tramos de su presentación, Luis Petri consideró "absolutamente imprescindible" que se avance en "una reforma laboral" para “formalizar a 8 millones de trabajadores que están precarizados y que hoy no están amparados ni registrados”.



También, del mismo modo en que lo había explicado la candidata presidencial de JxC, Patricia Bullrich, en otras exposiciones, Petri dijo que desde JxC promoverán la eliminación de las multas laborales que incrementan las indemnizaciones en caso de despido e insistió con que la normativa actual genera "un sistema irracional".



Ayer, Bullrich había asegurado que, si Juntos por el Cambio gana las elecciones y el Congreso nacional no acompaña los proyectos de ley que enviará para modificar leyes laborales, impulsará estos cambios por decreto de necesidad y urgencia (DNU).



En un reportaje con radio Neura, Bullrich fue consultada respecto de qué hará en caso de llegar a la Casa Rosada y encontrar resistencia política y sindical a cambios en las normas laborales, a lo que Bullrich respondió que está dispuesta a modificarlas por medio de un DNU. “Bueno, hago un DNU y te las derogo en dos minutos. No te preocupes; yo voy a salvar a las pymes y no voy a dejar que las maten”, indicó la candidata presidencial en esa entrevista.



En su exposición de hoy ante la CAME, el mendocino Luis Petri afirmó que “no habrá plan económico ni de seguridad que pueda triunfar en un Gobierno corrupto” y agregó que la Argentina necesita “un Gobierno moral, decente, austero, de patriotas y no un Gobierno de bandidos y delincuentes”.



También consideró que el próximo Gobierno deberá “poner a dieta al Estado” y que ese recorte debe comenzar “con el gasto de la política”.